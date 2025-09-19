Η Γη της Ελιάς: Spoiler από τα πρώτα επεισόδια που ξεκινούν στο ΜΕGA

Καλεσμένος στην παρέα της σημερινής εκπομπής «Buongiorno» του MEGA ήταν ο Αντρέας Γεωργίου. Ο σεναριογράφος μίλησε για τα νέα επεισόδια που έρχονται τη νέα σεζόν.

Γη της Ελιάς: Οι ήρωες σε νέες περιπέτειες

Την Κυριακή (21/09) στις 21:00 επιστρέφει η αγαπημένη σειρά του MEGA «Γη της Ελιάς», με τον Αντρέα Γεωργίου να δηλώνει πως στη σειρά πλέον εντάσσεται και η Κρήτη και οι ιστορίες να δυναμώνουν.

«Από τα πρώτα επεισόδια ανοίγουν ωραίες ιστορίες. Η Αθηνά πιάνει τον Τζον και την Ιουλία στο κρεβάτι. Θα μάθει η Ασπασία ότι ο Δημοσθένης ήταν ο λόγος που σκοτώθηκε ο γιος τους, φαντάζεστε τι μπορεί να συμβεί. Από το πρώτο επεισόδιο εμφανίζεται ένα παιδί. Δεν ξέρω πως το κάνει η Βάνα!», είπε.

Μάλιστα, την εμφάνισή του στη σειρά θα κάνει και ένας serial killer που θα αναστατώσει τη Μάνη.

Αντρέας Γεωργίου: Τι αποκαλύπτει για τη Μάρω Κοντού

«Η Μάρω Κοντού είναι αγαπημένη, ακούραστη, η πιο νέα από όλους μας. Έρχεται στα γυρίσματα και ξέρει τα λόγια όλων μας. Λέγαμε ότι θα κάνουμε δύο σεζόν, τώρα είμαστε στην πέμπτη. Το cast είναι ο λόγος που δεν θέλω να τελειώσει αυτή η δουλειά», είπε.

«Θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι, το MEGA, γιατί αισθάνομαι ότι πάμε όλοι μαζί φέτος να δώσουμε μία ωραία τελευταία σεζόν της «Γης της Ελιάς». Η σειρά έχει προσφέρει σε όλους μας αυτά τα τέσσερα χρόνια προβολής της».

Αυτή την περίοδο ο Αντρέας Γεωργίου ετοιμάζει την επόμενή του σειρά με τίτλο «Μπλε Ώρες», η οποία θα διαδραματίζεται στο Πήλιο.