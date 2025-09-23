science
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
H EE αναβάλλει για δεύτερη φορά τον νόμο κατά της αποδάσωσης
Περιβάλλον 23 Σεπτεμβρίου 2025

H EE αναβάλλει για δεύτερη φορά τον νόμο κατά της αποδάσωσης

Ευρωπαϊκές και ξένες επιχειρήσεις διαμαρτύρονται ότι ο κανονισμός κατά της αποδάσωσης τις επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Σύνταξη
Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

Spotlight

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναβάλει ακόμα έναν χρόνο την απαγόρευση εισαγωγής και εξαγωγής ξυλείας και άλλων προϊόντων που συνδέονται με την καταστροφή δασών, ανακοίνωσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κανονισμός κατά της αποδάσωσης είχε αναβληθεί και πέρυσι για ένα έτος, μια κίνηση που δεν ικανοποίησε τη βιομηχανία και εμπορικούς εταίρους όπως η Βραζιλία, η Ινδονησία και οι ΗΠΑ, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι η συμμόρφωση με τα νέα μέτρα είναι δαπανηρή και πλήττει τις εξαγωγές τους προς την Ευρώπη.

Η νέα αναβολή είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες για την ετοιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων μέσω των οποίων θα πιστοποιείται η προέλευση των προϊόντων, ανέφερε η Κομισιόν.

«Έχουμε κάποιες ανησυχίες σχετικά με το πληροφοριακό σύστημα, δεδομένου του όγκου των πληροφοριών που θα αποθηκεύονται

» δήλωσε στους δημοσιογράφους η επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουελ. Η αναβολή «θα μας δώσει χρόνο να εξετάσουμε τα πιθανά ρίσκα» είπε σύμφωνα με το Reuters.

Μεγάλες εκτάσεις του Αμαζονίου μετατρέπονται σε βοσκοτόπια ή φυτείες σόγιας και καλαμποκιού (Reuters)

Μεγάλες εκτάσεις του Αμαζονίου μετατρέπονται σε βοσκοτόπια ή φυτείες σόγιας και καλαμποκιού (Reuters)

Ο κανονισμός επρόκειτο να εφαρμοστεί από τις 30 Δεκεμβρίου και θα υποχρέωνε τις εταιρείες που εξάγουν ορισμένα προϊόντα στην ΕΕ, καθώς και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα σε τρίτες χώρες. να αποδεικνύουν ότι η παραγωγή τους δεν προκαλεί αποδάσωση.

Παράδειγμα είναι το φοινικέλαιο που συχνά προέρχεται από φυτείες που αντικαθιστούν ζούγκλες της Ασίας, η σόγια που καλλιεργείται σε αποψιλωμένες εκτάσεις του Αμαζονίου και το μοσχαρίσιο κρέας από κτηνοτρόφους που καίνε δάση για να δημιουργήσουν βοσκοτόπια.

Περίπου το 10% της αποδάσωσης σε παγκόσμιο επίπεδο αντιστοιχεί σε προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ.

Ο κανονισμός, ο πρώτος του είδους του σε παγκόσμιο επίπεδο, παραμένει παρόλα αυτά ένα αμφιλεγόμενο εργαλείο της ευρωπαϊκής Πράσινης Ατζέντας.

Στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η ΕΕ δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των αμερικανών παραγωγών. Η αμερικανική βιομηχανία χαρτιού και χαρτοπολτού είχε προηγουμένως απαιτήσει την εξαίρεση των αμερικανικών προϊόντων από την απαγόρευση.

Η επίτροπος Περιβάλλοντος αρνήθηκε πάντως ότι η νέα αναβολή οφείλεται σε αμερικανικές πιέσεις.

Αντιδράσεις υπάρχουν εξάλλου και στο εσωτερικό της ΕΕ, με χώρες όπως η Πολωνία και Αυστρία να υποστηρίζουν ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί αδυνατούν να εφαρμόσουν τους κανόνες ιχνηλασιμότητας.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις επέκριναν την ΕΕ για τη νέα αναβολή.

«Κάθε μέρα που αυτός ο νόμος καθυστερεί να εφαρμοστεί ισοδυναμεί με αποψίλωση περισσότερων δασών, περισσότερες δασικές πυρκαγιές και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα» δήλωσε η Νικόλ Πόλστερερ της οργάνωσης Fern.

Για την εφαρμογή της αναβολής απαιτείται τώρα η έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου και των χωρών-μελών, μια τυπική διαδικασία που δεν αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές.

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρή η ζήτηση για το νέο 7ετές ομόλογο – Ψήφος εμπιστοσύνης και από τους «μικρούς»

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρή η ζήτηση για το νέο 7ετές ομόλογο – Ψήφος εμπιστοσύνης και από τους «μικρούς»

Vita.gr
Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

World
ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη – Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί

ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη – Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται
Πράκτορες του χάους 23.09.25

H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται

Οι χάκερ που λειτουργούν με κίνητρο τα λύτρα συνήθως αποφεύγουν να χτυπούν μεγάλους οργανισμούς που προκαλούν κινητοποίηση των αρχών. Τώρα όμως οι τάσεις αλλάζουν.

Σύνταξη
Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη
Αισθητήρας από γραφένιο 23.09.25

Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν έναν καινοτόμο αισθητήρα ο οποίος διαγιγνώσκει τον διαβήτη μετρώντας τα επίπεδα ακετόνης στην αναπνοή μέσα σε λίγα λεπτά με φθηνό και μη επεμβατικό τρόπο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις
Επιχείρηση καταστολής 22.09.25

H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις

Νέα καμπάνια λογοκρισίας στην Κίνα για αναρτήσεις που υποκινούν σε βία, καλλιεργούν αντικοινωνικά αισθήματα ή εκφράζουν απαισιοδοξία για την οικονομία ή γενικά για τη ζωή.

Σύνταξη
Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης
Καρκίνος εντέρου 19.09.25

Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης

Μέσω ενός απλού τεστ κοπράνων και με τη χείρα βοηθείας της Τεχνητής Νοημοσύνης ερευνητές χαρτογράφησαν με τη μεγαλύτερη ανάλυση που έχει επιτευχθεί ως σήμερα το μικροβίωμα του εντέρου ανοίγοντας τον δρόμο της μη παρεμβατικής διάγνωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Καρυστιανού: «Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται» – Τι λέει για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών
Τέμπη 23.09.25

«Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται»- Τι λέει η Καρυστιανού για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών

Για εμπαιγμό από δικαστικούς λειτουργούς γύρω στην υπόθεση των Τεμπών κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού, που δημοσιοποίησε τις απορριπτικές απαντήσεις για την εκταφή των σορών των θυμάτων.

Σύνταξη
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
On Field 23.09.25

Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του

«Ελαφριά επαφή», ήταν η απαράδεκτη δικαιολογία του Γερμανού ρέφερι για το πέναλτι μαρς στον Καμπελά που δεν δόθηκε. Ο Αϊτεκίν δεν ξανάρχεται για ντέρμπι

Βάιος Μπαλάφας
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι», αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι
Super League 23.09.25

Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι» στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι

Το «In» εξηγεί τον ρόλο που θα έχει ο Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό, πως επηρεάζει η άφιξη του Ιταλού τον Γιάννη Παπαδημητρίου και το σενάριο με τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα
Πολιτική 23.09.25

Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα

Τα Τέμπη συνεχίζουν να στοιχειώνουν την κυβέρνηση. Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αναδεικνύεται σε μέγα πονοκέφαλο για το Μαξίμου καθώς κρατά στην επικαιρότητα ένα θέμα που θέλει εδώ και καιρό να ξεχάσει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Δείτε πίνακες 23.09.25

Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι στην ΕΕ - Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης

Σύνταξη
Ηράκλειο: Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της
Ηράκλειο 23.09.25

Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της

Στο Ηράκλειο Κρήτης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 54χρονου Ουκρανού, ο οποίος είχε εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα αποσπώντας το ποσό των 50.000 ευρώ

Σύνταξη
Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά
Euroleague 23.09.25

Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά

Σύμφωνα με σερβικό Μέσο απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία Ολυμπιακού και Παρτιζάν για τη μετακίνηση του Φρανκ Ντιλικινά στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Τραυματιοφορείς: «Είμαστε όλοι άνω των 50» – Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα
Βίντεο και φωτογραφίες 23.09.25

«Είμαστε όλοι άνω των 50»: Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα οι τραυματιοφορείς, υποσχέσεις Άδωνι

Οι τραυματιοφορείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας - Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης υποσχέθηκε με αόριστο τρόπο ότι θα ανακοινώσει «σύντομα» αποφάσεις

Σύνταξη
«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω
Ελλάδα 23.09.25

«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης σε 32χρονο που ομολόγησε τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Σύνταξη
Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην… τζιχαντιστής
«Φαντομάς» 23.09.25

Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην... τζιχαντιστής

Κάποτε συμμάχησε με τρομοκρατικές ομάδες όταν πολέμησε τις ΗΠΑ στο Ιράκ, ενσωματώνοντας τζιχαντιστές στον «ιερό πόλεμο». Σήμερα, ο αλ-Σάρα επισκέπτεται γραβατωμένος τη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στον ΟΗΕ ως αρχηγός κράτους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ
«Προέχει η δημόσια υγεία» 23.09.25

Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ

«Είναι αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια», είπε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας - Όσα είπε αναλυτικά για το ζήτημα της ρύπανσης που εντοπίστηκε σε τμήμα της ακτής στα Καμένα Βούρλα

Σύνταξη
