26.09.2025 | 14:50
Καραμπόλα 8 οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας - Σημαντικές καθυστερήσεις
Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group
Πολιτική 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:42

Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού

Την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς επιβολής τέλους κρουαζιέρας στην Ελλάδα χαιρέτισε ο Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group, κ. Alessandro Carollo, κατά την συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλη Κικίλια και την Υπουργό Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη.

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού. Επίσης, έγινε αναφορά στην ανάγκη ανάπτυξης υποδομών homeporting στον Πειραιά, που θα συμβάλλει στην εδραίωση της Αθήνας ως city- break προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο κ. Carollo επισήμανε ότι ο Πειραιάς, ως homeport, θα ενισχύσει την κρουαζιέρα εκτός υψηλής περιόδου, θα αυξήσει την επισκεψιμότητα νέων προορισμών και θα δημιουργήσει νέες κατηγορίες επισκεπτών. Συζητήθηκε, επίσης, η συμπερίληψη λιγότερο γνωστών ελληνικών προορισμών στα προγράμματα κρουαζιέρας για ισόρροπη κατανομή των επισκεπτών.

Δηλώσεις Κικίλια

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η κρουαζιέρα αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς για τη χώρα μας και μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος για την εθνική οικονομία και τη νησιωτική Ελλάδα. Επισήμανε ότι στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των πλοίων και των επισκεπτών. «Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποτελέσει κορυφαίο κόμβο κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, προσελκύοντας περισσότερους ταξιδιώτες και ενισχύοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη διεύρυνσης της δραστηριότητας της κρουαζιέρας σε περισσότερους προορισμούς, πέρα από τα ήδη καθιερωμένα σημεία, προκειμένου να ενισχυθούν περιφέρειες και νησιά που διαθέτουν πλούσια δυναμική και μπορούν να προσελκύσουν νέες κατηγορίες επισκεπτών. Όπως ανέφερε, «η διάχυση της κίνησης σε περισσότερα λιμάνια ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαχείριση των εσόδων από τα τέλος κρουαζιέρας, επισημαίνοντας ότι η κατανομή τους γίνεται με δίκαιο και ισόρροπο τρόπο: το ένα τρίτο κατευθύνεται στις τοπικές κοινωνίες, το ένα τρίτο στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και το υπόλοιπο ένα τρίτο στο Υπουργείο Τουρισμού, για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. «Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι ωφελούνται ισότιμα, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για πραγματικά ανταποδοτική ανάπτυξη», ανέφερε ο κ. Κικίλιας.

Δηλώσεις Κεφαλογιάννη

Η κα Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η βιώσιμη διαχείριση της κρουαζιέρας είναι κρίσιμη για την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού και την ποιότητα της εμπειρίας του επισκέπτη. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και στην κρουαζιέρα είναι εξαιρετικής σημασίας. Επίσης, ανέφερε ότι στρατηγικός στόχος είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, που έχει ήδη διευρυνθεί έως τον Νοέμβριο. Συνεπώς, για τον εμπλουτισμό της προσφοράς και τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη, σημαντικό είναι το άνοιγμα νέων προορισμών, η διαχείριση των ροών και του berth allocation, η ανάπτυξη θεματικών εμπειριών, καθώς και η προσέλκυση μικρότερων πλοίων με high-end επιβάτες.

Επιπρόσθετα, η Υπουργός επισήμανε ότι «οι συνέργειες μεταξύ κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και εταιρειών κρουαζιέρας είναι απαραίτητες για την ομαλή διαχείριση των ροών, με καθοριστικό ρόλο αυτόν των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMOs)».

Αναφέρθηκε, επίσης, στη σύσταση, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, του Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο θα παρακολουθεί και θα μετρά τη βιώσιμη ανάπτυξη, παρέχοντας τεχνογνωσία και στοιχεία απαραίτητα για τη διαμόρφωση μακροπρόθεσμης στρατηγικής και στον τομέα της κρουαζιέρας.

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

Business
Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη
Πολιτική 26.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή», τονίζει, στην ανακοίνωση της, η Χαριλάου Τρικούπ

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Στο τραπέζι F-16, F-35 και απεξάρτηση από Ρωσία
Παζάρια 26.09.25

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Στο τραπέζι F-16, F-35 και απεξάρτηση από Ρωσία

«Ηταν επική με μία μόνο λέξη», η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο οποίος προεξόφλησε την προμήθεια της Αγκυρας με τα F-35.

Σύνταξη
Επιστολή βουλευτών ΠΑΣΟΚ για κλήση Μυλωνάκη στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 25.09.25

Επιστολή βουλευτών ΠΑΣΟΚ για κλήση Μυλωνάκη στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει, δεν δικαιολογείται πλέον η άρνησή σας να κλητευθεί ως μάρτυρας ο Γιώργος Μυλωνάκης» τονίζουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προς τον πρόεδρο της εξεταστικής

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό
Πολιτική 25.09.25

Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό

«Και σήμερα είναι απαραίτητο να δηλώσουμε τη δέσμευσή μας στον αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, αλλά και στον αγώνα για την Ειρήνη, η οποία αμφισβητείται» τόνισε ο κ. Φάμελλος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση
Πολιτική 24.09.25

Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Global Sumud Flotilla και καλούμε σε εγρήγορση και πίεση προς την κυβέρνηση για να προστατευτεί άμεσα ο στόλος και να αποτραπεί μία πιθανή τραγωδία» αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»
Πολιτική 23.09.25

Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»

«H επικαιροποίηση του ψηφίσματος της Βουλής των Ελλήνων του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους είναι ένα αναγκαίο βήμα, που θα εκπέμψει το ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα ενώνει τη φωνή της με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες» λέει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο
Νέα Υόρκη 23.09.25

Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση - «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ
Πολιτική 21.09.25

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ

«Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική» τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη
Πολιτική 21.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών

Σύνταξη
ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»
Πολιτική 20.09.25

ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»

Για άλλη μια φορά, όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ, «το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων» καταρρέει και αποδεικνύεται ότι οι λαοί ματώνουν για εξοπλισμούς που υπηρετούν το ΝΑΤΟ

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

Την ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. ΝΔ σχολίασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός»

Σύνταξη
«Του έλειπε τούφα» – Καταγγελία μητέρας για κακοποίηση δίχρονου σε παιδικό σταθμό
Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης 26.09.25

«Του έλειπε τούφα» - Καταγγελία μητέρας για κακοποίηση δίχρονου σε παιδικό σταθμό

Η μητέρα κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ο γιος της είχε σημάδι στα χείλη και ένα κενό στο τριχωτό της κεφαλής - Αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή για την κακοποίηση που φέρεται να υπέστη το παιδί

Σύνταξη
Ο Μουρίνιο απάντησε για Παυλίδη και Μπενζεμά: «Έχουμε καλή ομάδα…»
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Ο Μουρίνιο απάντησε για Παυλίδη και Μπενζεμά: «Έχουμε καλή ομάδα…»

Η ισοπαλία που απέσπασε η Ρίο Άβε από τη Μπενφίκα του Ο Ζοσέ Μουρίνιο, προκάλεσε ερωτήσεις σχετικά με το ρόστερ των «Αετών», ωστόσο ο «Special One» δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από το υλικό που έχει στα χέρια του. - Τι είπε για τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Σύνταξη
Μεξικό: Πώς ένας εμβληματικός ναός στη Γκουανταλαχάρα έγινε τόπος σεξουαλικών εγκλημάτων – «Περίμεναν τον Μωυσή»
Πολιτιστική κληρονομιά; 26.09.25

Πώς ένας ναός στη Γκουανταλαχάρα έγινε τόπος σεξουαλικών εγκλημάτων με θύματα παιδιά - «Περίμεναν τον Μωυσή»

Ο Naasón Joaquín García, ηγέτης της θρησκευτικής οργάνωσης La Luz del Mundo, εκτίει επί του παρόντος ποινή 16 ετών για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ο τόπος του εγκλήματος; Τα τούνελ ενός ναού στο Μεξικό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ
Περιβάλλον 26.09.25

Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ

Στις 26 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας, η ενημέρωση και η πρόληψη έρχονται να μας θυμίσουν ότι καθαρό περιβάλλον σημαίνει λιγότεροι κίνδυνοι για την υγεία όλων μας.

Σύνταξη
Τραμπ: Λεκτική ή πραγματική η στροφή του για την Ουκρανία; – Διχασμένοι οι αναλυτές, προσεκτικό το Κρεμλίνο
Πολλά ερωτήματα 26.09.25

Λεκτική ή πραγματική η στροφή του Τραμπ για την Ουκρανία; - Διχασμένοι οι αναλυτές, προσεκτικό το Κρεμλίνο

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην οποία ανέφερε ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει πίσω τα εδάφη της έχει διχάσει τους αναλυτές - Η απογοήτευση για τον Πούτιν, η καλυτέρευση της σχέσης με τον Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κακοκαιρία: Σφοδρές καταιγίδες θα φέρουν 100 τόνους νερού ανά στρέμμα – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Κακοκαιρία εν όψει 26.09.25

Σφοδρές καταιγίδες θα φέρουν 100 τόνους νερού ανά στρέμμα - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Για την επερχόμενη κακοκαιρία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης η ΕΜΥ - Μέχρι την Κυριακή το βράδυ τα έντονα φαινόμενα - Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Σύνταξη
Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;
Go Fun 26.09.25

Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;

Ενώ η ιστορική επανασύνδεση του βασιλιά Καρόλου με τον Χάρι στις 10 Σεπτεμβρίου αναζωπύρωσε τις ελπίδες για προσέγγιση, η απουσία του Γουίλιαμ από εκείνη τη συνάντηση και η άμεση «απομόνωσή» του με τον πατέρα του στο Μπέρκχολ της Σκωτίας υπογραμμίζουν ότι το «βαθύ ρήγμα» μεταξύ των δύο αδελφών παραμένει η κυρίαρχη πληγή της βασιλικής οικογένειας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο» – Ικανοποιημένος από την συνάντηση με τον Τραμπ
Κόσμος 26.09.25

Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο» – Ικανοποιημένος από την συνάντηση με τον Τραμπ

Απολογισμό της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία θα πάρει το μερίδιό της από τους πόρους στη Μεσόγειο

Σύνταξη
Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στη Θεσσαλία
Απασχόληση 26.09.25

Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στη Θεσσαλία

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της αντιμετώπισης της ανεργίας, των ομάδων εκείνων του πληθυσμού που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel».

Σύνταξη
Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Ανατροπή 26.09.25

Πότε εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος; Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική μας ιστορία

Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ευρωζώνη: Υψηλές οι τιμές στα τρόφιμα – Ένας στους τρεις ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει
Τι γίνεται στην Ελλάδα 26.09.25

Όταν τα τρόφιμα «τσιμπούν»: Ένας στους τρεις στην Ευρωζώνη ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει

Γιατί, οι τιμές στα βασικά τρόφιμα, όπως στο ψωμί, στο βούτυρο και στη σοκολάτα είναι σημαντικές για τη νομισματική πολιτική;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ιράκ: Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν – Κορίτσια ακόμη και 9 ετών, έχουν την ίδια μοίρα
Εξομολόγηση ενός παιδιού 26.09.25

«Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν - Κορίτσια ακόμη και 9 ετών έχουν την ίδια μοίρα»

Η εξομολόγηση ενός κοριτσιού 13 ετών που αναγκάστηκε να παντρευτεί για να μην την σκοτώσουν. Πλέον στη θέση της μπορεί να είναι ακόμη και κορίτσια 9 ετών αφού ο νέος νόμος του Ιράκ το επιτρέπει

Σύνταξη
