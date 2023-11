Γκριμάλντο: Το εντυπωσιακό 8/11 και η πρωτιά στα big-5 πρωταθλήματα (vids)

Εχει βαλθεί να… τρελάνει κόσμο η Μπάγερ Λεβερκούζεν! Το «τρένο» του Τσάμπι Αλόνσο «σφύριξε» τέσσερις φορές απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου και με μια επιβλητική νίκη (4-0, για την 11η αγωνιστική της Bundesliga), επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι Ασπιρίνες με την 10η νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα (11/1/0), έφτασαν τους 31 πόντους και βρίσκονται στο +2 από τη δεύτερη Μπάγερν Μονάχου (9/2/0) και στο +7 από την τρίτη Στουτγκάρδη. Στην τέταρτη θέση η Ντόρτμουντ με 21 βαθμούς.

Μια ακόμα άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση από την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, που συνεχίζει με… σπασμένα τα φρένα. Το συγκρότημα του Ισπανού προπονητή δείχνει ικανό να κοιτάξει στα μάτια την Μπάγερν Μονάχου και να διεκδικήσει με αξιώσεις τον τίτλο. Σημαντικό ρόλο στη σπουδαία πορεία της γερμανικής ομάδας στη Bundesliga έχει ο Αλεξ Γκριμάλντο, ο οποίος πήγε στη Λεβερκούζεν το περασμένο καλοκαίρι από την Μπενφίκα (σ.σ ως ελεύθερος) και έχει εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή για τις Ασπιρίνες.

Σε 11 αναμετρήσεις στη Bundesliga έχει 6 γκολ και 5 ασίστ, με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό μάλιστα να έχει και από τα δύο κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου. Στο 23’ με ένα υπέροχο σουτ έκανε το 1-0 και άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη, ενώ στο 73’ «σέρβιρε» το 3-0 στον Τζόναθαν Ταχ, βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο τρίποντο της Μπάγερ.

Αυτό μάλιστα ήταν το 4ο γκολ που βάζει με σουτ εκτός περιοχής στη φετινή σεζόν. Τα περισσότερα που έχει βάλει ένας παίκτης στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (La Liga, Bundesliga, Premier League, Ligue 1 και Serie A). Με την ικανότητά του να σκοράρει έξω από την περιοχή ο Γκριμάλντο, κάνει ακόμα πιο απρόβλεπτη την Λεβερκούζεν.

4 – Leverkusen’s Aléx Grimaldo has scored four goals from outside the box in the 2023-24 campaign – the most of any player in Europe’s five big leagues across all competitions. Sniper. pic.twitter.com/98iNmPHWjc

— OptaFranz (@OptaFranz) November 12, 2023