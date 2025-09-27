Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οι καθημερινές σου συνήθειες σε προδίδουν
Σπιούνοι 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:40

Οι καθημερινές σου συνήθειες σε προδίδουν

Από το πως πίνεις τον καφέ σου έως το τι σειρές βλέπεις, οι καθημερινές σου συνήθειες λένε πολλά για σένα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Spotlight

Μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την απόδοση κάποιου στη δουλειά του από τις καθημερινές του συνήθειες; Οι επιστήμονες λένε πώς ναι! Πώς θα σας φαινόταν αν κάποιος σας έλεγε ότι είναι δυνατόν να αντιληφθούμε την εργασιακή ηθική και τις δεξιότητες κάποιου στην εργασία του, μόνο και μόνο από την παραγγελία του καφέ του;

Οι καθημερινές συνήθειες λένε πολλά

Σίγουρα δεν γίνεται να καταλάβουμε τα πάντα για κάποιον, μόνο από μία πράξη του. Όμως ίσως είναι ενδεικτική ή μπορούμε, παρατηρώντας την, να υποθέσουμε διάφορα για τον χαρακτήρα του.

Κάποιοι παραγγέλνουν γρήγορα με αποφασιστικότητα και κάποιοι άλλοι αργούν και μπερδεύονται, όταν στέκονται στην ουρά μίας καφετέριας. Ακόμη και η ταχύτητα με την οποία κάποιος παίρνει αποφάσεις λέει πολλά για το άτομό του. Μπορεί να είναι ένας τρόπος να καταλάβουμε αν έχει καλή αντίληψη ή είναι γρήγορος στις δουλειές του.

Επίσης, ίσως κάποιοι άνθρωποι που αργούν υπερβολικά να παραγγείλουν όταν στέκονται στη σειρά να είναι είτε αναποτελεσματικοί σε απλά καθημερινά πράγματα, είτε αδιάφοροι για την ταλαιπωρία που προκαλούν στους γύρω τους, καθυστερώντας τους, κάτι που σημαίνει ότι έχουν περιορισμένη αυτογνωσία, ίσως ακόμα και ναρκισσισμό.

Πολλά ακόμα χαρακτηριστικά του ατόμου είναι πιθανόν να φανούν, τη στιγμή που κάνει κάτι τόσο απλό, όσο να αγοράζει τον καφέ του. Είναι καλός και ευγενικός με τους άλλους; Ή είναι απλώς εγωιστής και έχει σνομπ συμπεριφορά; Μήπως είναι έτσι και με τους συναδέλφους τους;

Τι λέει η επιστήμη;

Μια μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό National Library of Medicine αναφέρει ότι ο εγωισμός γίνεται αντιληπτός όταν ανιχνεύουμε μια επιθυμία που εξυπηρετεί τον εαυτό και αγνοεί τις ανάγκες των άλλων και τις κοινωνικές προσδοκίες.

Όμως, σημαίνει άραγε ο εγωισμός και αναποτελεσματικότητα; Ή από την άλλη το να είναι κάποιος ευγενικός με το προσωπικό της αγαπημένης του καφετέριας δείχνει όντως ότι είναι ένας καλός άνθρωπος γενικότερα; Σίγουρα πάντως, κάποιος που σέβεται τις ανάγκες των γύρω του έχει μέσα του καλοσύνη.

Στην πραγματικότητα, ισχύει και κάτι άλλο. Τα ασήμαντα πράγματα καλό είναι να μην τρώνε πολύ χρόνο από τη ζωή μας. Ειδικά σε μια κοινά κατανοητή κατάσταση όπως η γρήγορη παραγγελία ενός καφέ, δεν συνηθίζεται κάποιος να αργεί.

Στην αντίπερα όχθη, σε μία άλλη έρευνα, βρέθηκε ότι οι άνθρωποι τείνουν να αναβάλλουν περισσότερο, όταν οι εργασίες σχετίζονται με μικρής αξίας αποτελέσματα. Μάλιστα, σε αυτές τις περιπτώσεις, βιολογικοί μηχανισμοί στον εγκέφαλο επηρεάζουν την ικανότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων.

