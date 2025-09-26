science
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 14:50
Καραμπόλα 8 οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας - Σημαντικές καθυστερήσεις
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Επιστήμες 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:12

Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου

Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

Spotlight

Ένα ανθρώπινο κρανίο ενός εκατομμυρίου ετών που βρέθηκε στην Κίνα αποκαλύπτει ότι οι Ντενίσοβαν, οι αινιγματικοί συγγενείς μας που έζησαν παράλληλα με τους Νεάντερταλ, εμφανίστηκαν πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε.

Αν όμως οι Ντενίσοβαν υπήρχαν ήδη πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια, γράφουν οι ερευνητές στο περιοδικό Science, το ίδιο μπορεί να συνέβαινε και με τους στενούς συγγενείς τους Homo sapiens, οι οποίοι σύμφωνα με την κρατούσα άποψη εμφανίστηκε στην Αφρική πριν από μόλις 300.000 χρόνια.

Τα ευρήματα «υποδεικνύουν ότι οι πρόγονοί μας είχαν ήδη διαχωριστεί σε διακριτές ομάδες πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια» δήλωσε στο CNN ο Κρις Στίνγκερ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, συνεπικεφαλής της σινο-βρετανικής ερευνητικής ομάδας.

«Με βάση τη νέα ανακάλυψη, θέτουμε υπό αμφισβήτηση το χρονικό της ανθρώπινης εξέλιξης» υποστήριξε μιλώντας στο Reuters ο έτερος συνεπιφαλής Σίτζουν Νι του Πανεπιστημίου Φουντάν.

Το κρανίο, με την ονομασία Yunxian 2,  βρέθηκε το 1990 στην επαρχία Χουμπέι και ήταν τόσο παραμορφωμένο ώστε ήταν δύσκολο να μελετηθεί. Μέχρι σήμερα αποδιδόταν στον Homo erectus, μακρινό μας πρόγονο που είναι γνωστό ότι είχε φτάσει την Ασία εκείνη την εποχή.

Αριστερά, το κρανίο όπως βρέθηκε παραμορφωμένο. Οι δύο εικόνες δεξιά δείχνουν την ψηφιακή αποκατάστασή του ( Xijun Ni via Reuters)

Αριστερά, το κρανίο όπως βρέθηκε παραμορφωμένο. Οι δύο εικόνες δεξιά δείχνουν την ψηφιακή αποκατάστασή του ( Xijun Ni via Reuters)

Η νέα μελέτη χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές σάρωσης και ψηφιακής αναπαράστασης για να προσδιορίσει το αρχικό σχήμα του κρανίου, το οποίο χρονολογείται στα 940.000 με 1,1 εκατομμύρια χρόνια πριν. Στη συνέχεια το συνέκριναν με περισσότερα από 100 άλλα ανθρώπινα απολιθώματα για να εκτιμήσουν τη θέση του στο ανθρώπινο εξελικτικό δέντρο.

Το συμπέρασμα είναι ότι το κρανίο ανήκει στο είδος Homo longi, στο οποίο ανήκαν πιθανότατα οι Ντενίσοβαν, οι οποίοι είναι γνωστό ότι έζησαν στην Ευρασία και διασταυρώθηκαν με τους Homo sapiens. Λόγω της επιμειξίας, πολλοί σημερινοί άνθρωποι στην Ασία φέρουν γονίδια των Ντενίσοβαν.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε ένα μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείται στην εξελικτική βιολογία, το οποίο τροφοδότησαν με ανατομικά δεδομένα για το απολίθωμα και τα 100 άλλα κρανία, προκειμένου να σχεδιάσει ένα εξελικτικό δέντρο του ανθρώπινου γένους τα τελευταία ένα εκατομμύριο χρόνια.

Η ανάλυση υποδεικνύει ότι ο τελευταίος κοινός πρόγονος του σύγχρονου ανθρώπου, των Ντενίσοβαν και των Νεάντερταλ έζησε τουλάχιστον 1,38 εκατ. χρόνια πριν, και όχι 500 με 700 χιλιάδες χρόνια πριν όπως θέλει η κρατούσα άποψη.

Καλλιτεχνική απεικόνιση του πώς μπορεί να έμοιαζε ο άνθρωπος στον οποίο ανήκε το κρανίο (Jiannan Bai and Xijun Ni via Reuters)

Καλλιτεχνική απεικόνιση του πώς μπορεί να έμοιαζε ο άνθρωπος στον οποίο ανήκε το κρανίο (Jiannan Bai and Xijun Ni via Reuters)

Αυτό σημαίνει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens μπορεί να διαχωρίστηκε από τον κοινό πρόγονο έως και ένα εκατομμύριο χρόνια πριν. Το είδος μας, λένε οι ερευνητές, ίσως έχει υπερδιπλάσια ηλικία από ό,τι πιστεύουμε.

«Από την αρχή, μόλις πήραμε τα αποτελέσματα, σκεφτήκαμε ότι ήταν απίστευτο. Πώς μπορεί να πηγαίνει τόσο πίσω στον χρόνο;» σχολίασε στο BBC ο Νι, ο συνεπικεφαλής της μελέτης.

«Το ελέγξαμε όμως ξανά και ξανά για να δοκιμάσουμε όλα τα μοντέλα, να χρησιμοποιήσουμε όλες τις μεθόδους, και είμαστε πλέον πεπεισμένοι με το αποτέλεσμα» είπε.

Άλλοι παλαιοντολόγοι εμφανίστηκαν πάντως επιφυλακτικοί. «Η εικόνα παραμένει θολή. Αν τα συμπεράσματα της μελέτης βρουν στήριξη από άλλες αναλύσεις, ιδανικά με κάποια γενετικά δεδομένα, τότε πιστεύω ότι θα ήμασταν πιο βέβαιοι» είπε στο BBC ο Έιλβιν Σκάλι του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ.

Σε κάθε περίπτωση, τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι η σημερινή εικόνα μας για την ανθρώπινη εξέλιξη πάσχει από σημαντικά κενά.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, το κρανίο Yunxian 2 ίσως βοηθήσει στη μελέτη μιας σειράς μυστηριωδών ανθρώπινων απολιθωμάτων ηλικίας 300.000 έως ενός εκατομμυρίου ετών, τα οποία οι ανθρωπολόγοι δεν έχουν καταφέρει να κατατάξουν σε συγκεκριμένα είδη.

Όπως είπε ο Στίνγκερ, ο συνεπικεφαλής της μελέτης, αν τα ευρήματα ευσταθούν, «μπορεί να προσφέρουν ένα από τα σημαντικότερα παράθυρα μέχρι σήμερα στις εξελικτικές διεργασίες που διαμόρφωσαν το γένος μας πριν από περίπου ένα εκατομμύριο χρόνια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

Business
Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
«Εξυπνος» επίδεσμος ταχείας δράσεως με τη χείρα βοηθείας της ΑΙ
Αυτοκόλλητη ΑΙ 26.09.25

Τσιρότο τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται ταχύτερη επούλωση τραυμάτων

Η φορετή συσκευή a-Heal συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, την απεικόνιση και τη βιοηλεκτρονική και επιτυγχάνει επούλωση των τραυμάτων 25% ταχύτερα από ό,τι ένας συμβατικός επίδεσμος.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
Μάγμα από τα βάθη 25.09.25

Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο

Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη
Αισθητήρας από γραφένιο 23.09.25

Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν έναν καινοτόμο αισθητήρα ο οποίος διαγιγνώσκει τον διαβήτη μετρώντας τα επίπεδα ακετόνης στην αναπνοή μέσα σε λίγα λεπτά με φθηνό και μη επεμβατικό τρόπο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Βλαστοκύτταρα ανέστρεψαν τις βλάβες του εγκεφαλικού επεισοδίου σε ποντίκια
Αναστροφή βλαβών 19.09.25

Πείραμα με βλαστοκύτταρα ανοίγει τον δρόμο για αντιμετώπιση του εγκεφαλικού

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης μεταμόσχευσαν νευρικά βλαστικά κύτταρα σε ποντίκια και επέτυχαν αναγέννηση των κατεστραμμένων νευρώνων και αποκατάσταση της κινητικότητάς τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη
Είναι αλήθεια 18.09.25

Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη

Δεν έχουμε κάνει ακόμη εξόρυξη στη Σελήνη, αλλά οι εταιρείες αγοράζουν ήδη τους πόρους της. Το ήλιο είναι ένας από αυτούς, γιατί χρειάζεται για τους υπερυπολογιστές.

Σύνταξη
To θαυματουργό CRISPR υπόσχεται ριζική θεραπεία του νεανικού διαβήτη
Κυτταρική θεραπεία 16.09.25

To θαυματουργό CRISPR υπόσχεται ριζική θεραπεία του νεανικού διαβήτη

Το εργαλείο γενετικής μηχανικής επέτρεψε την τροποποίηση κυττάρων του παγκρέατος, τα οποία μεταμοσχεύθηκαν σε ασθενή με διαβήτη τύπου 1 και παρήγαγαν ινσουλίνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Του έλειπε τούφα» – Καταγγελία μητέρας για κακοποίηση δίχρονου σε παιδικό σταθμό
Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης 26.09.25

«Του έλειπε τούφα» - Καταγγελία μητέρας για κακοποίηση δίχρονου σε παιδικό σταθμό

Η μητέρα κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ο γιος της είχε σημάδι στα χείλη και ένα κενό στο τριχωτό της κεφαλής - Αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή για την κακοποίηση που φέρεται να υπέστη το παιδί

Σύνταξη
Ο Μουρίνιο απάντησε για Παυλίδη και Μπενζεμά: «Έχουμε καλή ομάδα…»
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Ο Μουρίνιο απάντησε για Παυλίδη και Μπενζεμά: «Έχουμε καλή ομάδα…»

Η ισοπαλία που απέσπασε η Ρίο Άβε από τη Μπενφίκα του Ο Ζοσέ Μουρίνιο, προκάλεσε ερωτήσεις σχετικά με το ρόστερ των «Αετών», ωστόσο ο «Special One» δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από το υλικό που έχει στα χέρια του. - Τι είπε για τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Σύνταξη
Μεξικό: Πώς ένας εμβληματικός ναός στη Γκουανταλαχάρα έγινε τόπος σεξουαλικών εγκλημάτων – «Περίμεναν τον Μωυσή»
Πολιτιστική κληρονομιά; 26.09.25

Πώς ένας ναός στη Γκουανταλαχάρα έγινε τόπος σεξουαλικών εγκλημάτων με θύματα παιδιά - «Περίμεναν τον Μωυσή»

Ο Naasón Joaquín García, ηγέτης της θρησκευτικής οργάνωσης La Luz del Mundo, εκτίει επί του παρόντος ποινή 16 ετών για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ο τόπος του εγκλήματος; Τα τούνελ ενός ναού στο Μεξικό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ
Περιβάλλον 26.09.25

Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ

Στις 26 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας, η ενημέρωση και η πρόληψη έρχονται να μας θυμίσουν ότι καθαρό περιβάλλον σημαίνει λιγότεροι κίνδυνοι για την υγεία όλων μας.

Σύνταξη
Τραμπ: Λεκτική ή πραγματική η στροφή του για την Ουκρανία; – Διχασμένοι οι αναλυτές, προσεκτικό το Κρεμλίνο
Πολλά ερωτήματα 26.09.25

Λεκτική ή πραγματική η στροφή του Τραμπ για την Ουκρανία; - Διχασμένοι οι αναλυτές, προσεκτικό το Κρεμλίνο

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην οποία ανέφερε ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει πίσω τα εδάφη της έχει διχάσει τους αναλυτές - Η απογοήτευση για τον Πούτιν, η καλυτέρευση της σχέσης με τον Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κακοκαιρία: Σφοδρές καταιγίδες θα φέρουν 100 τόνους νερού ανά στρέμμα – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Κακοκαιρία εν όψει 26.09.25

Σφοδρές καταιγίδες θα φέρουν 100 τόνους νερού ανά στρέμμα - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Για την επερχόμενη κακοκαιρία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης η ΕΜΥ - Μέχρι την Κυριακή το βράδυ τα έντονα φαινόμενα - Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Σύνταξη
Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;
Go Fun 26.09.25

Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;

Ενώ η ιστορική επανασύνδεση του βασιλιά Καρόλου με τον Χάρι στις 10 Σεπτεμβρίου αναζωπύρωσε τις ελπίδες για προσέγγιση, η απουσία του Γουίλιαμ από εκείνη τη συνάντηση και η άμεση «απομόνωσή» του με τον πατέρα του στο Μπέρκχολ της Σκωτίας υπογραμμίζουν ότι το «βαθύ ρήγμα» μεταξύ των δύο αδελφών παραμένει η κυρίαρχη πληγή της βασιλικής οικογένειας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο» – Ικανοποιημένος από την συνάντηση με τον Τραμπ
Κόσμος 26.09.25

Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο» – Ικανοποιημένος από την συνάντηση με τον Τραμπ

Απολογισμό της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία θα πάρει το μερίδιό της από τους πόρους στη Μεσόγειο

Σύνταξη
Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στη Θεσσαλία
Απασχόληση 26.09.25

Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στη Θεσσαλία

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της αντιμετώπισης της ανεργίας, των ομάδων εκείνων του πληθυσμού που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel».

Σύνταξη
Ευρωζώνη: Υψηλές οι τιμές στα τρόφιμα – Ένας στους τρεις ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει
Τι γίνεται στην Ελλάδα 26.09.25

Όταν τα τρόφιμα «τσιμπούν»: Ένας στους τρεις στην Ευρωζώνη ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει

Γιατί, οι τιμές στα βασικά τρόφιμα, όπως στο ψωμί, στο βούτυρο και στη σοκολάτα είναι σημαντικές για τη νομισματική πολιτική;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group
Πολιτική 26.09.25

Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού

Σύνταξη
Ιράκ: Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν – Κορίτσια ακόμη και 9 ετών, έχουν την ίδια μοίρα
Εξομολόγηση ενός παιδιού 26.09.25

«Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν - Κορίτσια ακόμη και 9 ετών έχουν την ίδια μοίρα»

Η εξομολόγηση ενός κοριτσιού 13 ετών που αναγκάστηκε να παντρευτεί για να μην την σκοτώσουν. Πλέον στη θέση της μπορεί να είναι ακόμη και κορίτσια 9 ετών αφού ο νέος νόμος του Ιράκ το επιτρέπει

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο