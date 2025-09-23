2ο Φεστιβάλ για το Ρεμπέτικο: Μια τριήμερη γιορτή στο Γκάζι
Το ρεμπέτικο δεν είναι μόνο μουσική. Είναι ιστορίες, δρόμοι, φιλίες, έρωτες, ξεχασμένες κουβέντες, αστικές μνήμες που ξαναβρίσκουν φωνή.
Συναυλίες, μουσικές παρουσιάσεις, προβολές ντοκιμαντέρ, ομιλίες επιστημόνων- συγγραφέων-μουσικών- ερευνητών, μαθήματα μουσικής και χορού, παραστάσεις Καραγκιόζη, εκθέσεις μουσικών οργάνων – γραμμοφώνων και άλλα πολλά.
Το Athens Rebetiko Festival επιστρέφει για δεύτερη χρονιά
Προσκαλώντας το κοινό σε μια τριήμερη γιορτή αφιερωμένη στο ρεμπέτικο τραγούδι και την ελληνική μουσική παράδοση.
Έτσι, λοιπόν, από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025, το δεύτερο Ρεμπέτικο Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει και πάλι συναυλίες, ομιλίες, μουσικές παρουσιάσεις, ομιλίες επιστημόνων- συγγραφέων-μουσικών- ερευνητών, εργαστήρια, μαθήματα χορού και μουσικής και εκθέσεις που αναδεικνύουν τον πλούτο και τη διαχρονικότητα του ρεμπέτικου.
Το 2ο Athens Rebetiko Festival είναι για όλες και όλους: για τους μυημένους, για αυτούς που θυμούνται παλιά τραγούδια από τις γιαγιάδες τους, για όσους το γνώρισαν μέσα από το TikTok, για εκείνους που ακόμα ψάχνουν στα δισκάδικα, αλλά και για όσους το ζουν online.\
Μια ομάδα ανθρώπων με βαθιά αγάπη και γνώση για το ρεμπέτικο διοργανώνουν το φεστιβάλ
Πρόκειται για τον Τάσο Κακλαμάνη, τον Νίκο Πρωτόπαπα, τον Γιάννη Τσιαντή, την Κατερίνα Τσιρίδου και τον Σωτήρη Παπατραγιάννη.
Οι τρεις πρώτοι αποτελούν και τα ιδρυτικά μέλη της παραγωγού εταιρείας του φεστιβάλ “GRECOUS” Αρχείο Ελληνικής Μουσικής που ιδρύθηκε το 2021, με κύριο σκοπό τη διάσωση, μελέτη και διάδοση της Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς ως ένα ζωντανό «κύτταρο» συνέχειας και εξέλιξης.
*Μέρος των εσόδων του 2ου Φεστιβάλ θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό στα Παιδικά Χωριά S.O.S και στο Ταμείο Αλληλεγγύης του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, ενώ η είσοδος θα είναι δωρεάν για ασθενείς κοινωνικά ομάδες (άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι άνω των 75 ,παιδιά κάτω των 15).
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου:
16.00 Χαιρετισμός Παναγιώτη Κουνάδη
16.15 Ντοκιμαντέρ
17.00 «Το Ρεμπέτικο στην Ευρώπη» – πάνελ (S. Steiner-G Durand-Χ. Πουλάκης)
18.00 «Βουρλά- Τρούμπα» Βιβλιοπαρουσίαση Β. Πισιμίση-πάνελ (παρουσίαση: Γ. Δρακάκη)
18.00 Χορευτικό Συλλόγου Μικρασιατών Αιγάλεω «Νέες Κυδωνιές» (σκηνή 2)
19.00 «Αφιέρωμα στην Παλιά Αθήνα» – Τρίο Κατάρα
20.00 «Από την Πόλη στον Πειραιά» -Rebetiko Roots & Routes
21.00 «Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα» – Κώστας Καλδάρας- Σοφία Παπάζογλου, Βασίλης Προδρόμου,Νίκος Τατασόπουλος
22.00 «Στα Καφέ Αμάν» – Modal Vento
23.00 «Αφιέρωμα στον Μάρκο Βαμβακάρη» – Γιώργος, Αντώνης και Θοδωρής Ξηντάρης- Θοδωρής Παπαδόπουλος-Κατερίνα Τσιρίδου-Μαριάνθη Λιουδάκη
Σάββατο 11 Οκτωβρίου
14.00 «Ψηφιακή ενοποίηση & μελέτη μουσικών αρχείων» – πάνελ (Α. Χαρκιολάκης-Λ. Τσικουρίδης-Δ. Μαντζούρης)
15.00 «Τα Ρεμπετάδικα» Βιβλιοπαρουσίαση και ηχητικό υλικό από τους Κώστα Μήτσιο και Λευτέρη Μπάκα
16.00 «Ρεμπέτικο & Στέλιος Καζαντζίδης» – πάνελ (Δ. Μανιάτης-Γ. Κοντογιάννης-Θ. Γιώγλου)
17.00 «Αφιέρωμα στον Δημήτρη Γκόγκο-Μπαγιαντέρα» Βιβλιοπαρουσίαση από τον Ανέστη Μπαρμπάτση συνοδεία ορχήστρας
17.00 «Κουλουριώτικος χορός» – Λαογραφικός Σύλλογος Σαλαμίνας
18.00 «Το πλοίο ας σαλπάρει» – Τετράς Καισαριανής
19.00 «Τα τσιγγάνικα ρεμπέτικα» – Λαρισαϊκή Κομπανία
20.00 «Ο Βασίλης Τσιτσάνης την Χρυσή Εποχή του Ρεμπέτικου» – Κ.Τσιρίδου, Ε. Τουμπάκη, Χ. Παπαγιαννούλη- Χορωδία Β. Σαραντίδη
21.00 Παράσταση Καραγκιόζη
22.00 «Προπολεμικός Τσιτσάνης» – Γ. Κοκώνας, Γ. Καδόγλου,Α. Παπακωνσταντίνου, Α. Μπαρτάκη
23.00 Συναυλία Σουαρέ
00.00 Συναυλία με Μ. Δημητριανάκη, Γ. Λεμπέση, Ντ. Κουρούση, Α. Ραζέλη more t.b.a.
Το μεσημέρι θα γίνει σεμινάριο μπουζουκιού με τον Κώστα Μήτσιο και φωνητικής με την Ντένια Κουρούση
Κυριακή 12 Οκτωβρίου
12.00 «Ρεμπέτικο και κινηματογράφος» – Αλέξανδρος Λιζάρδος
13.00 Ντοκιμαντέρ
14.00 «Κόμικ και Ρεμπέτικο» – πάνελ
15.00 Βιβλιοπαρουσίαση Κουρούσης
16.00 «Back To The roots» – Ntoumos Rebetiko Orchestra & Sotiris Papatragiannis
17.00 «Αφιέρωμα στον Γιώργο Κάβουρα» – Απόδημη Κομπανία
18.00 «Τα τραγούδια της Πόλης από λιμάνι σε λιμάνι» – Ancoretto Ensemble feat Nikos Milas
19.00 «Τα ρέστα μας» – Α. Μαργιολά, Ε. Ξένου, Μ. Φασουλάκη
20.00 Παράσταση Καραγκιόζη
21.00 Συναυλία Δημήτρης Μυστακίδης & Τμήμα Λαϊκής Κιθάρας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
22.00 (Θα ανακοινωθεί)
23.00 Συναυλία Ρεμπέτικο Τρίο και Χ. Τσαλπαρά
Το μεσημέρι θα γίνει σεμινάριο κρουστών με τον Δημήτρη Σταματέλο
Παράλληλες εκδηλώσεις
Έκθεση οργανοποιίας
Έκθεση προσωπικών αντικειμένων του Απόστολου Καλδάρα
Έκθεση γραμμοφώνων
Έκθεση φιγούρων Καραγκιόζη
Έκθεση φωτογραφίας με φιγούρες του Ρεμπέτικου
Έκθεση συλλεκτικών οργάνων
Χώρος δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά
