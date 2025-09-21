Παναθηναϊκός: Οι 11 που επέλεξε ο Χρήστος Κόντης για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Με Τσέριν και Ντέσερς η ενδεκάδα που ανακοίνωσε ο Χρήστος Κόντης για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό στις 21:00.
Την 11άδα με την οποία ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, στις 21:00, στη Λεωφόρο, στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Super League.
Συγκεκριμένα ο νεαρός Έλληνας τεχνικός που τελεί χρέη υπηρεσιακού προπονητή στους «πράσινους» επέλεξε τον Ντραγκόφσκι για την εστία, τους Κυριακόπουλο και Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν να συνθέτουν το δίδυμο στα στόπερ.
Από εκεί και πέρα στην μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό αρχίζουν στο ντέρμπι οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας, τις δύο πτέρυγες της επίθεσης θα καλύψουν ο Τζούρισιτς με τον Τετέ, ενώ στην κορυφή θα αγωνιστεί ο Ντέσερς.
Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς, Ντέσερς.
Στον πάγκο: Λαφόν, Κότσαρης, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρούρι, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιας.
