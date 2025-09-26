Drones: Η Γαλλία έτοιμη να συμβάλει στην ασφάλεια του εναέριου χώρου της Δανίας
Ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τη Μέτε Φρεντέρικσεν και τη διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να παράσχει υποστήριξη στη Δανία σε ό,τι αφορά τις μυστηριώδεις πτήσεις drones.
Η Γαλλία είναι έτοιμη «να συμβάλει στη διαφύλαξη της ασφάλειας του εναέριου χώρου της Δανίας» μετά τις πτήσεις drones κοντά σε αεροδρόμια της σκανδιναβικής χώρας, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Gonzalo Fuentes, επάνω, ο Μακρόν, δεξιά, με τη Φρεντέρικσεν).
«Μόλις μίλησα στην πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέκρικσεν. Εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας στη Δανία μετά τις επανειλημμένες εισβολές άγνωστου ταυτότητας drones που επηρέασαν τη λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης», ανέφερε ο γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ χθες Πέμπτη.
«Η Γαλλία είναι έτοιμη να παράσχει υποστήριξη στη Δανία σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της κατάστασης και να συμβάλει στην ασφάλεια του δανικού εναέριου χώρου», συμπλήρωσε ο Μακρόν.
Μη επανδρωμένα αεροσκάφη θεάθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη κοντά στα αεροδρόμια του Ααλμποργκ, του Εσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ.
Είχε προηγηθεί το βράδυ της Δευτέρας πολύωρη αναστολή της λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης για τον ίδιο λόγο.
«Υβριδικές επιθέσεις»
Για «υβριδικές επιθέσεις» που ενδέχεται να πολλαπλασιαστούν, έκανε λόγο η πρωθυπουργός της Δανίας, αναφερόμενη σε ρωσική «απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».
Η Ρωσία αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμιξη και η πρεσβεία της στην Κοπεγχάγη κατήγγειλε «ενορχηστρωμένη προβοκάτσια».
Πηγή: ΑΠΕ
