Η 11άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (pic)

Δεν καταλαβαίνει ούτε απο ντέρμπι, ούτε από έδρες. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μια ξεκάθαρη μέθοδο στον Ολυμπιακό. Και την ακολουθεί κατά γράμμα. Η εντεκάδα που επέλεξε για το ντέρμπι στην Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό αποτελεί μιας -ακόμη- πρώτης τάξεως επιβεβαίωση.

Ο Βάσκος τέσσερα βράδια απο την πρεμιέρα του Champions League και τα 100 λεπτά κόντρα στην Πάφο, παίζει για τα καλά το χαρτί του rotation. Και είναι χαρακτηριστικό το τρίγωνο της μεσαίας γραμμής με μέσο όρο ηλικίας 20 ετών: Σιπιόνι, Μουζακίτης, Ντιόγκο Νασιμέντο! Όπερ σημαίνει έξω και ο Τσικίνιο, και ο Ντάνι Γκαρθία και ο Έσε. Σε μια στροφή ντέρμπι που ο Ολυμπιακός δεν έχει ακόμη τον Ποντένσε στο αρχικό σχήμα. Όπως δεν έχει τον Ροντινέι, τον Ζέλσον Μαρτίνς και βέβαια τον Γιάρεμτσουκ.

Στο αρχικό σχήμα και ο Ρεμί Καμπελά που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αναλαμβάνει εκείνος την ευθύνη στο αριστερό άκρο της επίθεσης έχοντας δεξιά τον Στρεφέτσα που αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα την Τετάρτη μιας και δεν του βγηκε το ματς. Ουσιαστικά δηλαδή απο αυτή την πεντάδα τα τρία χαφ και τους εξτρέμ ο μόνοι που έχουν ένα ημίχρονο επιβάρυνσης στην εβδομάδα είναι ο Βραζιλιάνος εξτρέμ και ο Μουζακίτης.

Η 11άδα: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Ντιόγκο Νασιέντο, Καμπελά, Στρεφέτσα και Ελ Κααμπί.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Γιαζιτζί και Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ντέσερς

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Σβιντέρσκι.