Μήπως ο καφές έχει περισσότερη αξία απ’ όσο φαίνεται;

Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontier,  διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι που συνδέονται με ξεκάθαρες αξίες χάνουν λιγότερο χρόνο. Αν όμως κάτι τους ενδιαφέρει πολύ, μπορεί να καθυστερούν περισσότερο για να πάρουν τη σωστή απόφαση. Για μερικούς, η παραγγελία καφέ είναι σημαντικό μέρος της πρωινής ρουτίνας.

Τι είναι τελικά σωστό; Όπως και να έχει, είναι δίκαιο να θυμόμαστε ότι δεν ξέρουμε ποτέ τι βιώνει κάποιος άλλος σε μια δεδομένη στιγμή. Το ότι βιαζόμαστε εμείς, δεν σημαίνει ότι βιάζονται όλοι. Και βέβαια, είναι κάπως επικίνδυνο να κρίνουμε κάποιον που δεν γνωρίζουμε καν από πράγματα για τα οποία δεν ξέρει ότι αξιολογείται!

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA
Μυστηριώδης ατμόσφαιρα 26.09.25

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA

Το «Φως στο Τούνελ», η μακροβιότερη εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά - Δείτε το backstage video από τη φωτογράφιση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές – Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)
Ανάλυση AtmoHub 27.09.25

Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές - Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)

Ιδιαίτερα έντονο είναι το αποτύπωμα που αφήνουν οι δασικές φωτιές στην Ελλάδα στη σύσταση της ατμόσφαιρας και της ποιότητας του αέρα - Τα ευρήματα της ανάλυσης του AtmoHub

Σύνταξη
Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους
On Field 27.09.25

Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους

Στα τέσσερα παιχνίδια της παρουσίας του στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους του διαθέσιμους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, κάνοντας άπαντες να αισθάνονται πολύτιμοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία
18:30 στα Νένητα 27.09.25

Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να φτάσει στη Χίο το απόγευμα του Σαββάτου και η περιοδεία του θα ξεκινήσει με επισκέψεις στις 18:30 το απόγευμα στα Νένητα

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Πού ξοδέψαμε περισσότερα για να ψωνίσουμε λιγότερα – Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών
ΕΛΣΤΑΤ 27.09.25

Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών - Έμμεσοι φόροι και πληθωρισμός πλήττουν τους πιο αδύναμους

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σχεδόν το 56% του εισοδήματος των φτωχών νοικοκυριών πηγαίνει σε τρόφιμα και στέγαση. Πώς οι έμμεσοι φόροι πλήττουν δυσανάλογα τους οικονομικά αδύναμους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»
«Βαθύτερη επιθυμία» 27.09.25

Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ είχε αναφέρει ότι «ποτέ δεν θα συγχωρήσει» την Έμα Γουάτσον για το ότι «συμμετείχε σε ένα κίνημα που αποσκοπεί στην υπονόμευση των γυναικείων δικαιωμάτων», αφού η ηθοποιός υποστήριξε τα τρανς άτομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάζα: Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ – Μπορούν να εφαρμοστούν;
Ανάλυση Guardian 27.09.25

Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα - Θα εφαρμοστούν;

Τα σχέδια αναφέρονται στη μεταπολεμική Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Κανένα από τα δύο δεν δίνει ρόλο στη Χαμάς, τι απαιτούν από την Παλαιστινιακή Αρχή - Πολλά τα εμπόδια στην εφαρμογή τους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο
Οικονομία 27.09.25

Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο

Κόκκινη κάρτα στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο έδειξε το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία την εισήγηση του υφυπουργού Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Οι οδοί 27.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων - Από το Greece Race for the Cure 2025 ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
400.000 εκτοπισμένοι 27.09.25

Αυξάνονται οι νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 14 οι αγνοούμενοι

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο