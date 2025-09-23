magazin
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
2ο Φεστιβάλ για το Ρεμπέτικο: Μια τριήμερη γιορτή στο Γκάζι
Music 23 Σεπτεμβρίου 2025

2ο Φεστιβάλ για το Ρεμπέτικο: Μια τριήμερη γιορτή στο Γκάζι

Το ρεμπέτικο δεν είναι μόνο μουσική. Είναι ιστορίες, δρόμοι, φιλίες, έρωτες, ξεχασμένες κουβέντες, αστικές μνήμες που ξαναβρίσκουν φωνή.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Vita.gr
Spotlight

Συναυλίες, μουσικές παρουσιάσεις, προβολές ντοκιμαντέρ, ομιλίες επιστημόνων- συγγραφέων-μουσικών- ερευνητών, μαθήματα μουσικής και χορού, παραστάσεις Καραγκιόζη, εκθέσεις μουσικών οργάνων – γραμμοφώνων και άλλα πολλά.

Το Athens Rebetiko Festival επιστρέφει για δεύτερη χρονιά

Προσκαλώντας το κοινό σε μια τριήμερη γιορτή αφιερωμένη στο ρεμπέτικο τραγούδι και την ελληνική μουσική παράδοση.

Έτσι, λοιπόν, από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025, το δεύτερο Ρεμπέτικο Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει και πάλι συναυλίες, ομιλίες, μουσικές παρουσιάσεις, ομιλίες επιστημόνων- συγγραφέων-μουσικών- ερευνητών, εργαστήρια, μαθήματα χορού και μουσικής και εκθέσεις που αναδεικνύουν τον πλούτο και τη διαχρονικότητα του ρεμπέτικου.

Το 2ο Athens Rebetiko Festival είναι για όλες και όλους: για τους μυημένους, για αυτούς που θυμούνται παλιά τραγούδια από τις γιαγιάδες τους, για όσους το γνώρισαν μέσα από το TikTok, για εκείνους που ακόμα ψάχνουν στα δισκάδικα, αλλά και για όσους το ζουν online.\

Μια ομάδα ανθρώπων με βαθιά αγάπη και γνώση για το ρεμπέτικο διοργανώνουν το φεστιβάλ

Πρόκειται για τον Τάσο Κακλαμάνη, τον Νίκο Πρωτόπαπα, τον Γιάννη Τσιαντή, την Κατερίνα Τσιρίδου και τον Σωτήρη Παπατραγιάννη.

Οι τρεις πρώτοι αποτελούν και τα ιδρυτικά μέλη της παραγωγού εταιρείας του φεστιβάλ  “GRECOUS” Αρχείο Ελληνικής Μουσικής που ιδρύθηκε το 2021, με κύριο σκοπό τη διάσωση, μελέτη και διάδοση της Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς ως ένα ζωντανό «κύτταρο» συνέχειας και εξέλιξης.

*Μέρος των εσόδων του 2ου Φεστιβάλ θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό στα Παιδικά Χωριά S.O.S και στο Ταμείο Αλληλεγγύης του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, ενώ η είσοδος θα είναι δωρεάν για ασθενείς κοινωνικά ομάδες (άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι άνω των 75 ,παιδιά κάτω των 15).

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου:

16.00 Χαιρετισμός Παναγιώτη Κουνάδη

16.15 Ντοκιμαντέρ

17.00 «Το Ρεμπέτικο στην Ευρώπη» – πάνελ (S. Steiner-G Durand-Χ. Πουλάκης)

18.00 «Βουρλά- Τρούμπα» Βιβλιοπαρουσίαση Β. Πισιμίση-πάνελ (παρουσίαση: Γ. Δρακάκη)

18.00 Χορευτικό Συλλόγου Μικρασιατών Αιγάλεω «Νέες Κυδωνιές» (σκηνή 2)

19.00 «Αφιέρωμα στην Παλιά Αθήνα» – Τρίο Κατάρα

20.00 «Από την Πόλη στον Πειραιά» -Rebetiko Roots & Routes

21.00 «Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα» – Κώστας Καλδάρας- Σοφία Παπάζογλου, Βασίλης Προδρόμου,Νίκος Τατασόπουλος

22.00 «Στα Καφέ Αμάν» – Modal Vento

23.00 «Αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη» – Γιώργος, Αντώνης και Θοδωρής Ξηντάρης- Θοδωρής Παπαδόπουλος-Κατερίνα Τσιρίδου-Μαριάνθη Λιουδάκη

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

14.00 «Ψηφιακή ενοποίηση & μελέτη μουσικών αρχείων» – πάνελ (Α. Χαρκιολάκης-Λ. Τσικουρίδης-Δ. Μαντζούρης)

15.00 «Τα Ρεμπετάδικα» Βιβλιοπαρουσίαση και ηχητικό υλικό από τους Κώστα Μήτσιο και Λευτέρη Μπάκα

16.00 «Ρεμπέτικο & Στέλιος Καζαντζίδης» – πάνελ (Δ. Μανιάτης-Γ. Κοντογιάννης-Θ. Γιώγλου)

17.00 «Αφιέρωμα στον Δημήτρη Γκόγκο-Μπαγιαντέρα» Βιβλιοπαρουσίαση από τον Ανέστη Μπαρμπάτση συνοδεία ορχήστρας

17.00 «Κουλουριώτικος χορός» – Λαογραφικός Σύλλογος Σαλαμίνας

18.00 «Το πλοίο ας σαλπάρει» – Τετράς Καισαριανής

19.00 «Τα τσιγγάνικα ρεμπέτικα» – Λαρισαϊκή Κομπανία

20.00 «Ο Βασίλης Τσιτσάνης την Χρυσή Εποχή του Ρεμπέτικου» – Κ.Τσιρίδου, Ε. Τουμπάκη, Χ. Παπαγιαννούλη- Χορωδία Β. Σαραντίδη

21.00 Παράσταση Καραγκιόζη

22.00 «Προπολεμικός Τσιτσάνης» – Γ. Κοκώνας, Γ. Καδόγλου,Α. Παπακωνσταντίνου, Α. Μπαρτάκη

23.00 Συναυλία Σουαρέ

00.00 Συναυλία με Μ. Δημητριανάκη, Γ. Λεμπέση, Ντ. Κουρούση, Α. Ραζέλη more t.b.a.

Το μεσημέρι θα γίνει σεμινάριο μπουζουκιού με τον Κώστα Μήτσιο και φωνητικής με την Ντένια Κουρούση

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

12.00 «Ρεμπέτικο και κινηματογράφος» – Αλέξανδρος Λιζάρδος

13.00 Ντοκιμαντέρ

14.00 «Κόμικ και Ρεμπέτικο» – πάνελ

15.00 Βιβλιοπαρουσίαση Κουρούσης

16.00 «Back To The roots» – Ntoumos Rebetiko Orchestra & Sotiris Papatragiannis

17.00 «Αφιέρωμα στον Γιώργο Κάβουρα» – Απόδημη Κομπανία

18.00 «Τα τραγούδια της Πόλης από λιμάνι σε λιμάνι» – Ancoretto Ensemble feat Nikos Milas

19.00 «Τα ρέστα μας» – Α. Μαργιολά, Ε. Ξένου, Μ. Φασουλάκη

20.00 Παράσταση Καραγκιόζη

21.00 Συναυλία Δημήτρης Μυστακίδης & Τμήμα Λαϊκής Κιθάρας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

22.00 (Θα ανακοινωθεί)

23.00 Συναυλία Ρεμπέτικο Τρίο και Χ. Τσαλπαρά

Το μεσημέρι θα γίνει σεμινάριο κρουστών με τον Δημήτρη Σταματέλο

Παράλληλες εκδηλώσεις

Έκθεση οργανοποιίας

Έκθεση προσωπικών αντικειμένων του Απόστολου Καλδάρα

Έκθεση γραμμοφώνων

Έκθεση φιγούρων Καραγκιόζη

Έκθεση φωτογραφίας με φιγούρες του Ρεμπέτικου

Έκθεση συλλεκτικών οργάνων

Χώρος δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά

World
UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων

UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ
The Good Life 22.09.25

Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ

Η πανέξυπνη στρατηγική μάρκετινγκ πίσω από την επιστροφή της Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαιώνει το φαινόμενο της ποπ και το μυστικό στη θηριώδη επιτυχία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα
Πρώτη ακρόαση 22.09.25

Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα

Μια 15ετία μετά την κυκλοφορία του hit του Monsieur Minimal Πάστα Φλώρα, ο γνωστός καλλιτέχνης ενώνει τις δυνάμεις του με τη Νεφέλη Φασούλη για ένα... remake αλά λαϊκά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Intervision: Γιατί η Ρωσία αναβίωσε έναν διαγωνισμό τραγουδιού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου
Music 22.09.25

Intervision: Γιατί η Ρωσία αναβίωσε έναν διαγωνισμό τραγουδιού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου

Η Ρωσία επανέφερε την Intervision, έναν διαγωνισμό τραγουδιού του Ψυχρού Πολέμου, ως απάντηση στον αποκλεισμό της από διεθνείς σκηνές, προβάλλοντας «παραδοσιακές αξίες» και την παγκόσμια επιρροή της

Σύνταξη
Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες
Little Miss Drama 21.09.25

Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες

Η Cardi B επέστρεψε για τα καλά - το νέο της άλμπουμ «Am I the Drama?» έλαβε διθυραμβικές κριτικές και συνοδεύτηκε από μια παράδοξη αναγνώριση για την ράπερ: Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα
«Μεγάλη καρδιά» 21.09.25

Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα

Πρώτα αντιμετώπισαν τον άνεμο. Μετά ήρθε η βροχή. Αλλά η φετινή 10ήμερη φιέστα του Burning Man στην πόλη του Black Rock θα μείνει στην ιστορία για έναν πολύ πιο τραγικό λόγο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής
Λονδίνο 20.09.25

Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής

Ο Patrick Racz, συνιδιοκτήτης της Regent Sounds, δήλωσε στον Guardian ότι το λονδρέζικο στούντιο ηχογραφήσεων που φιλοξένησε γίγαντες της μουσικής είναι «ιερό έδαφος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους
«Δόλιοι ισχυρισμοί» 20.09.25

Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους

Οι Kneecap κατηγόρησαν τους επικριτές τους ότι προσπαθούν να τους φιμώσουν λόγω της αλληλεγγύης που έχουν δείξει στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ
Σπουδαίος 19.09.25

Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ

Η μουσική βιομηχανία θρηνεί την απώλεια του σπουδαίου μουσικού παραγωγού και δημιουργού. Ο πολυβραβευμένος με Grammy Τζόελ Μος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, έπειτα από ένα ξαφνικό ιατρικό επεισόδιο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»
Ωρα για διάβασμα 19.09.25

Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Ντούα Λίπα αποκάλυψε πρόσφατα πώς η αγάπη της για τα βιβλία επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική της πορεία και η Πάτι Σμιθ είναι η δημιουργός που την όρισε περισσότερο από όλους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976
50 χρόνια μετά 18.09.25

Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976

«Βγαίνω να φάω ένα σάντουιτς και να πάρω φάρμακα από το φαρμακείο. Επιστρέφω σύντομα», είχε πει ο Τενόριο Ζούνιορ στις 18 Μαρτίου 1976. Δεν επέστρεψε ποτέ.

Σύνταξη
Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο
Music 18.09.25

Pussy Riot: Ποινές σε πέντε μέλη της πανκ κολεκτίβας από ρωσικό δικαστήριο

«Το παράδοξο είναι ότι βιαστές και δολοφόνοι στη Ρωσία τιμωρούνται με τρία ή τέσσερα χρόνια, ενώ οι ακτιβιστές δέχονται τερατώδεις καταδίκες μόνο για τις απόψεις τους», δήλωσε μέλος των Pussy Riot για την απόφαση

Σύνταξη
Η χαμηλού κόστους στρατηγική της Ρωσίας στον πόλεμο – «Δεν θα αντέξουν οι Δυτικοί έτσι»
Φέρνει αποτελέσματα 23.09.25

Η χαμηλού κόστους στρατηγική της Ρωσίας στον πόλεμο – «Δεν θα αντέξουν οι Δυτικοί έτσι»

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών στις ΗΠΑ βλέπει μια εντυπωσιακή αύξηση των επιθέσεων με drones από Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία, για την οποία τα δυτικά αντίμετρα πρέπει να αλλάξουν το συντομότερο δυνατό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)
Κωπηλασία 23.09.25

Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)

Η Μιλένα Κοντού τερμάτισε δεύτερη στην προκριματική σειρά της στο σκιφ ελαφρών βαρών, και την Πέμπτη θα διεκδικήσει θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας.

Σύνταξη
Ιδεολογία και αναπαραγωγή
Ιδεολογικοί μηχανισμοί 23.09.25

Ιδεολογία και αναπαραγωγή

Για πρώτη φορά στα ελληνική το πλήρες χειρόγραφο του «Για την αναπαραγωγή» του Λουί Αλτουσέρ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η έκθεση ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις, κόμματα
«Παρακρατικές πρακτικές» 23.09.25

Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η έκθεση ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις, κόμματα

«Την ώρα που η γενοκτονία συνεχίζεται στη Γάζα, η ανθρωπιστική αλληλεγγύη βαφτίζεται “τρομοκρατία”», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται
Πράκτορες του χάους 23.09.25

H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται

Οι χάκερ που λειτουργούν με κίνητρο τα λύτρα συνήθως αποφεύγουν να χτυπούν μεγάλους οργανισμούς που προκαλούν κινητοποίηση των αρχών. Τώρα όμως οι τάσεις αλλάζουν.

Σύνταξη
Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»

Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Φράνκο Μπαλντίνι θέλει τον πρώην σταρ της Ρόμα, Ντανιέλε Ντε Ρόσι για την τεχνική ηγεσία των «πρασίνων», χωρίς να υπάρχει ακόμα επίσημη συμφωνία.

Σύνταξη
How Far Is Greece from Canada?
English edition 23.09.25

How Far Is Greece from Canada?

In the 1960s, thousands of Greeks left by ship for Canada seeking a better future. Today, Toronto’s Greek community remains deeply connected to its heritage, traditions, and homeland

Σύνταξη
Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»
Πολιτική 23.09.25

Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»

«H επικαιροποίηση του ψηφίσματος της Βουλής των Ελλήνων του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους είναι ένα αναγκαίο βήμα, που θα εκπέμψει το ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα ενώνει τη φωνή της με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες» λέει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κρήτη: Στη ΜΕΘ παραμένει το τρίχρονο αγοράκι – Η μητέρα του οδηγούσε το αυτοκίνητο που το παρέσυρε
Παράσυρση 23.09.25

Πώς έγινε το ατύχημα με το τρίχρονο αγοράκι στην Κρήτη - Νοσηλεύεται με κακώσεις στο θώρακα

Η μητέρα οδηγούσε το αυτοκίνητο που παρέσυρε τον τρίχρονο στην Κρήτη - Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του παιδιού είναι σταθερή ενώ γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις

Σύνταξη
Απόρρητο