newspaper
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην… τζιχαντιστής
Κόσμος 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:12

Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην… τζιχαντιστής

Κάποτε συμμάχησε με τρομοκρατικές ομάδες όταν πολέμησε τις ΗΠΑ στο Ιράκ, ενσωματώνοντας τζιχαντιστές στον «ιερό πόλεμο». Σήμερα, ο αλ-Σάρα επισκέπτεται γραβατωμένος τη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στον ΟΗΕ ως αρχηγός κράτους.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

Spotlight

Δεν είναι μόνο ότι ο Αχμέντ αλ-Σάρα θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Συρίας που θα μιλήσει από το βήμα του ΟΗΕ ύστερα από 58 χρόνια, αλλά ότι θα είναι ο μοναδικός επικηρυγμένος τρομοκράτης πρώην τζιχαντιστής που θα τουν ακούσουν οι αρχηγοί κρατών του πλανήτη.

Ο Αχμέντ αλ-Σάρα -όταν είχε το ψευδώνυμο Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζολάνι- ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε μια εντυπωσιακή επίθεση που ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ-Άσαντ το 2024 και έγινε ηγέτης της Συρίας.

Έκτοτε, άλλαξε τη στρατιωτική στολή με κομψά κοστούμια, υιοθετώντας ξανά το πραγματικό του όνομα, Αχμέντ αλ-Σάρα.

Οι New York Times, κάνουν λόγο για μια συγκλονιστική μεταμόρφωση για έναν άνδρα που εξακολουθεί επισήμως να θεωρείται τρομοκράτης από τις ΗΠΑ και τον ΟΗΕ.

Ωστόσο, τα κύματα σεκταριστικής βίας στη Συρία έχουν εντείνει τις αμφιβολίες για την ικανότητα του κ. αλ-Σάρα να ελέγξει τους πιο ακραίους ακολούθους του. Αυτό επίσης δυσχεραίνει την ένταξη μεγάλων περιοχών που διοικούνται από μειονότητες υπό την εξουσία του.

Δεδομένου του παρελθόντος του που φέρνει στην επιφάνεια η αμερικανική εφημερίδα, εξηγείται σε σημαντικό βαθμό γιατί πολλοί έχουν αμφιβολίες για τον άνθρωπο που έχει εντυπωσιακό ιστορικό μεταμορφώσεων.

«Με το πέρασμα του χρόνου, βλέπουμε ότι ο αλ-Σάρα είναι λιγότερο ένας σκληροπυρηνικός ισλαμιστής που προσπαθεί να εμφανιστεί πρακτικός και περισσότερο ένας αυταρχικός που προσπαθεί να εγκαθιδρύσει μια σταθερή κυβέρνηση», είπε ο Αμερικανός διπλωμάτης Ρόμπερτ Φορντ. «Είναι κυνηγός ισχύος.»

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό δημοσίευμα, πρόκειται για έναν ευφυή, φιλόδοξο που μεταμορφώνεται και επιβιώνει με πονηριά, γοητεία, διπλωματία και αμείλικτη αποφασιστικότητα σε μερικά από τα πιο επικίνδυνα μέρη της Μέσης Ανατολής.

Ένας απίθανος δρόμος προς τη τζιχάντ

Ο αλ-Σάρα γεννήθηκε το 1982 στη Σαουδική Αραβία σε μια μεσοαστική συριακή οικογένεια που επέστρεψε στη Δαμασκό όταν ήταν παιδί. Ο πατέρας του ήταν οικονομολόγος και η μητέρα του δασκάλα. Στο σπίτι συζητούσαν πολιτικά, αλλά δεν υπήρχε ιστορικό ισλαμιστικής εξτρεμιστικής δράσης.

