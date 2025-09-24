Ντε Τζέρμπι: «Είναι μία από τις καλύτερες ημέρες μου…»
Η απάντηση του προπονητή της Μαρσέιγ, Ντε Τζέρμπι για τον λόγο που βρίσκεται στη γαλλική ομάδα
Ο προπονητής της Μαρσέιγ, Ρομπέρτο ντε Τζέρμπι, περιέγραψε τη χθεσινή (22/9) νίκη της ομάδας του με 1-0 επί της Παρί Σεν Ζερμέν ως μία από τις καλύτερες μέρες από την άφιξή του στον σύλλογο. Για τη Μαρσέιγ ήταν η πρώτη εντός έδρας νίκη της στο πρωτάθλημα επί των Παριζιάνων από το 2011.
Οι δηλώσεις του Ντε Τσέρμπι
«Είναι μία από τις καλύτερες ημέρες από τότε που ήρθα. Ήρθα εδώ για το Βελοντρόμ και για να νικήσω την Παρί Σεν Ζερμέν, την ομάδα που αντιπροσωπεύει τη δύναμη, που κερδίζει χωρίς αντίπαλο εδώ και χρόνια, κάτι που δεν αποδέχομαι στη φιλοσοφία μου», δήλωσε ο Ντε Τζέρμπι στους δημοσιογράφους και συνέχισε:
«Αλλά δεν έχουμε κάνει τίποτα ακόμα: το πιο σημαντικό είναι η Παρασκευή στο Στρασβούργο, για να κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς τον στόχο της οικοδόμησης μιας σπουδαίας ομάδας».
Ο Ντε Τζέρμπι, ο οποίος έφυγε από την Μπράιτον στο τέλος της σεζόν 2023-24 μετά από μια επιτυχημένη διετή περίοδο, αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις λίγο πριν η ομάδα του εξασφαλίσει τη νίκη.
Η Μαρσέιγ ανέβηκε στην έκτη θέση με εννέα βαθμούς, τρεις πίσω από την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία βρίσκεται πίσω από την πρωτοπόρο -εξαιτίας καλύτερης διαφοράς τερμάτων-Μονακό.
