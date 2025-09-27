Οι καθημερινές σου συνήθειες σε προδίδουν

Μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την απόδοση κάποιου στη δουλειά του από τις καθημερινές του συνήθειες; Οι επιστήμονες λένε πώς ναι! Πώς θα σας φαινόταν αν κάποιος σας έλεγε ότι είναι δυνατόν να αντιληφθούμε την εργασιακή ηθική και τις δεξιότητες κάποιου στην εργασία του, μόνο και μόνο από την παραγγελία του καφέ του;

Οι καθημερινές συνήθειες λένε πολλά

Σίγουρα δεν γίνεται να καταλάβουμε τα πάντα για κάποιον, μόνο από μία πράξη του. Όμως ίσως είναι ενδεικτική ή μπορούμε, παρατηρώντας την, να υποθέσουμε διάφορα για τον χαρακτήρα του.

Κάποιοι παραγγέλνουν γρήγορα με αποφασιστικότητα και κάποιοι άλλοι αργούν και μπερδεύονται, όταν στέκονται στην ουρά μίας καφετέριας. Ακόμη και η ταχύτητα με την οποία κάποιος παίρνει αποφάσεις λέει πολλά για το άτομό του. Μπορεί να είναι ένας τρόπος να καταλάβουμε αν έχει καλή αντίληψη ή είναι γρήγορος στις δουλειές του.

Επίσης, ίσως κάποιοι άνθρωποι που αργούν υπερβολικά να παραγγείλουν όταν στέκονται στη σειρά να είναι είτε αναποτελεσματικοί σε απλά καθημερινά πράγματα, είτε αδιάφοροι για την ταλαιπωρία που προκαλούν στους γύρω τους, καθυστερώντας τους, κάτι που σημαίνει ότι έχουν περιορισμένη αυτογνωσία, ίσως ακόμα και ναρκισσισμό.

Πολλά ακόμα χαρακτηριστικά του ατόμου είναι πιθανόν να φανούν, τη στιγμή που κάνει κάτι τόσο απλό, όσο να αγοράζει τον καφέ του. Είναι καλός και ευγενικός με τους άλλους; Ή είναι απλώς εγωιστής και έχει σνομπ συμπεριφορά; Μήπως είναι έτσι και με τους συναδέλφους τους;

Τι λέει η επιστήμη;

Μια μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό National Library of Medicine αναφέρει ότι ο εγωισμός γίνεται αντιληπτός όταν ανιχνεύουμε μια επιθυμία που εξυπηρετεί τον εαυτό και αγνοεί τις ανάγκες των άλλων και τις κοινωνικές προσδοκίες.

Όμως, σημαίνει άραγε ο εγωισμός και αναποτελεσματικότητα; Ή από την άλλη το να είναι κάποιος ευγενικός με το προσωπικό της αγαπημένης του καφετέριας δείχνει όντως ότι είναι ένας καλός άνθρωπος γενικότερα; Σίγουρα πάντως, κάποιος που σέβεται τις ανάγκες των γύρω του έχει μέσα του καλοσύνη.

Στην πραγματικότητα, ισχύει και κάτι άλλο. Τα ασήμαντα πράγματα καλό είναι να μην τρώνε πολύ χρόνο από τη ζωή μας. Ειδικά σε μια κοινά κατανοητή κατάσταση όπως η γρήγορη παραγγελία ενός καφέ, δεν συνηθίζεται κάποιος να αργεί.

Στην αντίπερα όχθη, σε μία άλλη έρευνα, βρέθηκε ότι οι άνθρωποι τείνουν να αναβάλλουν περισσότερο, όταν οι εργασίες σχετίζονται με μικρής αξίας αποτελέσματα. Μάλιστα, σε αυτές τις περιπτώσεις, βιολογικοί μηχανισμοί στον εγκέφαλο επηρεάζουν την ικανότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων.

Μήπως ο καφές έχει περισσότερη αξία απ’ όσο φαίνεται;

Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontier, διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι που συνδέονται με ξεκάθαρες αξίες χάνουν λιγότερο χρόνο. Αν όμως κάτι τους ενδιαφέρει πολύ, μπορεί να καθυστερούν περισσότερο για να πάρουν τη σωστή απόφαση. Για μερικούς, η παραγγελία καφέ είναι σημαντικό μέρος της πρωινής ρουτίνας.

Τι είναι τελικά σωστό; Όπως και να έχει, είναι δίκαιο να θυμόμαστε ότι δεν ξέρουμε ποτέ τι βιώνει κάποιος άλλος σε μια δεδομένη στιγμή. Το ότι βιαζόμαστε εμείς, δεν σημαίνει ότι βιάζονται όλοι. Και βέβαια, είναι κάπως επικίνδυνο να κρίνουμε κάποιον που δεν γνωρίζουμε καν από πράγματα για τα οποία δεν ξέρει ότι αξιολογείται!

* Πηγή: Vita