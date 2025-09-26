magazin
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 13:07
Φωτιά σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή στο Παναχαϊκό όρος – Σηκώθηκαν οκτώ εναέρια
Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 11:51
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου - Τι συνέβη
Η Ειρήνη Παππά στη μεγάλη οθόνη: Το μεγάλο αφιέρωμα της Ταινιοθήκης
Culture Live 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:45

Η Ειρήνη Παππά στη μεγάλη οθόνη: Το μεγάλο αφιέρωμα της Ταινιοθήκης

Η Ειρήνη Παππά άφησε πίσω της σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Σύνταξη
Στις 16 με 20 Οκτωβρίου, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν ένα μεγάλο αφιέρωμα στην απόλυτη ελληνίδα σταρ που μάγεψε το διεθνές κοινό.

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος τιμά τη μεγάλη τραγωδό

Η σπουδαία καλλιτέχνης έφυγε από κοντά μας το 2022, στα 93 της χρόνια, αφήνοντας πίσω της όχι μόνο μια σπουδαία σταδιοδρομία στο θέατρο, το αρχαίο δράμα και τον κινηματογράφο, αλλά και στο πεδίο της κοινωνικής ενσυναίσθησης.

Ποιες ταινίες της θα προβληθούν στο αφιέρωμα

Θα προβληθούν μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε, έχοντας στο πλευρό της ιερά τέρατα της 7ης τέχνης: Άντονι Κουίν, Γκρέγκορι Πεκ, Κάθριν Χέπμπορν, Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Τζιαν Μαρία Βολοντέ, Ντέιβιντ Νίβεν, και βέβαια, μία πλειάδα αγαπημένων ελλήνων πρωταγωνιστών.

Στην Ταινιοθήκη θα προβληθούν οι ταινίες:

Η λίμνη των στεναγμών του Γρηγόρη Γρηγορίου (1959), Τα Κανόνια του Ναβαρόνε  του Τζ. Λι Τόμπσον (1961), Αντιγόνη του Γιώργου Τζαβέλλα (1961), Ηλέκτρα (1962), Αλέξης Ζορμπάς (1964), Τρωάδες (1971) και Ιφιγένεια (1977) του Μιχάλη Κακογιάννη, Ο Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι του Φραντσέσκο Ρόσι (1979) και το ντοκιμαντέρ Η Ειρήνη Παπά στην Κύπρο (Μ.Κακογιάννης, 1978).

Συζήτηση

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου (12-15.00), στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση «Ειρήνη Παπά -Η συμβολή της στον κινηματογράφο και το θέατρο», σε συνεργασια με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Παραστάσεων Αρχαίου Ελληνικού Δράματος του ΑΠΘ. Θα συμμετάσχουν ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Ν.Ζηλανδία καθώς και οι ηθοποιοί Ρένη Πιττακή, Λυδία Κονιόρδου και Στεφανία Γουλιώτη.

Αφιέρωμα ταυτόχρονα με τη Θεσσαλονίκη

Το αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και στη Θεσσαλονίκη (16-19 Οκτωβρίου) με την προβολή έξι ταινιών στην αίθουσα Σταύρος Τορνές (Αλέξης Ζορμπάς, Ηλέκτρα, Τρωάδες, Τα Κανόνια του Ναβαρόνε, Αντιγόνη και Ιφιγένεια).

Συνεργάτες προγράμματος: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Παραστάσεων Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, Instituto Cervantes,  κινηματογραφικός οργανισμός Καραγιάννης-Καρατζόπουλος, Cinecittà.

Πληροφορίες – Εισιτήρια

Εισιτήρια: 7 ευρώ (γενική είσοδος).

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδας προσφέρει την δυνατότητα online κράτησης εισιτηρίων στη διεύθυνση: https://tickets.tainiothiki.gr/

Στην ιστοσελίδα της Ταινιοθήκης www.tainiothiki.gr  θα βρείτε σύντομα τα πάντα για το αφιέρωμα.

Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Ιερά Οδός 48 και Μεγάλου Αλεξάνδρου, μετρό Κεραμεικός, τηλ. 210 3612046

