sports betsson
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
19.09.2025 | 15:56
Φωτιά σε σπίτι στη Μεσσηνία – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σλούκας: «Αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες το μετάλλιο»
Μπάσκετ 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:14

Σλούκας: «Αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες το μετάλλιο»

O Kώστας Σλούκας μίλησε στο ελληνόφωνο πρόγραμμα του CBS και αφιέρωσε το μετάλλιο της Εθνικής στο Eurobasket 2025 σε όλους τους Έλληνες - Τι είπε για την παρουσία του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου έπαιξε ήδη το πρώτο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Παρτιζάν.

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στο ελληνόφωνο πρόγραμμα του CBS και αφιέρωσε το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής μας ομάδας σε όλους τους Έλληνες, ενώ τόνισε πως οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήραν πολλή αγάπη στην Αυστραλία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Σλούκας:

Για την πορεία της Εθνικής: «Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που ήμουν μέλος αυτής της ομάδας. Παρ’ όλο που πολλοί αμφισβήτησαν αυτή την ομάδα, καταφέραμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να φέρουμε μία διάκριση μετά από πάρα πολλά χρόνια και είναι αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες όλου του κόσμου».

Για την παρουσία του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία: «Έχω εντυπωσιαστεί από τον κόσμο της Αυστραλίας. Έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Από τη στιγμή που ήρθαμε, πήραμε πολλή αγάπη στο ξενοδοχείο, στο αεροδρόμιο.

Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Προφανώς τους λείπει η πατρίδα και είναι πολύ ξεχωριστό να βρισκόμαστε εμείς εδώ για να δώσουμε 2-3 παραστάσεις και να δουν μια ελληνική ομάδα να αγωνίζεται στα μέρη τους».

Headlines:
Business
Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Economy
Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 20.09.25

Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού

Ένα τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα έξω από «Δύο Αοράκια», με τους γιατρούς του Ολυμπιακού και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολάου να σπεύδουν στο σημείο για να βοηθήσουν.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 20.09.25

Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού

Ένα τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα έξω από «Δύο Αοράκια», με τους γιατρούς του Ολυμπιακού και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολάου να σπεύδουν στο σημείο για να βοηθήσουν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Σούπερ Φουρνιέ και πρόκριση στον τελικό του «IBT Crete»
Μπάσκετ 19.09.25

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Σούπερ Φουρνιέ και πρόκριση στον τελικό του «IBT Crete»

Ο Ολυμπιακός με μεγάλη εμφάνιση του Φουρνιέ, επικράτησε με 76-71 της Αρμάνι Μιλάνο και πέρασε στον τελικό του τουρνουά «IBT Crete», όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
Φιλικό παιχνίδι 19.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:30 τη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο του «Aegean Omiros College Crete IBT». Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
«Βλέπει» Καλάθη για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός – Όλα τα δεδομένα για τον Έλληνα γκαρντ (vids)
Euroleague 19.09.25

«Βλέπει» Καλάθη για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός – Όλα τα δεδομένα για τον Έλληνα γκαρντ (vids)

Ο Ολυμπιακός ψάχνει γκαρντ, ο Νικ Καλάθης φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει στη Μονακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να προσπαθήσει να αποκτήσει τον πολύπειρο «άσο» για τρίτη φορά!

Σύνταξη
Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)
Euroleague 19.09.25

Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 με την Εθνική αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο Μονακό για την έναρξη της σεζόν με την ομάδα του, η οποία δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο της πρώτης του προπόνησης...

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»
Μπάσκετ 19.09.25

Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»

Για την επικαιρότητα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, μίλησε ο τεχνικός των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, από την Αυστραλία όπου διεξάγεται το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Τι είπε για την προετοιμασία, τη σεζόν που ξεκινά, το Final-4 της Euroleague στην Αθήνα αλλά και την Εθνική Τουρκίας.

Σύνταξη
Ο Σενγκούν γλεντάει σε ελληνικό εστιατόριο και ο ιδιοκτήτης του σπάει πιάτο στο κεφάλι! (vid)
Μπάσκετ 19.09.25

Ο Σενγκούν γλεντάει σε ελληνικό εστιατόριο και ο ιδιοκτήτης του σπάει πιάτο στο κεφάλι! (vid)

Γεύση από ελληνικό γλέντι πήρε ο Αλπερέν Σενγκούν μετά το τέλος του Eurobasket, με τον Τούρκο σέντερ να... γνωρίζει ήθη και έθιμα της πατρίδας μας σε εστιατόριο στην Μαρμαρίδα.

