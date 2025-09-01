Φλόριντα: Oι Ρεπουμπλικάνοι εξαφανίζουν την πολύχρωμη διάβαση-μνημείο για τα δεκάδες θύματα ένοπλης επίθεσης

Εργαζομένοι με δοχεία μαύρης μπογιάς, κλήθηκαν να βάψουν τις πολύχρωμες διαβάσεις της Φλόριντα, σε ένα νέο μέτωπο στον «πόλεμο κατά του woke» που κήρυξε ο Ρον ΝτεΣάντις, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Παράλληλα, νέοι μαθητές που προσπαθούν να κάνουν τα σχολεία τους ασφαλέστερα, δημιουργώντας έργα τέχνης στην άσφαλτο, αποτελούν στόχοι του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη της Φλόριντα, ο οποίος υποστηρίζει ότι η εντολή του για απομάκρυνση των έργων, αποτελεί «μάθημα πολιτικής αγωγής».

«Μια βάναυση πολιτική πράξη»

Η ιστορία ξεκίνησε όταν η πολιτεία κινητοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας για να «εξαφανίσει» μια διασταύρωση με τα χρώματα του ουράνιου τόξου έξω από το πρώην νυχτερινό κέντρο Pulse του Ορλάντο, όπου 49 άτομα σκοτώθηκαν σε μια ένοπλη επίθεση το 2016. Ο δήμαρχος της πόλης, Μπάντι Ντάιερ, χαρακτήρισε την απομάκρυνση του μνημείου για τα θύματα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν ΛΟΑΤΚΙ+ «μια βάναυση πολιτική πράξη».

Έκτοτε, η ίδια τακτική υιοθετήθηκε και για διαβάσεις πεζών σε όλη τη Φλόριντα. Ο κυβερνήτης έχει διατάξει την απομάκρυνση περίπου 400 έργων τέχνης του δρόμου, παρόλο που όλα είχαν λάβει την έγκριση της πολιτείας.

Η καλλιτέχνιδα Robin Haines Merrill, μια χριστιανή ιερέας που είναι γνωστή με το όνομα Sister Robin, προσλήφθηκε το 2016 για να ζωγραφίσει διαβάσεις πεζών και διασταυρώσεις στην πόλη της, το Fort Lauderdale της Φλόριντα. Η ανάθεση, που εντάσσεται στο πρόγραμμα «Safe Streets», είχε την πλήρη έγκριση του Υπουργείου Μεταφορών της Φλόριντα (FDOT). Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα, έλαβε μια επιστολή που την ενημέρωνε ότι το έργο της δεν συμμορφώνεται με τα νέα πρότυπα του FDOT και θα αφαιρεθεί έως τις 4 Σεπτεμβρίου, μαζί με περισσότερες από 100 άλλες πολύχρωμες διαβάσεις πεζών, τοιχογραφίες και έργα τέχνης σε ολόκληρη την πολιτεία.

«Μας κυνηγούν με βάση τις τρέχουσες οδηγίες που άλλαξαν από τη μια μέρα στην άλλη», λέει η Robin στην εφημερίδα The Art Newspaper.

Η υποτιθέμενη «εξυγίανση»

Η εντολή προέρχεται από ένα υπόμνημα του FDOT που απαγορεύει την τέχνη στην επιφάνεια του οδοστρώματος με «κοινωνικά, πολιτικά ή ιδεολογικά μηνύματα» που δεν εξυπηρετούν σκοπούς ελέγχου της κυκλοφορίας.

Η ενέργεια της πολιτείας ακολουθεί μια οδηγία του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, ο οποίος δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι «οι δρόμοι είναι για την ασφάλεια, όχι για πολιτικά μηνύματα ή έργα τέχνης».

Εάν οι πόλεις αντιταχθούν στην αφαίρεση των έργων τέχνης από τις διαβάσεις πεζών, κινδυνεύουν να χάσουν εκατομμύρια δολάρια από κρατικές και ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις για τις μεταφορές.

Ο υπουργός μεταφορών της Φλόριντα, Τζάρεντ Περντού, έχει επίσης δηλώσει ότι οι βαμμένοι δρόμοι αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια, ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, διάφορες έρευνες δείχνουν βελτίωση στη συμπεριφορά των οδηγών σε περιοχές όπου υπάρχουν εικαστικές εγκαταστάσεις.

Η υποτιθέμενη «εξυγίανση» δεν στοχεύει μόνο τις διαβάσεις πεζών με τα χρώματα του ουράνιου τόξου και άλλα σύμβολα του LGBTQ+ pride που κοσμούν τους δρόμους: στο Port St Lucie αφαιρέθηκαν καρδιές που υπήρχαν στον δρόμο ως μνημείο για έναν έφηβο που πέθανε από καρδιακή νόσο.

«Κοινωνικά, πολιτικά ή ιδεολογικά μηνύματα»

Περισσότερα από δώδεκα σχολεία στην Τάμπα έπεσαν επίσης στην παγίδα και θα στερηθούν τα ζωντανά έργα τέχνης της ασφάλτου που σχεδίασαν οι μαθητές και εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του βραβευμένου προγράμματος Crosswalks to Classrooms της πόλης. Το υπουργείο μεταφορών της Φλόριντα (FDOT) το αναγνώρισε ως χρυσό πρότυπο οδικής ασφάλειας μόλις πριν από τέσσερα χρόνια.

Ο ΝτεΣάντις, σε συνέντευξη Τύπου στην Τάμπα, δεν έδειξε μεταμέλεια. Προέτρεψε δε τους μαθητές να εκλάβουν την οδηγία του για την τέχνη του δρόμου, η οποία απαγορεύει τα «κοινωνικά, πολιτικά ή ιδεολογικά μηνύματα», ως μάθημα πολιτικής αγωγής.

