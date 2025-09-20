Σλούκας: «Αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες το μετάλλιο»
O Kώστας Σλούκας μίλησε στο ελληνόφωνο πρόγραμμα του CBS και αφιέρωσε το μετάλλιο της Εθνικής στο Eurobasket 2025 σε όλους τους Έλληνες - Τι είπε για την παρουσία του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία.
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου έπαιξε ήδη το πρώτο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Παρτιζάν.
Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στο ελληνόφωνο πρόγραμμα του CBS και αφιέρωσε το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής μας ομάδας σε όλους τους Έλληνες, ενώ τόνισε πως οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήραν πολλή αγάπη στην Αυστραλία.
Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Σλούκας:
Για την πορεία της Εθνικής: «Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που ήμουν μέλος αυτής της ομάδας. Παρ’ όλο που πολλοί αμφισβήτησαν αυτή την ομάδα, καταφέραμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να φέρουμε μία διάκριση μετά από πάρα πολλά χρόνια και είναι αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες όλου του κόσμου».
Για την παρουσία του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία: «Έχω εντυπωσιαστεί από τον κόσμο της Αυστραλίας. Έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Από τη στιγμή που ήρθαμε, πήραμε πολλή αγάπη στο ξενοδοχείο, στο αεροδρόμιο.
Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Προφανώς τους λείπει η πατρίδα και είναι πολύ ξεχωριστό να βρισκόμαστε εμείς εδώ για να δώσουμε 2-3 παραστάσεις και να δουν μια ελληνική ομάδα να αγωνίζεται στα μέρη τους».
