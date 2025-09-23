Ο Γκριμάλντο έμεινε μέχρι να φύγει

Απάντηση στις φήμες αποχώρησής του αλλά και στην απόφασή του να μείνει στη Μπάγερ Λεβερκούζεν και στη Bundesliga έδωσε ο Αλεσάντρο Γκριμάλντο. Όπως παραδέχθηκε, έμεινε μέχρι να φύγει!

Αφενός ο Γκριμάλντο παραδέχθηκε ότι δεν ήταν τυχαίο που το καλοκαίρι είχε ακουστεί έντονα ότι θα πάρει μεταγραφή από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν. «Σκέφτηκα μια μεταγραφή. Αλλά στο τέλος, είπα στον εαυτό μου: Μένω. Και αυτή είναι η σωστή απόφαση», δήλωσε ο διεθνής Ισπανός αριστερός μπακ σε συνέντευξή του στο Sky Germany (μέσω Sport.de).

Σε ερώτηση πως αισθάνεται μετά από αυτή την απόφασή του 30χρονος Γκριμάλντο απάντησε ότι αισθάνεται «πολύ αγαπητός από τους οπαδούς, όπως και από τον σύλλογο».

Πάντως, στη συνέχεια της συνέντευξής του, ο Γκριμάλντο φάνηκε να ανοίγει… παράθυρο για μεταγραφή στο μέλλον, καθώς συμπλήρωσε: «Σκέφτηκα στον εαυτό μου: τουλάχιστον ένας χρόνος εδώ θα μου κάνει καλό, οπότε θα απολαύσω αυτή τη σεζόν και θα δώσω τα πάντα». Αρα, δεν αποκλείεται να είναι η τελευταία του χρονιά στη BayArena.

Για την ώρα, σε αντίθεση με κάποιους πρώην συμπαίκτες του, όπως ο Τζόναθαν Ταχ και ο Φλόριαν Βιρτς, ο Ισπανός αριστερός μπακ επέλεξε να μείνει. Το συμβόλαιο του Γκριμάλντο με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν λήγει το καλοκαίρι του 2027 και ο 30χρονος αμυντικός έχει σκοράρει τέσσερις φορές σε έξι φετινούς αγώνες για την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Οπλο του είναι οι εκτελέσεις των φάουλ.

Πώς έχει βελτιώσει τόσο πολύ ο Γκριμάλντο τους αριθμούς του; Ο νυν προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, πρώην Μπάγερ Λεβερκούζεν, μπορεί να είναι ένας από τους λόγους. Ο Τσάμπι Αλόνσο, ως παίκτης, ήταν γνωστός ως εξαιρετικός εκτελεστής στημένων φάσεων. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Ρεάλ Μαδρίτης ως παίκτης, υπήρξαν συζητήσεις για το ποιος θα έπρεπε να τις εκτελέσει, μεταξύ αυτού, του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Μεσούτ Οζίλ. Στο παρελθόν, στις προπονήσεις, οι φίλαθλοι έβλεπαν τον Αλόνσο και τον Γκριμάλντο να μιλάνε, με τον Βάσκο να του δείχνει μερικά από τα κόλπα του. Στην θέση του Αλόνσο, η Μπάγερ Λεβερκούζεν προσέλαβε τον Κάσπερ Χιούλμαντ.