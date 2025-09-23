H EE αναβάλλει για δεύτερη φορά τον νόμο κατά της αποδάσωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναβάλει ακόμα έναν χρόνο την απαγόρευση εισαγωγής και εξαγωγής ξυλείας και άλλων προϊόντων που συνδέονται με την καταστροφή δασών, ανακοίνωσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κανονισμός κατά της αποδάσωσης είχε αναβληθεί και πέρυσι για ένα έτος, μια κίνηση που δεν ικανοποίησε τη βιομηχανία και εμπορικούς εταίρους όπως η Βραζιλία, η Ινδονησία και οι ΗΠΑ, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι η συμμόρφωση με τα νέα μέτρα είναι δαπανηρή και πλήττει τις εξαγωγές τους προς την Ευρώπη.

Η νέα αναβολή είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες για την ετοιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων μέσω των οποίων θα πιστοποιείται η προέλευση των προϊόντων, ανέφερε η Κομισιόν.

«Έχουμε κάποιες ανησυχίες σχετικά με το πληροφοριακό σύστημα, δεδομένου του όγκου των πληροφοριών που θα αποθηκεύονται

» δήλωσε στους δημοσιογράφους η επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουελ. Η αναβολή «θα μας δώσει χρόνο να εξετάσουμε τα πιθανά ρίσκα» είπε σύμφωνα με το Reuters.

Ο κανονισμός επρόκειτο να εφαρμοστεί από τις 30 Δεκεμβρίου και θα υποχρέωνε τις εταιρείες που εξάγουν ορισμένα προϊόντα στην ΕΕ, καθώς και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα σε τρίτες χώρες. να αποδεικνύουν ότι η παραγωγή τους δεν προκαλεί αποδάσωση.

Παράδειγμα είναι το φοινικέλαιο που συχνά προέρχεται από φυτείες που αντικαθιστούν ζούγκλες της Ασίας, η σόγια που καλλιεργείται σε αποψιλωμένες εκτάσεις του Αμαζονίου και το μοσχαρίσιο κρέας από κτηνοτρόφους που καίνε δάση για να δημιουργήσουν βοσκοτόπια.

Περίπου το 10% της αποδάσωσης σε παγκόσμιο επίπεδο αντιστοιχεί σε προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ.

Ο κανονισμός, ο πρώτος του είδους του σε παγκόσμιο επίπεδο, παραμένει παρόλα αυτά ένα αμφιλεγόμενο εργαλείο της ευρωπαϊκής Πράσινης Ατζέντας.

Στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η ΕΕ δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των αμερικανών παραγωγών. Η αμερικανική βιομηχανία χαρτιού και χαρτοπολτού είχε προηγουμένως απαιτήσει την εξαίρεση των αμερικανικών προϊόντων από την απαγόρευση.

Η επίτροπος Περιβάλλοντος αρνήθηκε πάντως ότι η νέα αναβολή οφείλεται σε αμερικανικές πιέσεις.

Αντιδράσεις υπάρχουν εξάλλου και στο εσωτερικό της ΕΕ, με χώρες όπως η Πολωνία και Αυστρία να υποστηρίζουν ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί αδυνατούν να εφαρμόσουν τους κανόνες ιχνηλασιμότητας.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις επέκριναν την ΕΕ για τη νέα αναβολή.

«Κάθε μέρα που αυτός ο νόμος καθυστερεί να εφαρμοστεί ισοδυναμεί με αποψίλωση περισσότερων δασών, περισσότερες δασικές πυρκαγιές και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα» δήλωσε η Νικόλ Πόλστερερ της οργάνωσης Fern.

Για την εφαρμογή της αναβολής απαιτείται τώρα η έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου και των χωρών-μελών, μια τυπική διαδικασία που δεν αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές.