Τα αυτοκίνητα που έσπασαν το… box office

Αυτοκίνητα που έγραψαν ιστορία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, και μερικές φορές έκλεψαν ακόμη και την παράσταση από τους ανθρώπινους πρωταγωνιστές τους. Ακολουθεί μια επιλογή από αστέρια σε τέσσερις τροχούς, συμπεριλαμβανομένου του θρυλικού αυτοκινήτου ενός διάσημου μυστικού πράκτορα και του θορυβώδους οχήματος των έξυπνων κυνηγών φαντασμάτων.

Ταινίες και αυτοκίνητα – ήταν πάντα μια μεγάλη ερωτική σχέση. Και για καλό λόγο. Το μέσο της κινηματογραφικής ταινίας απαιτεί φυσικά κίνηση και οπτική σαγήνη. Αλλά αν το όλο θέμα θέλει να είναι πραγματικά σαγηνευτικό, τότε η ταχύτητα και η εικόνα έχουν εντυπωσιακότερα αποτελέσματα.

Είναι φυσικό οι δημιουργοί κλασικών ταινιών να βάζουν συχνά στο προσκήνιο όμορφα, γρήγορα αυτοκίνητα, λαμβάνοντας προσεκτικά υπόψη τι είδους αυτοκίνητα θα έπρεπε να οδηγούν οι ήρωες, αλλά και οι κακοί των ταινιών τους, και με ποιο στυλ.

Δημιούργησαν διάφορα εμβληματικά οχήματα της ιστορίας του κινηματογράφου σε ποικίλους ρόλους, από ρομαντικές ταινίες δρόμου μέχρι κωμωδίες και θρίλερ, και βέβαια εντυπωσιακά ακροβατικά και καταδιώξεις με αυτοκίνητα.

Οι μηχανές που επισκιάζουν τους σταρ

Δεν ήταν ασυνήθιστο τα αυτοκίνητα να γίνονται τα κρυφά αστέρια των ταινιών με τους θεατές να τα θυμούνται τουλάχιστον όσο, αν όχι περισσότερο, από τους ανθρώπινους πρωταγωνιστές, όπως δείχνει η ακόλουθη (φυσικά ελλιπής) αναφορά.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της εμπνευσμένης κινηματογραφικής χρήσης ενός αυτοκινήτου είναι η περιπέτεια ταξιδιού στο χρόνο «Επιστροφή στο Μέλλον» από το 1985. Στα πρώτα προσχέδια του σεναρίου, οι σεναριογράφοι Ρόμπερτ Ζεμέκις και Μπομπ Γκέιλ είχαν σχεδιάσει για τον εφευρέτη Ντοκ Μπράουν να κατασκευάσει τη χρονομηχανή του σε ψυγείο.

Στη συνέχεια, συνειδητοποίησαν ότι ένα τόσο στατικό και βαρετό αντικείμενο δεν ήταν μια ιδανική ιδέα, οπότε ζήτησαν από τον Ντοκ να μετατρέψει ένα DeLorean σε χρονομηχανή, η οποία έπρεπε επίσης να επιταχύνει στα 88 μίλια την ώρα με τέρμα γκάζι για να ταξιδέψει στον χρόνο.

Μέχρι σήμερα, το πολυτελές αυτοκίνητο με τις πόρτες που μοιάζουν με γλάρο και το άβαφο ατσάλινο αμάξωμα αναφέρεται αμέσως κάθε φορά που η συζήτηση στρέφεται στο “Επιστροφή στο Μέλλον”, το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία και αμέσως κλασικό.

Τα μετατρεπόμενα αυτοκίνητα με απροσδόκητες λειτουργίες και δυνατότητες ήταν και δεν είναι αποκλειστικά για ταξιδιώτες του χρόνου. Μυστικοί πράκτορες τα χρησιμοποιούσαν επίσης εκτενώς. Πρώτα και κύρια, ίσως ο πιο διάσημος: ο Τζέιμς Μποντ. Οδήγησε διάφορα μοντέλα στις περιπέτειές του, αλλά η ασημένια Aston Martin DB5, που του χάρισε ο εφευρέτης της ΜΙ6 Q στο “Goldfinger” το 1964, παραμένει το γνωστότερο κλασικό αυτοκίνητο του Μποντ.



