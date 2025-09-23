Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: να μη μείνει στον συμβολισμό
Editorial 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:36

Αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: να μη μείνει στον συμβολισμό

Η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Αρκεί να μην μείνει στο συμβολισμό

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Spotlight

Είναι πολύ σημαντικό ότι το ένα ευρωπαϊκό κράτος μετά το άλλο αποφασίζουν να αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης.

Γιατί με αυτό τον τρόπο αναγνωρίζουν και τους Παλαιστινίους, στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα ως αυτό που όντως είναι: ένας λαός, ένα έθνος που έχει δικαίωμα να αποκτήσει το δικό του κράτος και όχι ένας πληθυσμός που εάν επιβιώσει από τη γενοκτονία θα πρέπει να πάρει ξανά τον δρόμο της προσφυγιάς.

Είναι επίσης μια κίνηση που ορίζει με σαφήνεια τον βαθμό στον οποίο σήμερα το Ισραήλ παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα. Αυτό δεν αφορά μόνο τη χρήση γενοκτονικής βίας στη Γάζα, αλλά και τους παράνομους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη και όλες τις μορφές με τις οποίες το Ισραήλ δεκαετίες τώρα υπονομεύει τη δυνατότητα να υπάρξει Κράτος της Παλαιστίνης.

Είναι τέλος μια κίνηση που ορίζει με σαφήνεια τι μπορεί να είναι όντως μια ειρηνευτική διαδικασία: η αναγνώριση ότι πρέπει να υπάρξουν δύο βιώσιμα και ασφαλή κράτη.

Προφανώς για το Ισραήλ το κύμα αναγνωρίσεων του Κράτους της Παλαιστίνης από παραδοσιακούς συμμάχους του, είναι ένα πραγματικό πλήγμα. Ιδίως όταν η ακροδεξιά κυβέρνησή του επιμένει ότι ποτέ δεν θα φτιαχτεί Παλαιστινιακό Κράτος και θέλει να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ή τουλάχιστον μέρος της.

Όμως, όλα αυτά έχουν μια βασική προϋπόθεση. Να μην μείνουν στο συμβολικό επίπεδο. Να έχουν τις νομικές επιπτώσεις και κυρίως τις συνέπειες σε οικονομικό και υλικό επίπεδο που συνεπάγεται μια τέτοια απόφαση. Να οδηγήσουν σε σκληρές κυρώσεις με πραγματικό κόστος για την κυβέρνηση του Ισραήλ, σε κυρώσεις που θα περιορίζουν την αποτελεσματικότητα της πολεμικής μηχανής του. Σε μια πραγματική πολιτική, οικονομική και διπλωματική απομόνωση.

Διαφορετικά, εάν παραμείνει απλώς μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, που δεν θα συνοδεύεται από πράξεις το Ισραήλ δεν θα σταματήσει. Ιδίως από τη στιγμή που αισθάνεται ότι έχει στο πλευρό του τις ΗΠΑ και την άμεση υλική υποστήριξή τους.

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται φέρνει και τη χώρα μας αντιμέτωπη με την ευθύνη που της αναλογεί.

Οφείλουμε να ακολουθήσουμε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε μια αναγνώριση Κράτους στην Παλαιστίνη που να έχει και συμβολισμό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο αποτέλεσμα.

Το γεγονός ότι η χώρα μας έχει αναβαθμισμένες σχέσεις με το Ισραήλ σημαίνει και μεγαλύτερη ευθύνη αλλά και μεγαλύτερη δυνατότητα η ελληνική πίεση να είναι και περισσότερο αποτελεσματική.

Οι στιγμές είναι ιστορικές και ο καθένας κρίνεται από αυτά που επιλέγει να κάνει ή να μην κάνει.

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
