Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
19.09.2025 | 15:56
Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West - Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο
Η ιστορία των γκέι χορωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το AIDS, οι δολοφονίες και η κυβέρνηση Τράμπ
LGBTQI+ 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:30

Η ιστορία των γκέι χορωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το AIDS, οι δολοφονίες και η κυβέρνηση Τράμπ

Το 1978, ο ακτιβιστής και μουσικός Τζον Ριντ Σιμς ίδρυσε την Χορωδία Ομοφυλόφιλων Ανδρών του Σαν Φρανσίσκο. Ωστόσο, μια διπλή δολοφονία ήρθε να συνταράξει τα νερά των ΛΟΑΤ κοινοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επιμέλεια Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ιστορία των γκέι χορωδιών που έφτασαν να τραγουδούν μπροστά στην ελίτ που έλυνε και έδενε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινά το 1978 σε μια πόλη της Καλιφόρνια, όταν ο ακτιβιστής και μουσικός από το Κάνσας, Τζον Ριντ Σιμς, ίδρυσε τη Χορωδία Ομοφυλόφιλων Ανδρών του Σαν Φρανσίσκο για να συμμετάσχει στην παρέλαση Gay Freedom Day Parade της πόλης.

Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, συνέβη μια τραγωδία, η οποία όμως, λειρούργησε άκρως ενωτικά για την πολύπαθη κοινότητα. Τον Νοέμβριο του 1978, ο δημοτικός σύμβουλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Νταν Γουάιτ, δολοφόνησε τον Αμερικανό πολιτικό και ΛΟΑΤ ακτιβιστή Χάρβεϊ Μιλκ , καθώς και τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Τζορτζ Μασκόνι.

Μετά την διπλή δολοφονία που συντάραξε την πόλη και προκάλεσε ποικίλες διαμαρτυρίες, η χορωδία ανέβηκε τα σκαλιά του Δημαρχείου για να ερμηνεύσει το «Thou, Lord, Our Refuge» σε μια αγρυπνία με κεριά.

Εμπνευσμένοι από το παράδειγμα του Σαν Φρανσίσκο, τα επόμενα χρόνια δημιουργήθηκαν και άλλες χορωδίες. Το Λος Άντζελες ίδρυσε τη χορωδία γκέι ανδρών το 1979. Η Νέα Υόρκη ακολούθησε το 1980 και η Ουάσιγκτον το 1981.

Μια σύμμαχος

Στην πραγματικότητα, η χορωδία της Ουάσιγκτον οφείλει την ίδρυσή της σε μια ετεροφυλόφιλη γυναίκα. «Η χορωδία του Σαν Φρανσίσκο περιόδευσε στην Ουάσιγκτον και τραγούδησε στο Kennedy Center τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 1981», εξηγεί ο Μάικλ Χιουζ, μακροχρόνιο μέλος της Χορωδίας Γκέι Ανδρών της Ουάσιγκτον στον δημοσιογράφο John Casey του περιοδικού Advocate.

Φωτογραφία: San Francisco Gay Men’s Chorus

«Ήταν η πρώτη φορά που μια γκέι καλλιτεχνική ομάδα εμφανίστηκε εκεί. Μια γυναίκα ονόματι Μάρσα Πίρσον συγκινήθηκε τόσο πολύ που είπε: ‘Χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο στην Ουάσιγκτον’. Αυτή και η αδελφή της μοίρασαν φυλλάδια στο Pride και γύρω από το Dupont Circle. Η πρώτη συνάντηση αυτού που αργότερα έγινε το GMCW (Gay Men’s Chorus of Washington) πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 1981».

Σύντομα, ιδρύθηκε η Ένωση Χορωδιών Γκέι και Λεσβιών για να συνδέσει αυτά τα σύνολα. Το εναρκτήριο φεστιβάλ της το 1983 στη Νέα Υόρκη προσέλκυσε πάνω από 650 τραγουδιστές από 11 χορωδίες και καθιέρωσε ένα εθνικό κίνημα.

«Τραγουδήσαμε σε αμέτρητες τελετές μνήμης»

Η κρίση του AIDS που σημάδεψε τις δεκαετίες ’80 και ’90, αποδεκάτισε την γκέι κοινότητα και επηρέασε βαθιά τις χορωδίες. «Υπάρχει ένα βίντεο από το Σαν Φρανσίσκο που ακόμα με συγκινεί», θυμάται ο Χιουζ, μιλώντας στο Advocate. «Περίπου 150 τραγουδιστές βρίσκονται στη σκηνή. Και καθώς το τραγούδι συνεχίζεται, γυρίζουν την πλάτη τους στο κοινό. Εκπροσωπούσαν τα μέλη που πέθαναν. Στο τέλος, μόνο τέσσερις ή πέντε μένουν να κοιτάζουν μπροστά. Είναι σπαρακτικό. Είναι συγκλονιστικό».

«Στο GMCW, χάσαμε περίπου 100 μέλη», συνεχίζει ο Χιουζ. «Τραγουδήσαμε σε αμέτρητες τελετές μνήμης. Ξεκινήσαμε ακόμη και την παράδοση να απελευθερώνουμε μπαλόνια κατά τη διάρκεια των τελετών».

Εκείνα τα χρόνια χρόνια, όταν η γκέι κοινότητα μετρούσε τους νεκρούς της και ενώ η μικροαστική κοινωνία την στοχοποιούσε και την πολεμούσε αδυσώπητα δίχως ίχνος ενσυναίσθησης, οι χορωδίες έγιναν καταφύγια, προσφέροντας στις θλιμμένες ψυχές ένα μέρος για να θρηνήσουν και να προχωρήσουν μαζί.

Ωστόσο, οι εποχές άλλαξαν και, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το κίνημα γιόρταζε το ένα ορόσημο μετά το άλλο: την κατάργηση των νόμων περί σοδομισμού, την κατάργηση του «μη ρωτάς, μη λες» – μια ομοσπονδιακή πολιτική των ΗΠΑ από το 1994 έως το 2011 που απαγόρευε σε γκέι, λεσβίες και bisexual άτομα να υπηρετούν ανοιχτά στο στρατό-, και τέλος, την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στην υπόθεση Obergefell v. Hodges, η οποία όριζε ότι όλες πολιτείες όφειλαν να χορηγούν άδειες γάμου σε ζευγάρια του ίδιου φύλου και να αναγνωρίζουν όλους τους γάμους που έχουν τελεστεί νόμιμα εκτός της πολιτείας.

Ωστόσο, ο Χιουζ σημειώνει ότι το τρέχον κλίμα κρύβει περισσότερες προκλήσεις.

«Λόγω όλων των κινήσεων της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, θα έλεγα ότι αυτή είναι η πιο δύσκολη περίοδος από τότε που είμαι μέλος της χορωδίας», λέει. «Μετά από τόσες πολλές νίκες, τώρα αντιμετωπίζουμε απρόσμενα πλήγματα».

*Με πληροφορίες από: The Advocate | Κεντρική φωτογραφία θέματος: New York City Gay Men’s Chorus Alumni Association | Facebook

