Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νικηφόρα τις εμφανίσεις του στη League Phase του Europa League αφού επικράτησε με 4-1 επί της Γιούνγκ Μπόις. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Χρήστος Κόντης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αυτό το ματς θα βοηθήσει τους παίκτες να απελευθερωθούν και να βελτιωθεί η ψυχολογία τους.

Παράλληλα, ο Χρήστος Κόντης υπογράμμισε ότι είναι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος του κόσμου και εμφανίστηκε ικανοποιημένος μετά την καλή εμφάνιση της ομάδας του.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος Κόντης:

«Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα. Πρωτίστως για τα παιδιά, έκαναν συγκλονιστική προσπάθεια σε άμυνα και επίθεση. Έβγαλαν συνεργασίες σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε μια δύσκολη έδρα που κατά διαστήματα πιεστήκαμε πολύ, αλλά ανταπεξήλθαμε.

Η ομάδα ακολούθησε το πλάνο της, το πλάνο βγήκε στο γήπεδο και κερδίσαμε δίκαια».

Για τη σημασία της νίκης για τους πράσινους: «Αυτό που θα δώσει είναι η αυτοπεποίθηση που χρειάζονταν οι ποδοσφαιριστές. Σε βαθμό που νομίζω ότι θα τους απελευθερώσει. Γιατί καμιά φορά τα πόδια είναι βαριά. Κατάλαβαν ότι αξίζουν πολλά, ότι έχουν ταλέντο και ότι αν είναι ομάδα, αν είναι ενωμένοι μπορούν να κερδίσουν πολλά. Τώρα σκεφτόμαστε το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό.»

Για το νικηφόρο ντεμπούτο του στην Ευρώπη: «Το βλέπετε από το πρόσωπό μου, το χαμόγελό μου τα λέει όλα. Όπως έχω ξανά πει οι αρετές του προπονητή φαίνονται από τις αρετές των παικτών. Είμαι πιο χαρούμενος από τον κάθε άνθρωπο στον κόσμο».

`