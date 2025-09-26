Τουλάχιστον 14 νεκροί και τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην περιφέρεια Μοκέγουα του νότιου Περού, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η αστυνομία (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Στο ένα όχημα επέβαιναν μέλη μπάντας που θα συμμετείχε σε φεστιβάλ στο πλαίσιο θρησκευτικής πανήγυρης

#Seguridad | Músicos bolivianos del grupo «Muñequita Flor» tienen accidente en la carretera Binacional #Moquegua – #Puno, en #Perú. Reportaron que hubo una triple colision y al menos 14 personas fallecieron. pic.twitter.com/514hZ0RDXr — Contacto Bolivia (@ContBolivia) September 26, 2025

«Συνολικά 14 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και τέσσερις τραυματίστηκαν» όταν ένα μίνι βαν συγκρούστηκε με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα, ανέφερε η αστυνομία. Μεταξύ των νεκρών είναι τρεις Βολιβιανοί.

Σύμφωνα με περουβιανά μέσα ενημέρωσης, στο μίνι βαν επέβαιναν μέλη μιας μπάντας με προορισμό την Κανταράβε, στην περιφέρεια Τάκνα, όπου θα συμμετείχε σε φεστιβάλ στο πλαίσιο θρησκευτικής πανήγυρης.

📷 #Nacional || Un fatal accidente ocurrió la noche de hoy Miércoles, alrededor de las 8:00 PM, en el sector El Arenal, cuando una combi de placa C9J-968, que viajaba de Puno a Moquegua con pasajeros, colisionó violentamente contra un tráiler que transportaba cal hacia Juliaca. pic.twitter.com/5jfQ1jryyE — Radio San Martín Arequipa (@SanMartinAQP) September 25, 2025

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Βαρύς φόρος αίματος

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στο Περού και στην πλειονότητά τους αποδίδονται στην ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, στην κακή κατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου, στην έλλειψη σήμανσης, καθώς και στην ατιμωρησία παραβατών του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με δεδομένα της περουβιανής αστυνομίας, το 2024 χάθηκαν 3.173 ανθρώπινες ζωές στους δρόμους της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