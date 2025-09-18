Τα τέσσερα βήματα που θα σε οδηγήσουν στην ηρεμία – ξανά

Το υπερβολικό άγχος μπορεί να είναι συντριπτικό και συχνά μας αιφνιδιάζει. Όταν χρειάζεστε να χαλαρώσετε και η ηρεμία να επιστρέψει στο μυαλό και το σώμα, θα μπορούσατε να δοκιμάσετε τις ακόλουθες απλές αλλά αποτελεσματικές πρακτικές.

Ηρεμία σε 4 βήματα

1. Κάντε ένα σύντομο περίπατο

Η άσκηση μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ανακουφιστείτε από το άγχος, καθώς σας βοηθά να εκτονώσετε την ενέργεια και να απελευθερώσετε ενδορφίνες. Ακόμα και αν έχετε μόνο 5 ή 10 λεπτά στην διάθεσή σας, το να κινήσετε λίγο το σώμα σας θα σας βοηθήσει. Αν έχετε περισσότερο χρόνο ή μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας έξω, ακόμα καλύτερα.

Το περπάτημα με έναν καλό φίλο μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος να αντλήσετε πολύτιμη υποστήριξη ενώ εάν περπατάτε μόνοι σας θα έχετε τον να σκεφτείτε, να αναθεωρήσετε και να επιστρέψετε στην κατάσταση με ανανεωμένο αισιοδοξία. Μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική που σας ηρεμεί ή σας δίνει ενέργεια (εκτός αν ο θόρυβος δεν βοηθά).

2. Πάρτε βαθιές ανάσες

Εάν δεν μπορείτε να φύγετε από το σημείο όπου βρίσκεστε, θα μπορούσατε να κάνετε μερικές ασκήσεις αναπνοής για να ηρεμήσετε άμεσα. Η απελευθέρωση της σωματικής έντασης με την συμβολή της βαθιάς αναπνοής μπορεί να σας ωφελήσει σημαντικά. Μπορείτε να κάνετε τις ασκήσεις οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθείτε.

Για να ενισχύσετε ακόμα περισσότερο το αίσθημα της χαλάρωσης καθώς κάνετε τις ασκήσεις, θα μπορούσατε να δοκιμάσετε να κλείσετε τα μάτια σας και/ή να ενώσετε τις παλάμες σας σε στάση προσευχής.

3. Δείτε την κατάσταση αλλιώς

Αν μπορείτε να δείτε την κατάστασή σας με διαφορετικό μάτι, ίσως καταφέρετε να την αντιμετωπίσετε από μια άλλη οπτική γωνία, που θα σας προκαλεί λιγότερο άγχος. Δείτε εκ νέου τα δεδομένα και παρατηρήστε τα με ψυχραιμία. Θα μπορούσατε να επιλέξετε μια διαφορετική, πιο βοηθητική ή ωφέλιμη αφήγηση ώστε να καταφέρετε να ανταπεξέλθετε με λιγότερο στρες;

4. Πάρτε χαρτί και μολύβι

Αν έχετε λίγα λεπτά στη διάθεσή σας, μπορεί να σας ωφελήσει το journaling. Μελέτες έχουν επισημάνει τα πολλά του οφέλη, από την μείωση του στρες μέχρι την βελτίωση της διάθεσης. Πάρτε λοιπόν, μολύβι και χαρτί και γράψτε τι είναι αυτό που σας προκαλεί άγχος, εκφράζοντας όλα όσα νιώθετε στο χαρτί.

* Πηγή: Vita