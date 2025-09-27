Ζευγάρι στην Ινδία παίρνει διαζύγιο γιατί δεν μπορούν να συμφιλιώσουν τα κατοικίδιά τους – «Αφόρητη η κατάσταση»

Ένα οικογενειακό δικαστήριο στην πόλη Μποπάλ της κεντρικής Ινδίας εξετάζει μια ασυνήθιστη υπόθεση συζυγικής διαφωνίας, όπου ένα ζευγάρι που παντρεύτηκε πριν από λιγότερο από ένα χρόνο ζητά τώρα διαζύγιο, σύμφωνα με πληροφορίες, επειδή τα κατοικίδιά τους δεν μπορούν να συνυπάρξουν.

Συχνοί οι καβγάδες ανάμεσα στα κατοικίδιά τους

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2024, υποβλήθηκε σε συμβουλευτική από το δικαστήριο και έχει υποβάλει αίτηση για νομικό χωρισμό, σύμφωνα με πληροφορίες των συμβούλων.

Ο σύζυγος, κάτοικος του Μποπάλ και επαγγελματίας πληροφορικής που εργάζεται από το σπίτι, και η σύζυγός του, που κατάγεται από τη βόρεια πολιτεία Ούταρ Πραντές και εργάζεται στην πόλη, αρχικά συνδέθηκαν χάρη στην αγάπη τους για τα ζώα, σύμφωνα με το NDTV.

Αλλά αυτό που κάποτε τους ένωσε, τώρα έχει γίνει το κεντρικό σημείο διαμάχης, αναφέρει η Independent.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών συμβουλευτικής, η σύζυγος ισχυρίστηκε ότι ο σκύλος του συζύγου της ενοχλεί επανειλημμένα και έχει ακόμη και επιτεθεί στη γάτα της, προκαλώντας της άγχος για την ασφάλειά της. Περιέγραψε την κατάσταση ως «αφόρητη».

Σύμφωνα με τη σύζυγο, ο σκύλος «γαβγίζει συνεχώς στη γάτα της, προκαλώντας της φόβο και άγχος, με αποτέλεσμα μερικές φορές να αρνείται να φάει», ανέφερε το India Today.

Ο σύζυγος αντέκρουσε ότι, πριν από το γάμο, είχαν συμφωνήσει ότι η σύζυγος δεν θα έφερνε όλα τα κατοικίδια της μαζί της.

«Παρά ταύτα, έφερε τη γάτα της από το πατρικό της σπίτι», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες στους συμβούλους, προσθέτοντας ότι η γάτα τώρα περιφέρεται κοντά στο ενυδρείο του σπιτιού και προκαλεί περαιτέρω προβλήματα.

Μάταιες οι προσπάθειες για να σωθεί ο γάμος

Σύμφωνα με το India Today, ο σύζυγος είπε ότι η γάτα έχει επίσης «γίνει βίαιη προς το σκύλο πολλές φορές».

Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης απέτυχαν. Και οι δύο οικογένειες παρενέβησαν και πραγματοποιήθηκαν πολλές συνεδρίες συμβουλευτικής στο δικαστήριο, αλλά κανένας από τους δύο συζύγους δεν είναι διατεθειμένος να αποχωριστεί το κατοικίδιο ζώο του.

«Προσπαθήσαμε να συμβουλεύσουμε το ζευγάρι αρκετές φορές, αλλά η σύζυγος δεν είναι διατεθειμένη να παραδώσει τη γάτα της. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σώσουμε αυτόν τον γάμο», δήλωσε ο σύμβουλος Shail Awasthi.

Ο κ. Awasthi πρόσθεσε ότι η υπόθεση αναδεικνύει ένα βαθύτερο ζήτημα, αυτό της αυξανόμενης συναισθηματικής εξάρτησης από τα ζώα εν μέσω της αυξανόμενης κοινωνικής απομόνωσης.

«Οι άνθρωποι αναζητούν συντροφιά στα κατοικίδια ζώα, τοποθετώντας τα μερικές φορές πάνω από τις ανθρώπινες σχέσεις. Όταν και οι δύο σύντροφοι αρνούνται να προσαρμοστούν, γάμοι όπως αυτοί καταρρέουν. Αυτό αντικατοπτρίζει μια τάση των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν τις σχέσεις με ελαφρότητα, πιστεύοντας ότι τα κατοικίδια μπορούν να αντικαταστήσουν τους ανθρώπινους δεσμούς», είπε.