Σύνταξη
Ο Νίκος Ζήσης απάντησε για τον Αργυρό: «Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά στην Εθνική αφιλοκερδώς»
Μπάσκετ 19.09.25

Ο Νίκος Ζήσης απάντησε για τον Αργυρό: «Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά στην Εθνική αφιλοκερδώς»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φέρεται να ζήτησε 100.000 ευρώ για το γλέντι της Εθνικής μετά το Eurobasket. Ο General Manager της γαλανόλευκης, Νίκος Ζήσης, έδωσε την δική του απάντηση για το θέμα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο γνωστός τραγουδιστής είναι «πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς
Πίεση ή ενθάρρυνση; 20.09.25

Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς

Το πιο εντυπωσιακό από τη νέα έρευνα της Washington Post είναι πως ενώ οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τις τομεακές πολιτικές Τραμπ, την ίδια στιγμή εμπιστεύονται περισσότερο το κόμμα του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ
Πολιτική 20.09.25

«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πυρά από τον Κατρίνη σε κυβέρνηση

Σύνταξη
Κυβερνοεπίθεση: Προβλήματα σε μεγάλα αεροδρόμια – Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο
Ακυρώσεις πτήσεων 20.09.25

Προβλήματα σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Μεγάλες καθυστερήσεις σε πτήσεις, όσοι ταξιδεύουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στα αεροδρόμια

Σύνταξη
Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»
Ελλάδα 20.09.25

Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»

Ο κ. Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών μίλησε για τον αγώνα του να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού του και να μάθει την αλήθεια για τον θάνατό του.

Σύνταξη
Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Πατέρας εξύβρισε και ξυλοκόπησε την κόρη του στο Ηράκλειο
Ελλάδα 20.09.25

Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Κρήτη - Πατέρας εξύβρισε και ξυλοκόπησε την κόρη του στο Ηράκλειο

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επιχείρηση που διατηρεί ο άνδρας στην Κρήτη - Μετά την καταγγελία της 27χρονης στις αρχές, ο 56χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εντάσεις με τον Μπάιντεν και πικρίες αποκαλύπτει η Κάμαλα Χάρις στο βιβλίο της «107 Days»
«Θυμωμένη και απογοητευμένη» 20.09.25

Εντάσεις με τον Μπάιντεν και πικρίες αποκαλύπτει η Κάμαλα Χάρις στο βιβλίο της «107 Days»

Στο βιβλίο της για την προεκλογική εκστρατεία του 2024, η Χάρις δεν διστάζει να αναφερθεί στις γενικότερες δυσκολίες της συνεργασίας της με τον πρώην πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν

Σύνταξη
Ισραήλ: Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, νεκρά παιδιά μετά από πλήγμα σε σχολείο – καταφύγιο
Αιματοχυσία 20.09.25

Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας το Ισραήλ, νεκρά παιδιά μετά από πλήγμα σε σχολείο - καταφύγιο

Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι στοχεύει να καταλάβει την πόλη της Γάζας - Πόσοι Παλαιστίνιοι την έχουν εγκαταλείψει - Δήλωση αλά Πυθία από τον Ντόναλντ Τραμπ για τους ομήρους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 20.09.25

Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού

Ένα τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα έξω από «Δύο Αοράκια», με τους γιατρούς του Ολυμπιακού και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολάου να σπεύδουν στο σημείο για να βοηθήσουν.

Σύνταξη
UBS Raised Price Targets for Greek Banks
English edition 20.09.25

UBS Raised Price Targets for Greek Banks

UBS noted that Greek banks are still trading at a discount to their European peers, with price-to-earnings ratios of 7.9 times for 2026.

Σύνταξη
Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 
Πικρό ποτήρι 20.09.25

Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 

Τα γερμανικά media (και το κοινό) τσακίζουν την απόπειρα της Χάιντι Κλουμ να καθιερώσει ένα ετήσιο τηλεοπτικό θέαμα με άρωμα Γερμανίας με τηλεθέαση στα τάρταρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία
Τι λέει η Μόσχα 20.09.25

«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία

Πολωνικά μαχητικά σηκώθηκαν προληπτικά αφού η Ρωσία πραγματοποιούσε επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία - Η Εσθονία επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - «Μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε ο Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών

Την άποψη ότι κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών των παιδιών τους, αίτημα το οποίο έχουν κάνει ορισμένοι από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, όπως ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, εξέφρασε, μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Φωτιά στην Πάτρα: «Πήγα να βοηθήσω, βρέθηκα στη φυλακή» – Τι είπαν οι δύο νεαροί μετά την αποφυλάκισή τους
Στην Πάτρα 20.09.25

«Πήγα να βοηθήσω στη φωτιά και βρέθηκα στη φυλακή» - Τι είπαν οι δύο νεαροί αφότου αφέθησαν ελεύθεροι

«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο, γιατί ήμασταν ενωμένοι, εντάξει δεν πάει πιο πάνω», είπε ο ένας από τους φίλους που κρατούνταν επί 36 ημέρες σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα

Σύνταξη
Πάτρα: Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο
Στην Πάτρα 20.09.25

Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν με κατάγματα στο νοσοκομείο

Οι ανήλικοι του έστησαν καρτέρι σε κεντρικό σημείο της Πάτρας και όταν τον εντόπισαν στο δρόμο τον χτύπησαν με μανία με γροθιές και του κατάφεραν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Σύνταξη
Ευλογιά: Συναγερμός για την απώλεια κοπαδιών – Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι
Νέα κρούσματα 20.09.25

Συναγερμός για την ευλογιά και την απώλεια κοπαδιών - Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Η Θράκη και η Θεσσαλία παραμένουν τα μεγαλύτερα «θύματα» - Η κατάσταση με την ευλογιά ωστόσο επιδεινώνεται και στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο