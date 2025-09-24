Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις – Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο

Πληθαίνουν οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα «κόλπα» των διαγνωστικών κέντρων με τα παραπεμπτικά για εξετάσεις, τις αναμονές και τις επιπλέον χρεώσεις.

Το γεγονός ότι αρμόδιοι του ΕΟΠΠΥ επιβεβαιώνουν τα όσα κατά καιρούς καταγγέλλονται εγείρει μια σειρά από σοβαρά ερωτήματα για το ότι τα διαγνωστικά κέντρα συνεχίζουν τέτοιου είδους πρακτικές.

Όπως καταγγέλλει στο Mega ο Ορέστης Γκλαβάς, η σύζυγός του χρειάστηκε να κάνει υπέρηχο μαστού, ωστόσο στο νοσοκομείο δεν υπήρχε διαθέσιμο ραντεβού στο χρονικό περιθώριο του παραπεμπτικού, ενώ στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα όπου απευθύνθηκαν τους ενημέρωσαν ότι δεν πραγματοποιούν απλό υπέρηχο.

«Η σύζυγός μου είχε μία συνταγογράφηση για μαστογραφία και για υπέρηχο μαστού. Στο νοσοκομείο δεν υπήρχαν διαθέσιμα ραντεβού εντός του χρονικού πλαισίου του παραπεμπτικού, οπότε απευθυνθήκαμε σε ιδιωτικούς φορείς. Τουλάχιστον από δύο ιδιωτικούς φορείς η απάντηση ήταν ότι ο απλός υπέρηχος μαστού δεν γίνεται, γίνεται ο ψηφιακός, ABUS μας τον είπε το ένα από τα δύο διαγνωστικά κέντρα, ο οποίος δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ».

«Έχουμε ζητήσει επανακοστολόγηση των απεικονιστικών από τον ΕΟΠΥΥ – Δεν έχουμε λάβει απάντηση»

Αιτήματα προς ΕΟΠΥΥ για επανακοστολόγηση

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας ακτινολόγων, Θάνος Χαλαζωνίτης, διευκρίνισε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι καλύτερα να μην απευθύνεται κάποιος στην τριτοβάθμια φροντίδα που είναι ένα νοσοκομείο, αλλά στην πρωτοβάθμια ώστε να είναι πιο σίγουρο ότι θα εξυπηρετηθεί.

«Έχουμε αναγκαστεί εμείς οι γιατροί οι νοσοκομειακοί να εξυπηρετούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα. Το νοσοκομείο είναι για τους ασθενείς. Στο νοσοκομείο θα δούμε τον ασθενή που νοσηλεύεται, κατά κύριο λόγο, και το εξωτερικό ραντεβού. (…) Για το κρατικό νοσοκομείο αυτό που θα ήθελα εγώ είναι αξιοποίηση των μηχανημάτων που διαθέτουμε και σε περισσότερα ωράρια. Οι εξετάσεις είναι πάρα πολλές, αυξάνονται συνεχώς και δεν μας φτάνει η ώρα».

Όσον αφορά στις επιπλέον χρεώσεις στις οποίες αφορά η καταγγελία, ο ίδιος εξήγησε ότι «είναι άλλη η τιμολόγηση». Όπως είπε «ένα υπερηχογράφημα μαστού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το κάνει στην Ελλάδα μόνο ο γιατρός ακτινολόγος και κάποιοι γιατροί άλλων ειδικοτήτων εφόσον έχουν πιστοποιηθεί. Έχουμε δύο προβλήματα, ένα στον δημόσιο τομέα και ένα στον ιδιωτικό. Οι αιτίες είναι διαφορετικές».

Και πρόσθεσε: «Τι είπε ο κύριος εδώ (ο καταγγέλλων); Ότι του είπαν να κάνει ABUS ή να κάνει ψηφιακό υπέρηχο. Αυτές οι πράξεις δεν είναι κοστολογημένες στον ΕΟΠΥΥ. Αυτό σημαίνει ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν γνωρίζει ότι πρέπει να γίνονται και αυτές οι πράξεις και να τις κοστολογήσει, ώστε ο πολίτης να μην την πληρώνει».

«Να επαναεπικαιροποιήσουμε και να επανακοστολογήσουμε όλες τις απεικονιστικές πράξεις. Εμείς το έχουμε ζητήσει πολλαπλώς από τον ΕΟΠΥΥ. Ανέλαβα την ακτινολογική εταιρεία ενάμιση χρόνο πριν, έχω στείλει πάμπολλα αιτήματα στον ΕΟΠΥΥ για συνάντηση, δεν έχω λάβει καμία απάντηση» τόνισε καταληκτικά.