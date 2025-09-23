Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Μετά από μια περίοδο αδράνειας, η Ευρώπη φαίνεται να επανέρχεται ξανά στον κόσμο των δημόσιων εγγραφών. Η πρόσφατη αύξηση των IPO (δημόσιες εγγραφές) σε διάφορους τομείς — από τη χρηματοοικονομική τεχνολογία μέχρι την άμυνα, το λογισμικό και την ενέργεια — έχει φέρει αέρα ανανέωσης στην αγορά και άνοιξε την πόρτα για μια νέα εποχή δημόσιων εγγραφών στην περιοχή, σύμφωνα με ανάλυση του CNBC.

Η ελπίδα για ένα αναγεννημένο χρηματιστηριακό τοπίο είναι πλέον πιο έντονη από ποτέ, καθώς μεγάλες εταιρείες ξεκινούν τις διαδικασίες για να εισάγουν τη μετοχή τους στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, προσελκύοντας νέους επενδυτές και προσφέροντας μια νέα αναπτυξιακή προοπτική για την περιοχή.

Μια σειρά από εταιρείες είτε έχουν ήδη πραγματοποιήσει δημόσια εγγραφή είτε φημολογείται ότι σκοπεύουν να το κάνουν σύντομα στην Ευρώπη.

Πριν από λίγες ημέρες, η Aumovio, προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων που αποσχίστηκε από την Continental, εισήγαγε τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, ενώ η Swiss Marketplace Group, επίσης, προχώρησε σε δημόσια εγγραφή στο ελβετικό Χρηματιστήριο.

Αναγεννήθηκαν τα IPOs στην Ευρώπη;

«Η δραστηριότητα των IPO τον Σεπτέμβριο αποτελεί την πιο σημαντική ιστορία του τρίμηνου, με εκδότες και ιδιωτικά κεφάλαια να τη βλέπουν ως μια βιώσιμη οδό εξόδου στην Ευρώπη», δήλωσε ο Phil Drake, επικεφαλής των αγορών μετοχικού κεφαλαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο της Bank of America.

«Είμαστε τόσο απασχολημένοι όσο ήμασταν συνολικά τους τελευταίους 18 μήνες», ανέφερε ο Drake στο CNBC. «Ο διάλογος γύρω από τα IPO εντείνεται και η δραστηριότητα θα παραμείνει ισχυρή».

Ο Christoph Tonini, CEO της Swiss Marketplace Group, τόνισε τις ευκαιρίες για τους υπάρχοντες μετόχους καθώς η εταιρεία προχωρούσε στην εγγραφή της. Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης, προσδιόρισε την τιμή της μετοχής της στα 46 ελβετικά φράγκα (57,84 δολ.), αποτιμώντας την εταιρεία στα 5,7 δισ. δολάρια. Οι μετοχές έκλεισαν την Παρασκευή στα 49 ελβετικά φράγκα.

Η Aumovio, από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση στις 35 ευρώ ανά μετοχή με κεφαλαιοποίηση 4,14 δισ. δολαρίων, και οι μετοχές έκλεισαν την εβδομάδα στα πάνω από 39 ευρώ.

Η εγγραφή της Aumovio στη Φρανκφούρτη έρχεται καθώς η αγορά της Σουηδίας πρόκειται να δει δύο επικείμενες δημόσιες εγγραφές.

Η Verisure, η ελβετική εταιρεία συναγερμών και ασφάλειας που υποστηρίζεται από ιδιωτικά κεφάλαια, παρουσίασε αυτή την εβδομάδα σχέδια για μια δημόσια εγγραφή αξίας 3,1 δισ. ευρώ στο Nasdaq Στοκχόλμης, με τον CEO Austin Lally να δηλώνει ότι η εταιρεία επιθυμεί να συγκεντρώσει κεφάλαια για διεθνή επέκταση.

«Και επίσης για να μειώσουμε το χρέος, ώστε τα επίπεδα μόχλευσης και ο ισολογισμός να φτάσουν σε μια θέση που πιστεύουμε ότι θα κάνει τους δημόσιους επενδυτές άνετους για να υποστηρίξουν την εταιρεία», δήλωσε ο Lally στο CNBC.

Αντίστοιχα, η NOBA, η σουηδική ψηφιακή τραπεζική ομάδα, έχει επίσης στείλει σήματα για μια εγγραφή αξίας 3,7 δισ. δολαρίων στη Στοκχόλμη.

Ιδιωτική έναντι δημόσιας αγοράς

Η πρόσφατη άνοδος των εγγραφών ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στην Ευρώπη, η οποία υπολείπεται των αγορών IPO στην Ασία και τις ΗΠΑ.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο φέτος, οι δημόσιες εγγραφές στην Βόρεια Αμερική συγκέντρωσαν 17,7 δισ. δολάρια μέσω 153 συμφωνιών, ενώ η Ευρώπη κατάφερε μόλις 5,5 δισ. δολάρια από 57 εγγραφές, σύμφωνα με δεδομένα από την FactSet.

«Φαίνεται σαφώς ότι το επίπεδο των IPO μειώνεται σημαντικά», δήλωσε ο Henri Marcoux, αναπληρωτής CEO της Tikehau Capital, στο CNBC την περασμένη εβδομάδα. «Η ζήτηση για ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία αυξάνεται, τόσο από ιδιώτες επενδυτές και πλούτο όσο και από θεσμικούς επενδυτές».

Ορισμένες εταιρείες, όπως η γερμανική φαρμακευτική Stada και η περιφερειακή τράπεζα OLB, ακύρωσαν πρόσφατα τα σχέδιά τους για δημόσια εγγραφή, επιλέγοντας τη σιγουριά των ιδιωτικών πωλήσεων.

Ωστόσο, ο Phil Drake της Bank of America ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η άποψη των επενδυτών για τις εγγραφές βελτιώνεται.

Κύριοι παράγοντες αυτής της ανάκαμψης περιλαμβάνουν τη χαμηλή μεταβλητότητα και τις ενισχυμένες αποδόσεις λόγω της αδυναμίας του δολαρίου σε σχέση με το ευρώ, γεγονός που βοηθά στην προσέλκυση νέων αμερικανικών κεφαλαίων στην ήπειρο, πρόσθεσε ο Drake.

Ως αποτέλεσμα, ο Drake σημείωσε ότι η δραστηριότητα παραμένει ευρεία σε όλους τους τομείς, «ιδιαίτερα για ιστορίες υψηλής ποιότητας, με προοπτικές ελκυστικής ανάπτυξης».

Πηγή: ΟΤ