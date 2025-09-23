newspaper
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Διεθνής Οικονομία 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:30

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος που καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών στα χρηματιστήρια ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τόμπρα
Μετά από μια περίοδο αδράνειας, η Ευρώπη φαίνεται να επανέρχεται ξανά στον κόσμο των δημόσιων εγγραφών. Η πρόσφατη αύξηση των IPO (δημόσιες εγγραφές) σε διάφορους τομείς — από τη χρηματοοικονομική τεχνολογία μέχρι την άμυνα, το λογισμικό και την ενέργεια — έχει φέρει αέρα ανανέωσης στην αγορά και άνοιξε την πόρτα για μια νέα εποχή δημόσιων εγγραφών στην περιοχή, σύμφωνα με ανάλυση του CNBC.

Η ελπίδα για ένα αναγεννημένο χρηματιστηριακό τοπίο είναι πλέον πιο έντονη από ποτέ, καθώς μεγάλες εταιρείες ξεκινούν τις διαδικασίες για να εισάγουν τη μετοχή τους στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, προσελκύοντας νέους επενδυτές και προσφέροντας μια νέα αναπτυξιακή προοπτική για την περιοχή.

Μια σειρά από εταιρείες είτε έχουν ήδη πραγματοποιήσει δημόσια εγγραφή είτε φημολογείται ότι σκοπεύουν να το κάνουν σύντομα στην Ευρώπη.

Πριν από λίγες ημέρες, η Aumovio, προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων που αποσχίστηκε από την Continental, εισήγαγε τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, ενώ η Swiss Marketplace Group, επίσης, προχώρησε σε δημόσια εγγραφή στο ελβετικό Χρηματιστήριο.

Αναγεννήθηκαν τα IPOs στην Ευρώπη;

«Η δραστηριότητα των IPO τον Σεπτέμβριο αποτελεί την πιο σημαντική ιστορία του τρίμηνου, με εκδότες και ιδιωτικά κεφάλαια να τη βλέπουν ως μια βιώσιμη οδό εξόδου στην Ευρώπη», δήλωσε ο Phil Drake, επικεφαλής των αγορών μετοχικού κεφαλαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο της Bank of America.

«Είμαστε τόσο απασχολημένοι όσο ήμασταν συνολικά τους τελευταίους 18 μήνες», ανέφερε ο Drake στο CNBC. «Ο διάλογος γύρω από τα IPO εντείνεται και η δραστηριότητα θα παραμείνει ισχυρή».

Ο Christoph Tonini, CEO της Swiss Marketplace Group, τόνισε τις ευκαιρίες για τους υπάρχοντες μετόχους καθώς η εταιρεία προχωρούσε στην εγγραφή της. Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης, προσδιόρισε την τιμή της μετοχής της στα 46 ελβετικά φράγκα (57,84 δολ.), αποτιμώντας την εταιρεία στα 5,7 δισ. δολάρια. Οι μετοχές έκλεισαν την Παρασκευή στα 49 ελβετικά φράγκα.

Η Aumovio, από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση στις 35 ευρώ ανά μετοχή με κεφαλαιοποίηση 4,14 δισ. δολαρίων, και οι μετοχές έκλεισαν την εβδομάδα στα πάνω από 39 ευρώ.

Η εγγραφή της Aumovio στη Φρανκφούρτη έρχεται καθώς η αγορά της Σουηδίας πρόκειται να δει δύο επικείμενες δημόσιες εγγραφές.

Η Verisure, η ελβετική εταιρεία συναγερμών και ασφάλειας που υποστηρίζεται από ιδιωτικά κεφάλαια, παρουσίασε αυτή την εβδομάδα σχέδια για μια δημόσια εγγραφή αξίας 3,1 δισ. ευρώ στο Nasdaq Στοκχόλμης, με τον CEO Austin Lally να δηλώνει ότι η εταιρεία επιθυμεί να συγκεντρώσει κεφάλαια για διεθνή επέκταση.

«Και επίσης για να μειώσουμε το χρέος, ώστε τα επίπεδα μόχλευσης και ο ισολογισμός να φτάσουν σε μια θέση που πιστεύουμε ότι θα κάνει τους δημόσιους επενδυτές άνετους για να υποστηρίξουν την εταιρεία», δήλωσε ο Lally στο CNBC.

Αντίστοιχα, η NOBA, η σουηδική ψηφιακή τραπεζική ομάδα, έχει επίσης στείλει σήματα για μια εγγραφή αξίας 3,7 δισ. δολαρίων στη Στοκχόλμη.

Ιδιωτική έναντι δημόσιας αγοράς

Η πρόσφατη άνοδος των εγγραφών ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στην Ευρώπη, η οποία υπολείπεται των αγορών IPO στην Ασία και τις ΗΠΑ.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο φέτος, οι δημόσιες εγγραφές στην Βόρεια Αμερική συγκέντρωσαν 17,7 δισ. δολάρια μέσω 153 συμφωνιών, ενώ η Ευρώπη κατάφερε μόλις 5,5 δισ. δολάρια από 57 εγγραφές, σύμφωνα με δεδομένα από την FactSet.

«Φαίνεται σαφώς ότι το επίπεδο των IPO μειώνεται σημαντικά», δήλωσε ο Henri Marcoux, αναπληρωτής CEO της Tikehau Capital, στο CNBC την περασμένη εβδομάδα. «Η ζήτηση για ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία αυξάνεται, τόσο από ιδιώτες επενδυτές και πλούτο όσο και από θεσμικούς επενδυτές».

Ορισμένες εταιρείες, όπως η γερμανική φαρμακευτική Stada και η περιφερειακή τράπεζα OLB, ακύρωσαν πρόσφατα τα σχέδιά τους για δημόσια εγγραφή, επιλέγοντας τη σιγουριά των ιδιωτικών πωλήσεων.

Ωστόσο, ο Phil Drake της Bank of America ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η άποψη των επενδυτών για τις εγγραφές βελτιώνεται.

Κύριοι παράγοντες αυτής της ανάκαμψης περιλαμβάνουν τη χαμηλή μεταβλητότητα και τις ενισχυμένες αποδόσεις λόγω της αδυναμίας του δολαρίου σε σχέση με το ευρώ, γεγονός που βοηθά στην προσέλκυση νέων αμερικανικών κεφαλαίων στην ήπειρο, πρόσθεσε ο Drake.

Ως αποτέλεσμα, ο Drake σημείωσε ότι η δραστηριότητα παραμένει ευρεία σε όλους τους τομείς, «ιδιαίτερα για ιστορίες υψηλής ποιότητας, με προοπτικές ελκυστικής ανάπτυξης».

Πηγή: ΟΤ

Commodities
Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του

Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
Μνημειώδης συνεργασία 23.09.25

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
Διεθνής Οικονομία 22.09.25

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων

Παρά το πακέτο νέων κυρώσεων και το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στις δυτικές οικονομίες, οι Ρώσοι σπάνια έχουν αισθανθεί καλύτερα για την οικονομική τους κατάσταση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street
Δείκτες 21.09.25

Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street

Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

Τζούλη Καλημέρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους
Χάνονται δουλειές; 21.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους

Στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν προϋποθέσεις να ακμάσει η χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, το γεγονός ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει σταματήσει, προκαλεί ανησυχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;
Ασφάλεια ή τέλμα; 21.09.25

Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για πολλά χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αναζήτηση εργασίας, καθώς αντιμετωπίζουν μια αγορά που έχει αλλάξει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κίνα χωρίς… σκουπίδια:
Eνεργειακή «δίψα» 21.09.25

Κίνα χωρίς… σκουπίδια:

Οι μονάδες καύσης απορριμμάτων στην Κίνα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη, την ώρα που η χώρα διαθέτει τη μισή παγκόσμια δυναμικότητα στην παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ παρουσιάζει σε ηγέτες αραβικών κρατών την πρότασή του για τη Γάζα, γράφει το Axios
Axios 23.09.25

Ο Τραμπ παρουσιάζει την πρότασή του για τη Γάζα σε ηγέτες αραβικών κρατών

Ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών κρατών θα ενημερώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την πρόταση των ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη μεταπολεμική διακυβέρνησή της, γράφει το Axios.

Σύνταξη
Δανία: Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης
Πανικός 23.09.25

Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

Drones μεγάλου μεγέθους, πιθανόν πολεμικά, επιμένουν να κινούνται στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι ερασιτεχνικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
Μνημειώδης συνεργασία 23.09.25

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47
Άκρα μυστικότητα 22.09.25

Οι ΗΠΑ Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47

Η Μπόινγκ ξεκίνησε την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς των ΗΠΑ, F-47, με το πρώτο αεροσκάφος να αναμένεται να παραδοθεί το 2028. Ονομάστηκε έτσι από τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τζίμι Κίμελ: Μετά την κατακραυγή, η εκπομπή του επιστρέφει στη μικρή οθόνη
«Jimmy Kimmel Live» 22.09.25

Τζίμι Κίμελ: Μετά την κατακραυγή, η εκπομπή του επιστρέφει στη μικρή οθόνη

Η Disney ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, που «κόπηκε» στον αέρα επειδή άσκησε κριτική στο MAGA κίνημα για εκμετάλλευση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, επιστρέφει στην οθόνη.

Σύνταξη
Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ
The Good Life 22.09.25

Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ

Η πανέξυπνη στρατηγική μάρκετινγκ πίσω από την επιστροφή της Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαιώνει το φαινόμενο της ποπ και το μυστικό στη θηριώδη επιτυχία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έσπασε» ο πατέρας του Εμμανουήλ Καραλή: «Αυτό που μένει στο τέλος είναι η διαδρομή και όχι τα μετάλλια» (vid)
Άλλα Αθλήματα 22.09.25

«Έσπασε» ο πατέρας του Εμμανουήλ Καραλή: «Αυτό που μένει στο τέλος είναι η διαδρομή και όχι τα μετάλλια» (vid)

Ο πατέρας και προπονητής του Εμμανουήλ Καραλή, Χάρης μίλησε σε εκπομπή της ΕΡΤ με αφορμή την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο πρόσφατο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου και συγκινήθηκε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Έβγαλε «στο σφυρί» Ολυμπιακή δάδα ο Πύρρος Δήμας – Έντονη αντίδραση της Ολυμπιακής Επιτροπής
Για φιλανθρωπικούς σκοπούς 22.09.25

Έβγαλε «στο σφυρί» Ολυμπιακή δάδα ο Πύρρος Δήμας – Έντονη αντίδραση της Ολυμπιακής Επιτροπής

Στην πρεμιέρα τηλεοπτικής εκπομπής που «που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα» παρουσιάστηκε ο Πύρρος Δήμας, με τη δάδα που κρατούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, το 2012.

Σύνταξη
Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»
«Ώρα για ειρήνη» 22.09.25

Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»

«Είμαστε εδώ επειδή ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να απελευθερώσουμε τους 48 ομήρους, να σταματήσουμε τις σφαγές» στη Γάζα, είπε ο Μακρόν. «Τίποτα δεν μπορεί πλέον να δικαιολογήσει τον πόλεμο στη Γάζα»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς» [Βίντεο]
Δηλώσεις Λίβιτ 22.09.25

Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαίν Λέβιτ, ανέφερε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ως ανταμοιβή για τη Χαμάς

Σύνταξη
Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»
«Cancel» 22.09.25

Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»

Ο Κάνιε Γουέστ μίλησε για την απόφασή του να υποστηρίξει το κίνημα «Make America Great Again» (MAGA) στο νέο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?», κάνοντας λόγο για «σύγχρονη σκλαβιά».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα σε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Ελλάδα 22.09.25

Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα σε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο δράστης έβγαλε καραμπίνα στην εθνική οδό και πυροβόλησε τον οδηγό του εκσκαφέα - Εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Καλάβρυτα μία ημέρα αργότερα

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

