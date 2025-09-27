Συνταγή: Σπαγγέτι με αχιβάδες

Τι κι αν ο Οκτώβριος βρίσκεται μια ανάσα; Το καλοκαίρι ακόμα «ζει» μέσα μας. Και μπορεί να μην μπορούμε να το σκάσουμε σε κάποιο νησί, ωστόσο υπάρχουν κάποια πιάτα που μας ταξιδεύουν εκεί. Όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Σπαγγέτι με αχιβάδες. Μια συνταγή ελαφριά, σοφιστικέ και με άρωμα καλοκαιριού.

Τα υλικά

250 γρ. σπαγγέτι

500-600 γρ. φρέσκες αχιβάδες (vongole) καλά πλυμένες

2-3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες ή σε λεπτές φέτες

1 μικρή φρέσκια κόκκινη καυτερή πιπερίτσα

1/3 φλιτζ. ελαιόλαδο

1/2 φλιτζ. λευκό ξηρό κρασί

Λίγη φρέσκια ρίγανη

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Ξύσμα λεμονιού (προαιρετικά)

Η διαδικασία

Ξεπλένουμε καλά τις αχιβάδες και τις αφήνουμε για 30 λεπτά σε ένα μπολ με νερό και αλάτι, να αποβάλουν την άμμο που κρύβουν στο εσωτερικό τους. Στη συνέχεια, τις ξεπλένουμε ξανά.

Βράζουμε τα σπαγγέτι σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας τους, μέχρι να γίνουν al dente. Τα σουρώνουμε κρατώντας λίγο από το νερό τους.

Ζεσταίνουμε σε ένα μεγάλο τηγάνι το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το σκόρδο με την καυτερή πιπερίτσα για λίγα λεπτά, να βγάλουν τα αρώματά τους στο λάδι.

Ρίχνουμε τις αχιβάδες και το λευκό κρασί. Σκεπάζουμε το σκεύος με το καπάκι του και αφήνουμε τα όστρακα στη φωτιά για 4-5 λεπτά να ανοίξουν. Πετάμε όσα παραμείνουν κλειστά.

Προσθέτουμε στο τηγάνι τα σπαγγέτι και ανακατεύουμε καλά. Αν χρειαστεί, συμπληρώνουμε λίγο από το νερό των ζυμαρικών για να δέσει η σάλτσα.

Πασπαλίζουμε με φρέσκια ρίγανη, πιπέρι και, αν θέλουμε, με λίγο ξύσμα λεμονιού για φρεσκάδα και σερβίρουμε.

To tip

Αν δεν βρίσκουμε αχιβάδες, χρησιμοποιούμε εναλλακτικά κυδώνια ή άλλα μικρά οστρακοειδή.

* Πηγή: Vita