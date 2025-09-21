Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό

Το βουλγαρικό ποδόσφαιρο συγκλονίζεται από μια υπόθεση που ήδη χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη πειθαρχική κρίση των τελευταίων ετών. Σχεδόν πενήντα ποδοσφαιριστές, προπονητές και υπηρεσιακά στελέχη τιμωρήθηκαν με βαριές ποινές για συμμετοχή σε στοιχηματισμό πάνω σε αναμετρήσεις των εγχώριων πρωταθλημάτων.

Οι αποφάσεις ανακοινώθηκαν ύστερα από κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Βουλγαρικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (БФС) και έπεσαν σαν κεραυνός εν αιθρία στον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, σε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 10.000 λέβα (περίπου 5.000 ευρώ) και ταυτόχρονα στέρηση των δικαιωμάτων άσκησης ποδοσφαιρικής δραστηριότητας έως ότου εξοφληθεί το ποσό. Οι κυρώσεις αφορούν τόσο ποδοσφαιριστές όσο και προπονητές και διοικητικά στελέχη, με το εύρος να καλύπτει ομάδες από την efbet Лига (την Α΄ κατηγορία) αλλά και από τη Β΄ κατηγορία.

Οι ποινές στηρίζονται στο άρθρο 46, παράγραφος 5 του πειθαρχικού κανονισμού της Ομοσπονδίας, το οποίο απαγορεύει ρητά τη συμμετοχή σε στοιχηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με αγώνες της ίδιας διοργάνωσης.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από σήμα της Γενικής Διεύθυνσης «Εθνική Αστυνομία» του Υπουργείου Εσωτερικών της Βουλγαρίας, η οποία, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων (НАП), πραγματοποίησε εκτενή έλεγχο για τη σεζόν 2024/25. Η έρευνα κατέδειξε ότι δεκάδες πρόσωπα του ποδοσφαίρου συμμετείχαν ενεργά σε στοιχήματα, πρακτική που απαγορεύεται αυστηρά από τους διεθνείς κανονισμούς της FIFA και της UEFA.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sportal.bg, μερικοί από τους τιμωρημένους έσπευσαν ήδη να πληρώσουν το πρόστιμο, ώστε να αποκαταστήσουν τα δικαιώματά τους και να επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση.

Ένα στοιχείο που μετριάζει την έκταση του σκανδάλου είναι ότι μεταξύ των τιμωρημένων δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές των κορυφαίων συλλόγων της χώρας, όπως της ΤΣΣΚΑ Σόφιας ή της Λέφσκι, ούτε διεθνείς της εθνικής ομάδας. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι σχεδόν 50 άτομα, προερχόμενα από τη Superliga αλλά και τις χαμηλότερες κατηγορίες, βρέθηκαν μπλεγμένα, αποδεικνύει πόσο βαθιά έχει διεισδύσει το φαινόμενο του στοιχηματισμού στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο.

Η υπόθεση επαναφέρει στην επιφάνεια το διαχρονικό δίλημμα της Βουλγαρίας – και όχι μόνο: ποδόσφαιρο και στοίχημα πάνε πλέον χέρι-χέρι. Σχεδόν κάθε ομάδα της efbet Лига έχει χορηγό στοιχηματική εταιρεία, ενώ τα λογότυπα κυριαρχούν στις φανέλες, τα στάδια και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Το μήνυμα προς τους φιλάθλους είναι καθημερινό και έντονο: το στοίχημα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η απαγόρευση για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές και προπονητές μοιάζει αντιφατική. Παρ’ όλα αυτά, ο κανονισμός είναι σαφής: οποιαδήποτε εμπλοκή συνιστά παράβαση και επισύρει κυρώσεις.

Η μαζική επιβολή ποινών προκαλεί εύλογες ανησυχίες για την αγωνιστική ισορροπία της Β΄ κατηγορίας και των χαμηλότερων πρωταθλημάτων. Αρκετές ομάδες θα στερηθούν σημαντικά στελέχη τους εν μέσω σεζόν, ενώ η εικόνα του πρωταθλήματος πλήττεται σοβαρά. Οι φίλαθλοι και οι χορηγοί απαιτούν διαφάνεια και καθαρό παιχνίδι, όμως τέτοιες υποθέσεις εντείνουν τη δυσπιστία και ρίχνουν σκιά στις διοργανώσεις.

Η βουλγάρικη Ομοσπονδία περιορίστηκε σε μια τυπική ανακοίνωση, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των εμπλεκομένων. Το ίδιο ισχύει και για τα σωματεία, που αποφεύγουν δηλώσεις. Αντίθετα, οι φίλαθλοι εμφανίζονται εξοργισμένοι, ζητώντας πλήρη διαφάνεια και δημοσιοποίηση της λίστας. Η απουσία ξεκάθαρης πληροφόρησης αφήνει χώρο για φήμες και εικασίες, κάτι που βλάπτει ακόμη περισσότερο την εικόνα του ποδοσφαίρου.