Εξοπλισμένο με θρυλικά gadgets όπως περιστρεφόμενη πινακίδα κυκλοφορίας και εκτινασσόμενο κάθισμα, το αυτοκίνητο απέκτησε αμέσως διαρκή παγκόσμια φήμη. Άλλα οχήματα 007, όπως η λευκή Lotus Esprit S1 από την ταινία “Ο Κατάσκοπος που με Αγάπησε” του 1977, η οποία μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως υποβρύχιο, άφησαν επίσης εποχή.

Ο Μπάτμαν πρωτοπορεί

Ακόμα πιο εξωφρενικά τροποποιημένα ή νεόδμητα ως μοναδικά κομμάτια είναι τα αυτοκίνητα γεμάτα gadgets που οδηγούνται από υπερήρωες. Ίσως το πιο διάσημο είναι το μαύρο Batmobile του Μπάτμαν, το οποίο έχει επανασχεδιαστεί και μετενσαρκωθεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Ενώ η τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 1960 παρουσίαζε ένα βελτιωμένο Lincoln Futura από την Ford Motor Company, η ταινία του Τιμ Μπάρτον του 1989 χρησιμοποίησε ένα πλαίσιο Chevrolet Impala και κατασκεύασε μια εντυπωσιακή έκδοση του Batmobile από την αρχή.

Ακολούθησαν και άλλα μοντέλα, όπως η μπρουτάλ έκδοση στην τριλογία “Dark Knight” του Κρίστοφερ Νόλαν (2005-2012). Έντονη αντίθεση ήταν το κωμικό αλλά διασκεδαστικό “Condorman” του 1981, στο οποίο ο ομώνυμος χαρακτήρας οδηγούσε το κίτρινο Condormobile – ένα κάμπριο Nova Sterling του 1972 – και έπρεπε να αντιμετωπίσει πράκτορες της KGB σε πέντε μαύρες Porsche 911 Turbo.

Επίσης γεμάτη χιούμορ ήταν η μεγάλη επιτυχία “Ghostbusters” του 1984, η οποία έγινε κλασική χάρη στον γοητευτικό, μοναδικό συνδυασμό χιούμορ, φαντασίας και δράσης. Η ιδιαιτερότητα αυτής της ταινίας για τέσσερις κυνηγούς φαντασμάτων στη Νέα Υόρκη ενισχύθηκε περαιτέρω από το υπηρεσιακό τους όχημα, το λευκό Ectomobile (μια μετασκευασμένη Cadillac Miller-Meteor Sentinel) εξοπλισμένο με δυνατές σειρήνες, των οποίων η εμφάνιση και ο ήχος εξακολουθούν να είναι άμεσα αναγνωρίσιμοι σε πολλούς σήμερα.

Και ποιός μπορεί να ξεχάσει το Το Dodge Monaco sedan του 1974 που πρωταγωνίστησε στην ταινία της Universal Pictures του 1980, The Blues Brothers, κλέβοντας την παράσταση από τον Τζον Μπελούσι και Νταν Άκροιντ.

Εκείνη την εποχή, ένας κασκαντέρ ονόματι Κολτ Σίβερς εργαζόταν στην ταινία “The Fall Guy” (1981-1986), δοκιμάζοντας την αντοχή του φορτηγού του, ενός καφέ και μπεζ GMC Wideside Sierra Grande, με πολλά ακροβατικά (αρκετά αυτοκίνητα καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων). Εν τω μεταξύ, η “A-Team” χρησιμοποίησε ένα βαν GMC Vandura, μαύρο με κόκκινες ρίγες, στις αποστολές τους.

Και τότε, ο «Ιππότης της Ασφάλτου» (1982-1986) οδηγούσε το ομιλούν αυτοκίνητό του KITT, ένα τροποποιημένο μαύρο Pontiac Firebird Trans Am εξοπλισμένο με τεχνητή νοημοσύνη και άλλα έξτρα. Οι σινεφίλ θυμούνται το τελευταίο με αγάπη, καθώς στην κωμωδία «Smokey and the Bandit» του 1977, ο Μπαρτ Ρέινολντς είχε διασχίσει τις αμερικανικές λεωφόρους με μια προηγούμενη γενιά του Trans Am.

Ενώ το Bandit έσπερνε τον όλεθρο στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, οι τηλεοπτικοί ντετέκτιβ «Starsky & Hutch»(1975-1979) κυνηγούσαν ταυτόχρονα εγκληματίες στη Δυτική Ακτή.

Το μυστικό αστέρι της σειράς ήταν το κόκκινο Ford Gran Torino του Starsky. Λίγα χρόνια νωρίτερα, η σειρά «The Persuaders» ( 1971-1972, προβλήθηκε στην Ελλάδα ως «Οι Αντίζηλοι») είχε εμπλακεί σε ποινικές υποθέσεις στη γραφική Ευρωπαϊκή Ριβιέρα, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών, ταιριαστών αυτοκινήτων που ανήκαν στους δύο χαρισματικούς πλέιμποϊ: μια κίτρινη Aston Martin DBSV8 και μια κόκκινη Ferrari Dino 246GT.

Γοητευτικοί ντέτεκτιβ λύνουν εγκλήματα στην τηλεόραση οδηγώντας Ferrari

Δύο από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του ’80, οι οποίες ήταν επίσης style icons της δεκαετίας. Πρώτον, στο «Magnum ΡΙ» (1980-1988) πρωταγωνιστούσε ο κομψός ιδιωτικός ντετέκτιβ Τόμας Μάγκνουμ (Τομ Σέλεκ), του οποίου η casual εμφάνιση, με μουστάκι και χαβανέζικο πουκάμισο, ολοκληρωνόταν μόνο από την κόκκινη Ferrari 308 GTS που του επιτρεπόταν να οδηγεί δανεική.

Και δεύτερον, στο «Miami Vice» (1984-1990). Στις δύο πρώτες σεζόν, οι μυστικοί αστυνομικοί οδηγούσαν μια μαύρη Ferrari Daytona Spyder – αν και ήταν φθηνή αμερικανική ρέπλικα. Αυτό σύντομα οδήγησε σε νομικά προβλήματα με τους Ιταλούς, οι οποίοι ήταν αναστατωμένοι για την «απάτη». Αλλά το θέμα έληξε φιλικά: Το μαύρο όχημα ανατινάχθηκε σε ένα επεισόδιο στις αρχές της τρίτης σεζόν (τουλάχιστον, έτσι φαινόταν· ένα ομοίωμα χρησιμοποιήθηκε για να κινηματογραφηθεί η έκρηξη) και από τότε και μετά, οι αστυνομικοί οδηγούσαν μια πραγματική λευκή Testarossa, την οποία η Ferrari παρείχε στην παραγωγή.

Όπως ίσως καμία άλλη σειρά, το «Miami Vice» γιόρτασε το εξαιρετικά κουλ στυλ της δεκαετίας του ’80. Λέξη-κλειδί: μαύρο μπλουζάκι κάτω από ένα λευκό σακάκι Armani. Γυρισμένο με την αισθητική βίντεο κλιπ και διαφημίσεων. Και τα αυτοκίνητα που ταιριάζουν.

Όσον αφορά την κουλ εμφάνιση και το στυλ, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν πολλοί. Αλλά δύο αριστουργήματα από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 σίγουρα το κάνουν, θέτοντας νέα πρότυπα για τις καταδιώξεις με αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, η ταινία «The Italian Job» (1969), συμπεριλαμβανομένων των θρυλικών σκηνών δράσης με Mini Cooper και της εναρκτήριας σκηνής στην οποία μια κόκκινη Lamborghini Miura έπαιξε τον εμβληματικό πρωταγωνιστικό ρόλο.

Και τέλος, η ταινία «Bullitt» του 1968, στην οποία ο ήρωας, σε ένα πράσινο Ford Mustang Fastback, ενεπλάκη σε μια από τις μεγαλύτερες και καλύτερες καταδιώξεις με αυτοκίνητα στην ιστορία του κινηματογράφου με έναν κακό σε ένα μαύρο Dodge Charger. Τον ντετέκτιβ Φρανκ Μπούλιτ υποδύθηκε ο Στιβ ΜακΚουίν. Έπαιξε επίσης τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια από τις καλύτερες ταινίες αγώνων, ένα είδος του οποίου τα κλασικά παραλείφθηκαν από αυτή τη λίστα.



