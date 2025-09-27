Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Δράση σε Super League και Ευρώπη
Φουλ αγωνιστική δράση το Σάββατο (27/9), με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις να περιλαμβάνουν τους αγώνες της Super League αλλά και αυτούς των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
Πλήρης η αγωνιστική δράση το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας να ξεκινούν από το πρωί σε διάφορα σπορ και να συνεχίζονται έως αργά το βράδυ. Από το πρόγραμμα φυσικά ξεχωρίζουν τα ματς της Super League, με το Ολυμπιακός – Λεβαδειακός στις 18:00 (COSMOTE SPORT 1 HD) και το Άρης – Πανσερραϊκός στις 20:30 (Novasports Prime), όπως και ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ, μεταξύ Προμηθέα και Ολυμπιακού στις 20:00 (ΕΡΤ2).
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
08:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Tissot Sprint)
10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ίθαν Κουίν – Χόλγκερ Ρούνε Τόκιο τένις
12:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο τένις
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Ζίζου Μπεργκς Τόκιο τένις
12:00 Novasports 4HD WTA 1000 Πεκίνο τένις
14:00 Novasports Extra 3 Ryder Cup γκολφ
14:00 Action 24 Πανιώνιος – Παναργειακός Super League 2
14:00 ΕΡΤ2 Οδυσσέας Γλυφάδας – ΟΦΗ Ποδόσφαιρο
14:00 Novasports 6HD Ryder Cup γκολφ
14:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κόβεντρι – Μπέρμιγχαμ Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Λεβάντε La Liga
15:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αρτούρ Καζό – Γιακούµπ Μενσίκ Πεκίνο τένις
16:00 ΕΡΤ2 Διομήδης Άργους – ΠΑΟΚ Handball Premier
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Κρεμονέζε Serie A
16:30 Novasports Extra 2 Χάιντενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Λειψία Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Μάιντς – Ντόρτμουντ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Λεβερκούζεν Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ Premier League
17:00 Novasports Start Λιντς – Μπόρνμουθ Premier League
17:00 Novasports 4HD Τσέλσι – Μπράιτον Premier League
17:00 Novasports 2HD Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σέφιλντ Γουένσντεϊ – ΚΠΡ Sky Bet EFL Championship
17:15 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
17:30 Novasports Extra 3 Άγιαξ – Μπρέντα Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Λεβαδειακός Super League
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Βαλένθια ACB Supercopa
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τρεντίνο – Μπρέσια Lega Basket Supercoppa
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Αταλάντα Serie A
19:00 Novasports 6HD Ryder Cup γκολφ
19:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ Premier League
19:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Αλαβές La Liga
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Μάδεργουελ – Αμπερντίν Scottish Premiership
20:00 ΕΡΤ2 Super Cup Προμηθέας Ολυμπιακός Τελικός μπάσκετ
20:30 Novasports Prime Άρης – Πανσερραϊκός Super League
21:00 Novasports 2HD Εξέλσιορ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Φατέχ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League
21:30 Novasports Start Μπόχουμ – Φορτούνα Ντίσελντορφ
21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Supercoppa
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ίντερ Serie A
22:00 Novasports Premier League Τότεναμ – Γουλβς Premier League
22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Μπιλμπάο La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τενερίφη ACB Supercopa Endesa
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Εστορίλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
