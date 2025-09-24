magazin
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 16:35
Φωτιά στον Μελιγαλά – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 16:36
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας - Ενας νεκρός
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Riff Raff – Η επιστροφή του Μπιλ Μάρεϊ και το σκοτεινό πλην οικείο χάος μιας «ντεμί» κωμωδίας
Culture Live 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:00

Riff Raff – Η επιστροφή του Μπιλ Μάρεϊ και το σκοτεινό πλην οικείο χάος μιας «ντεμί» κωμωδίας

Riff Raff, λοιπόν. Μερικώς γκανγκστερική εκδίκηση, μερικώς οικογενειακή επανένωση, ο ημι-συνταξιούχος μαφιόζος του Μπιλ Μάρεϊ επιστρέφει στον κόσμο των φόνων, ενώ η Τζένιφερ Κούλιτζ εισβάλλει στο πάρτι της Πρωτοχρονιάς του πρώην συζύγου της, Χάρις.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Spotlight

Αυτή η περίεργη ταινία, το Riff Raff, είναι βίαια ανακατεμένη, σαν να έχει δημιουργηθεί από μια σύγκρουση υψηλής ταχύτητας. Όπως ήταν αναμενόμενο, το αποτέλεσμα είναι λίγο χαοτικό, αλλά υπάρχουν στοιχεία που την κάνουν πολύ πιο ευχάριστη από ό,τι θα μπορούσε να υποδηλώνουν οι πρώτες κριτικές.

«Για παράδειγμα, η ταινία περιέχει την καλύτερη ντεμί-δραματική ερμηνεία του Μπιλ Μάρεϊ τα τελευταία χρόνια, που είναι εφάμιλλη με τις μελαγχολικές, στοιχειωμένες αλλά και αστείες ερμηνείες του στις ταινίες Rushmore (Ο Αρχάριος) και Lost in Translation (Χαμένοι στη Μετάφταση)» σχολιάζει η Leslie Felperin στον Guardian.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Patrick Muldoon (@thepatrickmuldoon)

Όλα στο ντεμί

Εδώ ο Μάρεϊ υποδύεται τον Λέφτι, έναν μαφιόζο της ανατολικής ακτής, που κάποτε ήταν αρχηγός αλλά τώρα είναι ντεμί-συνταξιούχος από τότε που παρέδωσε τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης στον γιο του Τζόνι (Μάικλ Άντζελο Κοβίνο).

Κάτι που εξηγείται μόνο αργότερα έχει φέρει τον Λέφτι πίσω στην επιχείρηση δολοφονιών, με τη βοήθεια του σπασίκλα δολοφόνου σε εκπαίδευση Λόνι (πιτ Ντέιβιντσον).

Οι δύο τους κατευθύνονται προς το Μέιν για να βρουν το στόχο τους, κάτι που απαιτεί μερικές «δολοφονίες εξάσκησης» κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτές κάνουν τον Λέφτι λυπημένο, αλλά όχι τόσο λυπημένο ώστε να σκεφτεί να μην σκοτώσει.

Αυτά είναι προφανώς τα γκάνγκστερ στοιχεία. Το στοιχείο της οικογενειακής κωμωδίας περιλαμβάνει μια εκτεταμένη, αναμεμειγμένη οικογένεια που περιλαμβάνει τον εργολάβο Βίνσεντ (Εντ Χάρις), τη νευρική, σνομπ δεύτερη σύζυγό του Σάντι (Γκαμπριέλ Γιούνιον) και τον αδέξιο έφηβο γιο τους DJ (Μάιλς Τζ. Χάρβεϊ).

Εδώ ο Μάρεϊ υποδύεται τον Λέφτι, έναν μαφιόζο της ανατολικής ακτής, που κάποτε ήταν αρχηγός αλλά τώρα είναι ντεμί-συνταξιούχος από τότε που παρέδωσε τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης στον γιο του Τζόνι (Μάικλ Άντζελο Κοβίνο)

Ακεταμινοφαίνη και sambuca

Τα σχέδιά τους να απολαύσουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς διακόπτονται όταν η προηγούμενη οικογένεια του Βίνσεντ εμφανίζεται απροσδόκητα. Αυτή περιλαμβάνει την ατημέλητη πρώην σύζυγό του Ρουθ (Τζένιφερ Κούλιτζ, επίσης σε εξαιρετική φόρμα), τον ενήλικα γιο του Βίνσεντ και της Ρουθ, Ρόκο (Λιούις Πούλμαν), και την «πολύ έγκυο» κοπέλα του Ρόκο, Μαρίνα (Εμανούελα Ποστατσίνι).

Ο Ρόκο και η Μαρίνα έχουν μπλέξει σε κάτι κακό και είναι σε φυγή, και έχουν πάρει μαζί τους τη Ρουθ για τη δική της ασφάλεια – αφού κατάφεραν να την ναρκώσουν με ένα εορταστικό κοκτέιλ από ακεταμινοφαίνη και sambuca.

Σύντομα, μυστικά που ήταν για καιρό κρυμμένα βγαίνουν στην επιφάνεια και εκρήγνυνται σαν αποσυμπιεσμένα πλάσματα των βαθέων θαλασσών.

YouTube thumbnail

Σαν Ταραντίνο, αλλά όχι

«Η ταινία απαιτεί απότομες αλλαγές τόνου για να παρακάμψει τα πιο σκοτεινά σημεία της πλοκής, αλλά ο σκηνοθέτης Ντίτο Μοντιέλ και η ομάδα του δεν καταφέρνουν να το πετύχουν» παρατηρεί η Leslie Felperin στον Guardian.

«Η αδιαφορία για τα βάσανα των αθώων παρευρισκόμενων γίνεται ένα όλο και πιο αποκρουστικό ζήτημα. Μερικές φορές μοιάζει με μια από τις πιο κακότεχνες και άσχημες προσπάθειες του Κουέντιν Ταραντίνο στα τελευταία χρόνια της καριέρας του ή, ακόμα χειρότερα, με έναν μιμητή του Ταραντίνο που προσπαθεί να αντιγράψει την αλαζονεία του ήρωά του.

»Ωστόσο, ο ενθουσιασμός του καστ, ειδικά των Κούλιτζ και Μάρεϊ, που είναι πρόθυμοι να υποδυθούν τους πιο απεχθείς χαρακτήρες, αντισταθμίζει σε μεγάλο βαθμό αυτό το μειονέκτημα» καταλήγει η Leslie Felperin.

*Το Riff Raff είναι διαθέσιμο στο Prime Video.

*Με στοιχεία από theguardian.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις κατάφερε το θετικό πρόσημο – Μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις κατάφερε το θετικό πρόσημο – Μεγάλα πακέτα στην Alpha Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Πότε κορυφώνεται η μεσημεριανή υπνηλία και πώς να την νικήσεις

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

Σταύρος Παπασταύρου: Αμερικανικό LNG και Chevron στη συνάντηση με Chris Wright

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα
Culture Live 24.09.25

Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα

Η Ακρόπολη, εκτός από κορυφαίο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας, αποτελεί και τόπο όπου συνυπάρχουν και διασώζονται τεκμήρια διαφορετικών ιστορικών περιόδων.

Σύνταξη
Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια
Η ζωή της ντίβας 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια

Από το top three των μεγάλων θρύλων του ιταλικού κινηματογράφου, μόνο η Σοφία Λόρεν αντιστέκεται, η οποία μόλις συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα απεβίωσε πριν από δύο χρόνια στα 96 της και η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, στα 87 της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»
«Θεραπεία» 23.09.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον μιλά για τον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Ευγενικός, υπομονετικός, γενναιόδωρος»

Παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες από όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο πλατό, η εμπειρία που είχε με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ επηρεάζει μέχρι και σήμερα τη σταδιοδρομία της Σκάρλετ Γιόχανσον στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963
Η Φωνή 23.09.25

Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963

Έξι δεκαετίες μετά την απαγωγή του γιου του Φρανκ Σινάτρα, ένα γράμμα με την οργή της Φωνής για την όλη υπόθεση ανακαλύφθηκε και βγαίνει στο «σφυρί» για πολλές χιλιάδες δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Έμα Γουάτσον αποχαιρέτησε το Χόλιγουντ γιατί δεν την ενδιέφερε «να πουλάει προϊόντα»
«Θα είμαι ειλικρινής» 23.09.25

Η Έμα Γουάτσον αποχαιρέτησε το Χόλιγουντ γιατί δεν την ενδιέφερε «να πουλάει προϊόντα»

Η Έμα Γουάτσον απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας από το 2000, όταν πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ» που βασίστηκε στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»
Cine -δίδυμο 23.09.25

To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»

Αν και εμφανίστηκαν μαζί μόνο σε δύο ταινίες, ο Ρέντφορντ και ο Νιούμαν είχαν μια εμβληματική φιλία που ενισχύθηκε από την αγάπη τους για τα αυτοκίνητα και τις φάρσες - το «μάλωμα» που τους έφερε πιο κοντά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δε θέλω να σταματήσω να πιστεύω στην ανθρωπότητα» – Ο Μάθιου ΜακΚόναχι για το περιστατικό που τον καθόρισε
Ωραίος τύπος 23.09.25

«Δε θέλω να σταματήσω να πιστεύω στην ανθρωπότητα» - Ο Μάθιου ΜακΚόναχι για το περιστατικό που τον καθόρισε

Κάποτε ο Μάθιου ΜακΚόναχι ήταν τόσο μαστουρωμένος που έχασε το ίδιο του το πάρτι γενεθλίων, αλλά ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει ανταλλάξει το χόρτο με την ποίηση. Αποκαλύπτει στον Guardian το τραύμα και τον θρίαμβο που του έμαθε γιατί είναι πιο σημαντικό να είσαι καλός άνθρωπος από το να είσαι καλό παιδί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Europa League 24.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα
Culture Live 24.09.25

Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα

Η Ακρόπολη, εκτός από κορυφαίο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας, αποτελεί και τόπο όπου συνυπάρχουν και διασώζονται τεκμήρια διαφορετικών ιστορικών περιόδων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη
Κεκλεισμένων των θυρών 24.09.25

Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήθελε να θέσει σε κίνδυνο τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που εξασφάλισαν τη βελτίωση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά κράτη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)

Με ηγέτη τον Μεχντί Ταρέμι που πέτυχε και τα δύο γκολ του Ολυμπιακού στο «Θ. Κολοκοτρώνης», οι Πειραιώτες νίκησαν 2-1 τον Αστέρα για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 5.

Σύνταξη
Κ. Μητσοτάκης: Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών
Τι είπε ο πρωθυπουργός 24.09.25

Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών

Την πιθανότητα να τεθεί όριο ηλικίας για τη χρήση των social media ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Νέα Υόρκη, σε εκδήλωση με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση
Κόσμος 24.09.25

Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση

Στο βήμα βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για κοινή δράση με στόχο την αντιμετώπιση των πολεμικών συγκρούσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη
Ελλάδα 24.09.25

Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη

Τα δύο ναυτεργατικά σωματεία, νωρίτερα είχαν προκηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία στο συγκεκριμένο πλοίο, δηλώνοντας ότι «έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά».

Σύνταξη
Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια
Η ζωή της ντίβας 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια

Από το top three των μεγάλων θρύλων του ιταλικού κινηματογράφου, μόνο η Σοφία Λόρεν αντιστέκεται, η οποία μόλις συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα απεβίωσε πριν από δύο χρόνια στα 96 της και η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, στα 87 της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας
Ποδόσφαιρο 24.09.25

ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας

Είναι πολλά τα θέματα που υπάρχουν για να γίνουν βήματα από την ΚΕΔ προς τη διαφάνεια της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»
Ελλάδα 24.09.25

Πειραιάς: Φρικτός θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό – «Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο επειδή ήταν η πρώτη φορά»

Ο 20χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Ήταν μόλις 10 ημέρες στη θάλασσα

Σύνταξη
Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί
Χαμένη ευκαιρία 24.09.25

Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί

Τα συνδικάτα στη Γαλλία, την Παρασκευή, είχαν δώσει τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό διάρκειας 5 ημερών, για να απαντήσει στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, είχαν προαναγγείλει νέα απεργιακή κινητοποίηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα
Ζήτημα πολιτικής 24.09.25

Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα

Μεγάλες είναι οι διαφορές όσον αφορά τη φορολόγηση για την αγορά κατοικίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το κόστος κυμαίνεται από 0 έως χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο