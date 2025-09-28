«Να μάθεις να είσαι επαγγελματίας»: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου είχε «ρίξει σκαμπίλι» στη Μαρία Ιωαννίδου;

Η Μαρία Ιωαννίδου έκανε μια εξομολόγηση για τη ζωή και την πορεία της, ανατρέχοντας σε σημαντικές στιγμές της καριέρας της. Μίλησε για τη συνεργασία και τη σχέση της με τον Βαγγέλη Σειληνό, τη Ρένα Βλαχοπούλου και τον Φρέντυ Γερμανό, ενώ αποκάλυψε πως η απόφαση να μην αποκτήσει παιδί είναι κάτι που σήμερα μετανιώνει.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε», η ηθοποιός αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της μητρότητας. Η Μαρία Ιωαννίδου μίλησε για τις αμβλώσεις που έκανε, ενώ αποκάλυψε πως σε μία από αυτές κινδύνευσε η ζωή της.

«Μετάνιωσα που δεν έκανα ένα παιδί, λόγω της δουλειάς. Έκανα πέντε αμβλώσεις, παραλίγο να πεθάνω σε μία από αυτές», τόνισε η Μαρία Ιωαννίδου.

Η σχέση της με τον Βαγγέλη Σειληνό

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μοιράστηκε μερικές αναμνήσεις της από τα παλιά, ενώ μίλησε και για τον γάμο της με τον Βαγγέλη Σειληνό. «Ένα διάστημα ζούσα στο σπίτι της Λαμπέτη και του Χορν, η αλήθεια είναι ότι τσακωνόντουσαν συνέχεια. Έχω κάνει λίγες ταινίες, αλλά όλοι νομίζουν ότι είναι πολλές.

«Ο Βαγγέλης ήταν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή μου. Οι γονείς μου δεν ήθελαν να παντρευτώ τον Βαγγέλη. Ο γάμος μας κράτησε δύο χρόνια, δεν ταιριάζαμε.»

«Η αγαπημένη μου συνεργασία ήταν με τη Ρένα Βλαχοπούλου»

Όσο για τη Ρένα Βλαχοπούλου, τόνισε πως ήταν η καλύτερη συνεργασία της, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ αυστηρή μαζί της – στον βαθμό που μια φορά αυτή έγινε «έξω φρενών» και την χτύπησε. «Η αγαπημένη μου συνεργασία ήταν με τη Ρένα Βλαχοπούλου στο ‘Μια Ελληνίδα στο χαρέμι’. Η Ρένα ήταν πολύ αυστηρή μαζί μου. Μια φορά μου είχε δώσει ένα σκαμπίλι. Στην ταινία, ξεκουμπώθηκε το πέδιλό μου και προσπαθούσα να το κουμπώσω και με έψαχναν. Έγινε έξω φρενών η Ρένα και αυτή η σκηνή δεν γυρίστηκε ποτέ. Μου έδωσε ένα χαστούκι και μου είπε ‘να μάθεις να είσαι επαγγελματίας’», περιέγραψε.