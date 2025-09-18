Γαλλία: Νεκρός από αστυνομικά πυρά άνδρας με ματσέτα έξω από σχολείο κοντά στην Τουλόν

Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα έξω από σχολείο, στην πόλη Λα Σεν-Σιρ-Μερ, κοντά στην πόλη Τουλόν, στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας είχε απειλήσει τους αστυνομικούς πριν πέσει νεκρός από τα πυρά.

Ο εισαγγελέας της πόλης, Σαμουέλ Βαλόν, δήλωσε ότι «η αστυνομία ειδοποιήθηκε για έναν άνδρα που περπατούσε κρατώντας μαχαίρι» κοντά στο σχολείο το απόγευμα της Πέμπτης. Τις αρχές κάλεσε κάτοικος της περιοχής.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | À La Seyne-sur-Mer (Var), un homme armé d’une hachette a été abattu par la police devant une école maternelle. Il aurait tenté d’attaquer des enfants avant de menacer les policiers avec son arme blanche. Touché par balle, il est décédé à l’hôpital. (Var Matin) pic.twitter.com/WMQ4kASx8w — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) September 18, 2025

Οι αστυνομικοί τον κάλεσαν να πετάξει το μαχαίρι πολλές φορές, αλλά δεν υπάκουσε. Στην συνέχεια άνοιξαν πυρ έξι φορές σημαδεύοντας στα πόδια.

Λεπίδα πολλών εκατοστών

Ο άνδρας έφερε ένα μεγάλο μαχαίρι, με «λεπίδα μήκους αρκετών εκατοστών», διευκρίνισε ο εισαγγελέας.

Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει αναφερθεί καμία επαφή ή επικοινωνία μεταξύ αυτού του ατόμου και των μαθητών που βρίσκονταν κοντά στο σχολείο, σύμφωνα με τον εισαγγελέα. Είπε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα και τα αποτελέσματά της θα ανακοινωθούν.

La Seyne-sur-Mer: Un homme abattu après avoir attaqué vers 16h45 des enfants et des policiers avec une machette devant l’école Pierre Semard #machette #police #attaque : toutes ces attaques au couteau ne sont pas dues à un hasard psychiatrique, mais à un plan ! pic.twitter.com/bKsTTIm8mQ — Gilbert Collard (@GilbertCollard) September 18, 2025

Η ταυτότητα του νεκρού άνδρα δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, ούτε υπάρχουν πληροφορίες αν είχε κάνει χρήση ουσιών ή είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχουν αναλάβει δύο υπηρεσίες. Η Εθνική Αστυνομία της επαρχίας Βαρ, στην οποία υπάγεται η πόλη Λα Σεν-σιρ-Μερ, και Κρατική Αστυνομία IGPN (Εσωτερικών Υποθέσεων), μέσω της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Μασσαλίας.