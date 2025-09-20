Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες

Στις κοινωνικές ανισότητες που «διευρύνθηκαν επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας», όπως τόνισε, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης.

«Ο πρωθυπουργός, πρώτη φορά μετά από εξίμισι χρόνια, αποδέχτηκε στη συνέντευξή του ότι ενώ έχουν αυξηθεί οι ονομαστικοί μισθοί, το πραγματικό εισόδημα είναι καθηλωμένο. Άραγε πώς θα πετύχει κάτι στο οποίο απέτυχε επί τόσα χρόνια;», σημείωσε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη του συνέντευξη μετά την παρουσία του στην 89η ΔΕΘ.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, μάλιστα, τόνισε απευθυνόμενος σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που συννετείχε στο πάνελ του ΟΡΕΝ: «Είστε περήφανοι που το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης είναι στα επίπεδα του 2015; Είστε μια κυβέρνηση που επαίρεστε ότι μειώνει φόρους και δίνει αναπτυξιακή ώθηση».

Και υπογράμμισε: «Είστε μια κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και αντί να πάνε σε μεταρρυθμίσεις και στην παραγωγική ανασυγκρότηση, πήγαν σε λίγες τσέπες. Αντί η κυβέρνηση να τονώσει τις εξαγωγές, στραγγαλίζει την κατανάλωση για να μη χρειαστεί να χρηματοδοτήσει το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Έχετε ομολογήσει εμμέσως την οικονομική αποτυχία σας».

«Η ΝΔ δεν μπορεί να αναταχθεί δημοσκοπικά. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό»

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε πως «η ΝΔ φαίνεται ότι έχει ένα ταβάνι και προσπάθησε ανεπιτυχώς να ανασχέσει την καθοδική πορεία με τα μέτρα που ανακοίνωσε. Δεν τα υποτιμώ. Δεν υποτιμώ τη φορολογική παρέμβαση. Αλλά ξέχασαν εντελώς τα χαμηλά εισοδήματα, που δεν παίρνουν τίποτα», ανέφερε, για να τονίσει ότι, «παρόλα αυτά, στο απόγειο της ανακοίνωσης των κυβερνητικών μέτρων και της επικοινωνιακής καταιγίδας που τα συνόδευσε, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναταχθεί δημοσκοπικά. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πια πλειοψηφικό», τόνισε.

«Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη ΔΕΘ να μοιράσει ένα πλεόνασμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε να παρουσιάσει ένα πολιτικό σχέδιο για τη χώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι στις δημοσκοπήσεις «ο κόσμος δείχνει μεγαλύτερη θετική ανταπόκριση στο σχέδιο αυτό σε σχέση με το κομματικό μας ποσοστό», ενώ προσέθεσε πως το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ «μπορεί να συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις, από το κέντρο ως την κεντροαριστερά, μικρομεσαίους, αγρότες, τον κόσμο της εργασίας».

Τέλος, αναφερόμενος στο αίτημα του κ. Ρούτσι να επιτραπεί η εκταφή της σορού του παιδιού του, που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ο Κώστας Τσουκαλάς, σημείωσε πως «το αίτημα του πατέρα πρέπει να γίνει δεκτό. Είναι δικαίωμά του. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση η απόρριψη της Εισαγγελίας», σχολίασε.