Ωστόσο, εκείνος φαίνεται πήρε άλλο μονοπάτι. Περίπου στα είκοσί του πέρασε παράνομα τα σύνορα στο Ιράκ λίγο πριν την αμερικανική εισβολή το 2003. Τότε μάλιστα πυροβολούσε τα τροχόσπιτα που διέμεναν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Συμμετείχε με αντάρτες που αργότερα αποτέλεσαν τον πυρήνα της Αλ Κάιντα στο Ιράκ, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι διεξήγαγε μεγάλης κλίμακας μάχες.

Η μεταμόρφωση του από Σύρο πολίτη σε τζιχαντιστή στο Ιράκ ήταν η πρώτη από πολλές μεταμφιέσεις, όπως αναφέρουν οι New York Times, καταφέρνοντας να εξαπατήσει πολλούς κατά τη διάρκεια των έξι ετών του στη ιρακινές φυλακές. Οι αμερικανικές και ιρακινές αρχές ποτέ δεν αντιλήφθηκαν ότι ήταν Σύρος, σύμφωνα με ιρακινά αρχεία.

Όταν απελευθερώθηκε στις 13 Μαρτίου 2011, λίγες μέρες αργότερα ξεκίνησαν αντιεξουσιαστικές διαδηλώσεις στη Συρία εμπνευσμένες από την Αραβική Άνοιξη, την πρώτη σπίθα του εμφυλίου που θα τον έφερνε πίσω στη Συρία.

2011 – Έχει τη δικιά του τζιχαντιστική οργάνωση

Στα τέλη του 2011, ο αλ-Σάρα και μερικοί σύντροφοί του πέρασαν κρυφά στη Συρία για να δημιουργήσουν μια νέα τζιχαντιστική οργάνωση στον επιταχυνόμενο εμφύλιο.

Πριν φύγει από το Ιράκ, στράφηκε στον Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, που γνώριζε από τη φυλακή και που είχε γίνει ηγέτης της Αλ Κάιντα στο Ιράκ. Ο Ιρακινός του έδωσε περίπου 50.000 δολάρια για να επεκτείνει την Αλ Κάιντα στη Συρία, έχει πει ο ίδιος ο κ. αλ-Σάρα.

Η νέα του οργάνωση, το Μέτωπο αλ-Νούσρα, έκανε αισθητή την παρουσία της στις αρχές του 2012 στέλνοντας βομβιστές αυτοκτονίας να επιτεθούν σε προσωπικό ασφαλείας στις μεγαλύτερες πόλεις της Συρίας, σκοτώνοντας εκατοντάδες ανθρώπους.

Τότε, οι περισσότεροι Σύριοι αντάρτες θεωρούσαν τον αγώνα τους εξέγερση κατά μιας βίαιης δικτατορίας. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι New York Times, το Μέτωπο αλ-Νούσρα πρόσθεσε τις τακτικές βίαιου τζιχαντισμού και επιδίωκε να επιβάλει την αυστηρή ερμηνεία του Ισλάμ ως νόμο.

Ρήγμα με το Ισλαμικό Κράτος, αλλά παραμένει εξτρεμιστής

Ωστόσο εμφανίστηκε ρήγμα με τον ιρακινό προστάτη του, που το 2013 δημιούργησε το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και τη Συρία (ISIS). Ο αλ-Σάρα αρνήθηκε να ενσωματώσει το Μέτωπο αλ-Νούσρα σε αυτό.

 «Δεν επιδιώκουμε να κυβερνήσουμε τη χώρα», είπε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στο αλ-Τζαζίρα το 2013. «Επιδιώκουμε ο νόμος του Θεού να κυριαρχήσει στη χώρα».

Οι δυνάμεις του εγκαταστάθηκαν στην επαρχία Ιντλίμπ, μια φτωχή γωνιά της βορειοδυτικής Συρίας. Εκεί συνέτριψαν άλλες φατρίες ανταρτών, συμπεριλαμβανομένων κάποιων που υποστηρίζονταν από την Ουάσινγκτον.

Ομάδες για τα δικαιώματα και Σύροι ακτιβιστές τους κατηγόρησαν για δολοφονίες και κρατήσεις αντιπάλων, και βίντεο στο διαδίκτυο έδειχναν εκτελέσεις γυναικών που τους κατηγορούσαν για πορνεία. Ήταν σκληροί απέναντι σε θρησκευτικές μειονότητες, που θεωρούσαν αιρετικές.

Απαγόρεψαν στους Χριστιανούς της Ιντλίμπ να εμφανίζουν σταυρούς ή να χτυπούν τις καμπάνες των εκκλησιών, και μαζί με άλλους αντάρτες κατέσχεσαν χριστιανικά σπίτια και χωράφια.

Στροφή από τον εξτρεμισμό

Περίπου το 2017 άρχισαν από την πλευρά αλ-Σάρα κάποιες κινήσεις συμφιλίωσης με τους Χριστιανούς, όπως αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα. Το 2022, ο κ. αλ-Σάρα ζήτησε συγγνώμη από τον πάστορα και από άλλους Χριστιανούς, εκφράζοντας την ελπίδα να γυρίσουν σελίδα, είπε ο πάστορας, που είναι τώρα επίσκοπος του Χαλεπίου. Πολλά από τα ακίνητα των Χριστιανών έχουν από τότε επιστραφεί.

Η συμφιλίωση του κ. αλ-Σάρα με τους Χριστιανούς της Ιντλίμπ ήταν μέρος μιας ευρύτερης στροφής μακριά από τον εξτρεμισμό. Η ομάδα του σταμάτησε τις επιθέσεις αυτοκτονίας και επαναπροσδιόρισε τον αγώνα της κατά της δικτατορίας με πιο εθνικούς όρους.

Σε αυτή την μετριοπαθή πορεία, φέρεται να τον προώθησε η Τουρκία, καθώς ήρθε νωρίς σε επαφή μαζί του, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλούνται οι Nyw York Times.

Ο πόλεμος της Συρίας ήταν εφιάλτης για την Τουρκία, καθώς ώθησε εκατομμύρια πρόσφυγες στο έδαφός της και δημιούργησε καταφύγιο κατά μήκος του νότιου συνόρου για τζιχαντιστές, συμπεριλαμβανομένου του Μετώπου αλ-Νούσρα.

Μέχρι το 2013, οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν αναπτύξει δεσμούς με τον αλ-Σάρα. Για να σταθεροποιήσει την περιοχή, η Τουρκία αναζήτησε έναν Σύρο εταίρο, και ο αλ-Σάρα φάνηκε ο πιο ικανός, σύμφωνα με πηγές πάντα των New York Times. Έτσι οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες αύξησαν την υποστήριξή τους προς αυτόν ενθαρρύνοντάς τον να απομακρυνθεί από τον εξτρεμισμό.

Με τον καιρό, ο αλ-Σάρα χρησιμοποίησε την αυξανόμενη ισχύ του στην Ιντλίμπ για να πολεμήσει ή να περιορίσει εξτρεμιστές, ενώ τμήματα της ομάδας του παρείχαν πληροφορίες που βοήθησαν ξένες υπηρεσίες πληροφοριών να κυνηγήσουν την Αλ Κάιντα και το ISIS, σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους.

Τι πραγματικά θέλει

Ωστόσο, το αμερικανικό δημοσίευμα, υπογραμμίζει ότι οι πολλές του μεταμορφώσεις του αλ-Σάρα τροφοδότησαν ερωτήματα για το τι πιστεύει αληθινά και πώς σκοπεύει να ηγηθεί μιας χώρας που αναδύεται από τα ερείπια ενός 13ετούς εμφυλίου.

Τα κύματα σεκταριστικής βίας στη Συρία έχουν εντείνει τις αμφιβολίες για την ικανότητα του αλ-Σάρα να ελέγξει τους πιο ακραίους ακολούθους του. Αυτό επίσης δυσχεραίνει την ένταξη μεγάλων περιοχών που διοικούνται από μειονότητες υπό την εξουσία του.

Μπορεί να κέρδισε υποστήριξη από τις ΗΠΑ και άλλες δυνάμεις, επιδιώκοντας καλές σχέσεις με γείτονες, ωστόσο, η πρόσφατη σεκταριστική βία έχει στιγματίσει τη φήμη του. Χιλιάδες έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις που, σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον ΟΗΕ, συμμετείχαν οι δυνάμεις ασφαλείας του.

Συγκέντρωσε την εξουσία στα χέρια του και αυτών που του είναι πιστοί, προκαλώντας ανησυχίες για το αν πραγματικά θέλει να δημιουργήσει κυβέρνηση που να εκπροσωπεί όλες τις διαφορετικές μειονοτικές ομάδες της Συρίας ή εάν έχει ως στόχο να γίνει ο νέος ισχυρός άνδρας, σημειώνουν οι New York Times.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρή η ζήτηση για το νέο 7ετές ομόλογο – Ψήφος εμπιστοσύνης και από τους «μικρούς»

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρή η ζήτηση για το νέο 7ετές ομόλογο – Ψήφος εμπιστοσύνης και από τους «μικρούς»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

World
ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη – Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί

ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη – Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Απάτη με κρυπτονομίσματα: Ξεσκεπάστηκε πανευρωπαϊκό κύκλωμα – Είχε πλοκάμια σε 23 χώρες 
100 εκ. ευρώ η λεία 23.09.25

Ξεσκεπάστηκε πανευρωπαϊκό κύκλωμα απάτης με κρυπτονομίσματα - Είχε πλοκάμια σε 23 χώρες 

Το κύκλωμα με τα κρυπτονομίσματα λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018 και είχε εξαπλωθεί σε 23 χώρες. Έφοδοι από την αστυνομία και πέντε συλλήψεις - Έτσι εξαπατούσαν τους επενδυτές.

Σύνταξη
Ισραήλ: Σφυροκοπά την πόλη της Γάζας – Ο μισός πληθυσμός αρνείται να φύγει – «Απρόθυμοι και ανήμποροι»
Συγκλονιστικές μαρτυρίες 23.09.25

«Απρόθυμοι και ανήμποροι»: Το Ισραήλ σφυροκοπά την πόλη της Γάζας, ο μισός πληθυσμός αρνείται να φύγει

Κάτοικοι της πόλης της Γάζας εξηγούν γιατί παραμένουν παρά τις σφοδρές και αδιάκοπες επιθέσεις του Ισραήλ - Πόσο κοστίζει να πας προς τον νότο, φοβούνται μια νέα Νάκμπα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πεσκόφ: Η Ρωσία δεν είναι αναμιγμένη στις υπερπτήσεις drones στην Κοπεγχάγη
Κόσμος 23.09.25

Πεσκόφ: Η Ρωσία δεν είναι αναμιγμένη στις υπερπτήσεις drones στην Κοπεγχάγη

«Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», δήλωσε ο Πεσκόφ - Η Δανία μίλησε για «σοβαρή επίθεση» με την πρωθυπουργό να δηλώνει ότι «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να ευθύνεται η Ρωσία

Σύνταξη
Αντιδράσεις για τις συστάσεις Τραμπ για τον αυτισμό – Ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης από εγκύους λέει ο EMA, τι λέει ο ΠΟΥ
Κόσμος 23.09.25 Upd: 13:37

Αντιδράσεις για τις συστάσεις Τραμπ για τον αυτισμό – Ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης από εγκύους λέει ο EMA, τι λέει ο ΠΟΥ

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση από τις εγκύους δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού με παρακεταμόλη - Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα

Σύνταξη
Η χαμηλού κόστους στρατηγική της Ρωσίας στον πόλεμο – «Δεν θα αντέξουν οι Δυτικοί έτσι»
Φέρνει αποτελέσματα 23.09.25

Η χαμηλού κόστους στρατηγική της Ρωσίας στον πόλεμο – «Δεν θα αντέξουν οι Δυτικοί έτσι»

