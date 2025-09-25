Τα ακριβή αίτια για τον φριχτό θάνατο του 20χρονου ναυτεργάτη στο Blue Star Chios εξετάζουν οι αρχές, ενώ με κάλεσμα των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, πραγματοποιείται σήμερα απεργία στα πλοία.

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης εν πλω, όταν ο νεαρός ναυτικός, καθαριστής μηχανής, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισόγειο γκαράζ του πλοίου κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς. Με τον κατάπλου στον Πειραιά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο «Τζάνειο» Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο άτυχος νέος είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο λίγες μόλις μέρες πριν, στις 15 Σεπτεμβρίου.

Απεργία από ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι του Πειραιά εκπρόσωποι ναυτεργατικών σωματείων και ναυτεργάτες, στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας που κήρυξαν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», απαιτώντας από τις αρμόδιες αρχές τον ενδελεχή έλεγχο των μέτρων ασφαλείας του πλοίου, τις συνθήκες εργασίας των μελών του πληρώματος και την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Σε εξέλιξη η απεργία των ναυτεργατών στο λιμάνι του Πειραιά Όχι άλλο αίμα ναυτεργατών για τα κέρδη των εφοπλιστών! pic.twitter.com/u7jcUVTtcv — Π.Α.ΜΕ (@PAMEhellas) September 25, 2025

Διεκδικούν τήρηση των μέτρων ασφαλείας, πρόβλεψη για επαρκή χρόνο σε εξειδικευμένη εκπαίδευση και ουσιαστική εξοικείωση των ναυτεργατών στη λειτουργία των πλοίων, για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στο βωμό της κερδοφορίας.

Η κινητοποίηση των δύο ναυτεργατικών σωματείων, ξεκίνησε στις 00:01′ και λήγει στις 24:00.

«Όχι άλλο αίμα εργατών»

Χθες ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, κήρυξαν απεργία στο «Blue Star Χίος τοποθετώντας στον καταπέλτη του πανό που αναγράφει: «Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εφοπλιστών».

«Τα συνεχή θανατηφόρα περιστατικά με θύματα τους ναυτεργάτες, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, επιβεβαιώνουν τις επανειλημμένες καταγγελίες των σωματείων μας για τις συνθήκες γαλέρας που διαμορφώνονται στα πλοία, με τους εφοπλιστές και τις κυβερνήσεις τους να μην διστάζουν να υπονομεύουν διαρκώς ακόμα και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου.

Έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα ότι η εντατικοποίηση της δουλειάς, με τα εξαντλητικά ωράρια, ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης, η ελλιπής εκπαίδευση και εξοικείωση και συνολικά οι συνθήκες εργασίας των ναυτεργατών στα πλοία της ακτοπλοϊας, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή τους», τονίζουν.

Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες θανάτου του 20χρονου ναυτεργάτη

Εντός του πλοίου που έχασε τη ζωή του ο 20χρονος, βρέθηκε κλιμάκιο προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 20χρονος ανειδίκευτος ναυτικός έχασε τη ζωή του καθώς εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο. Ο νεαρός καθαριστής μηχανής μόλις είχε πιάσει βάρδια. Λίγο πριν από τις 08.00 το πρωί, προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο. Άγνωστο πώς, εγκλωβίστηκε, η πόρτα έκλεισε σε δευτερόλεπτα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Το δυστύχημα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και εξετάζεται από τις Αρχές.

Σε αυτό φαίνεται ο 20χρονος να κατεβάζει τον μοχλό, να ανοίγει η πόρτα ίσα – ίσα και, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται.

Ο 20χρονος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού υφυπουργείου Ναυτιλίας, κάτι που σημαίνει που μπορεί να είχε μία υποτυπώδη εκπαίδευση, έπρεπε ωστόσο να περάσει από επιπλέον εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία κράτησε μόνο μία ημέρα.

Παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοί του τον εντόπισαν σχετικά γρήγορα, δεν μπόρεσαν να κάνουν απολύτως τίποτα.

Χθες το απόγευμα, συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του πλοίου. Οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ). Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό και οι δύο αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Η Blue Star Ferries, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε «βαθιά οδύνη και συμπαράσταση» στην οικογένεια του θύματος.