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών στις ΗΠΑ βλέπει μια εντυπωσιακή αύξηση των επιθέσεων με drones από Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία, για την οποία τα δυτικά αντίμετρα πρέπει να αλλάξουν το συντομότερο δυνατό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα: Τουλάχιστον 17 νεκροί από το πρωί της Τρίτης – Το Ισραήλ έπληξε 12 εγκαταστάσεις της UNRWA σε έξι μέρες
Αιματοκύλισμα 23.09.25

Τουλάχιστον 17 νεκροί από το πρωί στη Γάζα - Το Ισραήλ έπληξε 12 εγκαταστάσεις της UNRWA σε έξι μέρες

Το Ισραήλ συνεχίζει τη χερσαία εισβολή του στην πόλη της Γάζας - Αυξάνονται διαρκώς οι νεκροί - Ιατρικό διάδρομο προς τη Δυτική Όχθη ζήτησαν μια σειρά από χώρες της Δύσης

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Το κύμα αναγνωρίσεων της στριμώχνει τον Νετανιάχου στα σκοινιά – Πόση αξία έχουν οι απειλές του;
Δύσκολα διλήμματα 23.09.25

Το κύμα αναγνωρίσεων της Παλαιστίνης στριμώχνει τον Νετανιάχου στα σκοινιά - Πόση αξία έχουν οι απειλές του;

Ο Guardian εξετάζει σε πόσο δύσκολη θέση έχουν φέρει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου οι αναγνωρίσεις της Παλαιστίνης - Ο ρόλος των Συμφωνιών του Αβραάμ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό
Κόσμος 23.09.25

Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό

Ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, υπογράμμισε την απόλυτη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Εκκλησίας προς τον ουκρανικό λαό

Σύνταξη
Τραμπ: Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA στην Ευρώπη – Έρευνα του ECFR
«Μακρύ χέρι» 23.09.25

Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA ο Τραμπ στην Ευρώπη - Έρευνα του ECFR

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (EFCR) και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Ιδρύματος κάνει λόγο για «πολιτισμικό πόλεμο» από τη μεριά του Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι», αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι
Super League 23.09.25

Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι» στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι

Το «In» εξηγεί τον ρόλο που θα έχει ο Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό, πως επηρεάζει η άφιξη του Ιταλού τον Γιάννη Παπαδημητρίου και το σενάριο με τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα
Πολιτική 23.09.25

Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα

Τα Τέμπη συνεχίζουν να στοιχειώνουν την κυβέρνηση. Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αναδεικνύεται σε μέγα πονοκέφαλο για το Μαξίμου καθώς κρατά στην επικαιρότητα ένα θέμα που θέλει εδώ και καιρό να ξεχάσει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Δείτε πίνακες 23.09.25

Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι στην ΕΕ - Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης

Σύνταξη
Ηράκλειο: Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της
Ηράκλειο 23.09.25

Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της

Στο Ηράκλειο Κρήτης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 54χρονου Ουκρανού, ο οποίος είχε εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα αποσπώντας το ποσό των 50.000 ευρώ

Σύνταξη
Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά
Euroleague 23.09.25

Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά

Σύμφωνα με σερβικό Μέσο απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία Ολυμπιακού και Παρτιζάν για τη μετακίνηση του Φρανκ Ντιλικινά στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Τραυματιοφορείς: «Είμαστε όλοι άνω των 50» – Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα
Βίντεο και φωτογραφίες 23.09.25

«Είμαστε όλοι άνω των 50»: Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα οι τραυματιοφορείς, υποσχέσεις Άδωνι

Οι τραυματιοφορείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας - Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης υποσχέθηκε με αόριστο τρόπο ότι θα ανακοινώσει «σύντομα» αποφάσεις

Σύνταξη
«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω
Ελλάδα 23.09.25

«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης σε 32χρονο που ομολόγησε τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Σύνταξη
Απάτη με κρυπτονομίσματα: Ξεσκεπάστηκε πανευρωπαϊκό κύκλωμα – Είχε πλοκάμια σε 23 χώρες 
100 εκ. ευρώ η λεία 23.09.25

Ξεσκεπάστηκε πανευρωπαϊκό κύκλωμα απάτης με κρυπτονομίσματα - Είχε πλοκάμια σε 23 χώρες 

Το κύκλωμα με τα κρυπτονομίσματα λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2018 και είχε εξαπλωθεί σε 23 χώρες. Έφοδοι από την αστυνομία και πέντε συλλήψεις - Έτσι εξαπατούσαν τους επενδυτές.

Σύνταξη
Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μαντουέκε: Νοκ-άουτ για δύο μήνες ο εξτρέμ της Άρσεναλ
Champions League 23.09.25

Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μαντουέκε: Νοκ-άουτ για δύο μήνες ο εξτρέμ της Άρσεναλ

Νοκ-άουτ για δύο μήνες θα μείνει ο Νόνι Μαντουέκε για την Άρσεναλ, που θα χάσει και την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (1/10, 22:00) για τη δεύτερη αγωνιστική της League phase του Champions League.

Σύνταξη
Πώς μοιάζει ο κίνδυνος; Ακούγεται; Μυρίζει; – Μια έκθεση της Ελίζας Κρικώνη στην Κυψέλη
Τέχνη-απάντηση 23.09.25

Πώς μοιάζει ο κίνδυνος; Ακούγεται; Μυρίζει; - Μια έκθεση της Ελίζας Κρικώνη στην Κυψέλη

Στο project 08.05.12.16. που παρουσιάζεται στη γκαλερί CYPHER από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 12 Οκτωβρίου, η Ελίζα Κρικώνη εστιάζει στην έννοια του κινδύνου, την ανάγκη για κάλεσμα βοήθειας και τους πιθανούς μηχανισμούς επιβίωσης.

Σύνταξη
Ισραήλ: Σφυροκοπά την πόλη της Γάζας – Ο μισός πληθυσμός αρνείται να φύγει – «Απρόθυμοι και ανήμποροι»
Συγκλονιστικές μαρτυρίες 23.09.25

«Απρόθυμοι και ανήμποροι»: Το Ισραήλ σφυροκοπά την πόλη της Γάζας, ο μισός πληθυσμός αρνείται να φύγει

Κάτοικοι της πόλης της Γάζας εξηγούν γιατί παραμένουν παρά τις σφοδρές και αδιάκοπες επιθέσεις του Ισραήλ - Πόσο κοστίζει να πας προς τον νότο, φοβούνται μια νέα Νάκμπα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε εκπαιδευτικός επειδή εν μέσω κορονοϊού πήγε στο σχολείο χωρίς αρνητικό self-test
Θεσσαλονίκη 23.09.25

Καταδικάστηκε εκπαιδευτικός επειδή εν μέσω κορονοϊού πήγε στο σχολείο χωρίς αρνητικό self-test

Δέκα μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή είναι η ποινή που επιβλήθηκε στον εκπαιδευτικό που το 2021 είχε πάει στο σχολείο χωρίς να προσκομίσει αρνητικό self-test.

Σύνταξη
To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»
Cine -δίδυμο 23.09.25

To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»

Αν και εμφανίστηκαν μαζί μόνο σε δύο ταινίες, ο Ρέντφορντ και ο Νιούμαν είχαν μια εμβληματική φιλία που ενισχύθηκε από την αγάπη τους για τα αυτοκίνητα και τις φάρσες - το «μάλωμα» που τους έφερε πιο κοντά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευρώπη: Πόσo περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα – Τι ισχύει για την Ελλάδα
Οι πιο σημαντικές διαφορές 23.09.25

Πόσο περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα στην Ευρώπη - Τι ισχύει για την Ελλάδα

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων στην Ευρώπη - Σε ποιες χώρες παρατηρούνται τα μεγαλύτερα μισθολογικά χάσματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο