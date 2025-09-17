Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Φθινοπωρινά all time classic αρώματα που θα σε ανανεώσουν
Τα Νέα της Αγοράς 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:00

Φθινοπωρινά all time classic αρώματα που θα σε ανανεώσουν

Κάνε την μετάβαση από το καλοκαίρι στο χειμώνα πιο... φινετσάτη! Αυτά είναι τα καλύτερα φθινοπωρινά αρώματα που θα σας ανανεώσουν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Spotlight

Από τα ελαφριά, δροσερά και φρέσκα mist του καλοκαιριού έχει έρθει η στιγμή να περάσουμε στα βαθύτερα και πιο ζεστά αρώματα του φθινοπώρου. Οι ζεστές, γήινες και πλούσιες νότες αντικατοπτρίζουν την μεταμόρφωση της φύσης και κάνουν την μετάβαση στους πιο κρύους μήνες του χρόνου πιο γλυκιά και cozy.

Από τα πλούσια ξυλώδη και τα μπαχαρικά, μέχρι τα απαλά λουλούδια και τα γλυκά φρούτα, τα φθινοπωρινά αρώματα μας «αγκαλιάζουν» και δημιουργούν την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην κομψότητα και την θαλπωρή. Για να απολαμβάνετε κάθε μέρα με άνεση και να αποπνέετε κομψότητα, έχει έρθει η στιγμή να ανανεώσετε την συλλογή σας με αρώματα που αντικατοπτρίζουν την μαγεία του φθινοπώρου.

Τα καλύτερα φθινοπωρινά αρώματα

Τα παρακάτω αρώματα δημιουργούν μια μοναδική αίσθηση θαλπωρής και γοητείας:

Γυναικείο άρωμα Narciso Rodriguez For Her Eau de Parfum

Το Narciso Rodriguez for Her Eau de Parfum από τον οίκο Narciso Rodriguez είναι ένα ξυλώδες άρωμα που κυκλοφόρησε το 2006, δημιουργία των Christine Nagel και Francis Kurkdjian. Πρόκειται για ένα άρωμα σύγχρονο, φυσικό και γεμάτο κομψότητα, με καθαρές γραμμές και αίσθηση οικειότητας. Το Narciso Rodriguez For Her αγκαλιάζει το δέρμα, εκπέμποντας λάμψη και παρακμιακή πολυτέλεια. Ο μινιμαλιστικός σχεδιασμός της φιάλης αντικατοπτρίζει τον μοντέρνο χαρακτήρα του αρώματος, με το ορθογώνιο σχήμα και το παστέλ χρώμα να αναδεικνύουν τη λάμψη του γυαλιού.

Ανδρικό άρωμα Giorgio Armani Stronger You Intensely Eau de Parfum

Το Giorgio Armani Emporio Stronger With You Intensely είναι ένα άρωμα εμπνευσμένο από την ένταση και το βάθος μιας σύγχρονης ερωτικής ιστορίας, αφιερωμένο στον νέο άντρα που τολμά να διευρύνει τα όρια του πάθους του και να γίνεται καθημερινά πιο δυνατός.

Αυτό το άρωμα αποτυπώνει τη δύναμη της αγάπης και την έντονη σύνδεση που τον καθοδηγεί. Με την ανατολίτικη ξυλώδη σύνθεσή του και τις νότες φουζέρ, το Emporio Stronger With You Intensely είναι ιδανικό για τον μοντέρνο άνδρα που αποπνέει πάθος και αυτοπεποίθηση.

Γυναικείο Άρωμα Armani Si Eau de Parfum

Ο απόλυτος ορισμός της ουσίας του ιταλικού γούστου εσωκλείεται στο γυναικείο άρωμα Armani Sì. Το άρωμα δημιουργήθηκε για όλες τις κομψές και χαρισματικές εκπροσώπους του ευγενούς φύλου.

Ο συνδυασμός ανάμεσα στις λουλουδένιες νότες του φραγκοστάφυλου και της φρέζιας παίζει μια συναυλία συναισθημάτων μέσα στην ψυχή σας, χάρη στην οποία θα πείτε sì – ναι στα ιταλικά – στην ελευθερία, τα όνειρα, την αγάπη και στον εαυτό σας.

Ανδρικό Άρωμα Burberry Touch For Men Eau de Toilette

Μαγέψτε τους πάντες γύρω σας με τη μοναδική γοητεία και κομψότητα ενός πραγματικού άγγλου τζέντλεμαν. Το ανδρικό άρωμα Burberry Touch for Men τονίζει υπέροχα το άνετο στιλ και εντυπωσιάζει αμέσως.

Στην εισαγωγή του αρώματος, οι αισθήσεις σας αιχμαλωτίζονται από έναν πρωτοφανή συνδυασμό ζουμερού μανταρινιού, τρυφερών φύλλων βιολέτας και αρωματικής αψιθιάς. Λίγο μετά, προστίθεται ένα ζεστό μίγμα από ξύλο κέδρου και πολύ αρρενωπό μοσχοκάρυδο, καρυκευμένα με λευκό πιπέρι. Οι νότες βάσης της αρωματικής σύνθεσης στηρίζονται σε συγχορδίες γήινου βετιβέρ, εξωτικών φασολιών τόνκα και αισθησιακού μόσχου κι έχουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια.

Γυναικείο Άρωμα Prada Paradoxe Eau de Parfum Refillable

Πλούσιο σε νέες οσφρητικές εμπειρίες, το Prada Paradoxe είναι ένα άρωμα που συνδυάζει το κλασικό με το πρωτοποριακό, δημιουργώντας μια μοναδική αρωματική υπογραφή. Όπως προδίδει και το όνομά του, το άρωμα είναι παράδοξο: απλό και σύνθετο, εκλεπτυσμένο αλλά ταυτόχρονα ζωντανό και ανατρεπτικό.

Το Prada Paradoxe έρχεται σε μια κομψή, επαναγεμιζόμενη φιάλη, που συνδυάζει την πολυτέλεια με τον σεβασμό προς το περιβάλλον. Η σχεδίαση εκφράζει τη δέσμευση της Prada στη βιωσιμότητα, μειώνοντας τη σπατάλη υλικών, ενώ ταυτόχρονα παραμένει πιστή στην αισθητική και την εκλεπτυσμένη ταυτότητα του οίκου.

Ανδρικό Άρωμα Korres Oceanic Amber Eau de Toilette

Μην αφήσετε τίποτα να σας σταματήσει και υποκύψτε σε κάθε περίσταση με το αντρικό Eau de Toilette Korres Oceanic Amber. Αυτό το άρωμα προσφέρει άμεσα ένα κύμα ενέργειας σε αισθητηριακό επίπεδο, ενθαρρύνοντάς σας να κάνετε τα πάντα με διαύγεια και ευκολία.

Οι πικάντικες νότες του συνδυάζονται αρμονικά με νότες βοτάνων, δημιουργώντας μια ξεχωριστή και ζωντανή αίσθηση που θα σας συνοδεύει καθημερινά. Το Korres Oceanic Amber είναι ένα ξυλώδες άρωμα, ιδανικό για τον σύγχρονο gentleman που εκτιμά τη κομψότητα και την αρρενωπότητα.

Γυναικείο Άρωμα Carolina Herrera 212 NYC Eau de Toilette

Το Carolina Herrera 212 NYC Eau de Toilette είναι ένα λουλουδένιο άρωμα που κυκλοφόρησε το 1997, σχεδιασμένο για τη σύγχρονη γυναίκα που επιθυμεί να εκφράσει τη θηλυκότητά της με κομψότητα και δυναμισμό. Η σύνθεσή του ξεκινά με νότες κορυφής από άνθη πορτοκαλιού, λουλούδι κάκτου, περγαμόντο και μανταρίνι, που οδηγούν σε μια καρδιά από κρίνο, φρέζια, γιασεμί, κρίνο της κοιλάδας, λευκή καμέλια, τριαντάφυλλο και παιώνια, και καταλήγουν σε μια βάση από μόσχο και σανταλόξυλο. Eίναι ιδανικό για καθημερινή χρήση, προσφέροντας μια αίσθηση φρεσκάδας και κομψότητας σε κάθε στιγμή.

Το άρωμα ανοίγει με φρέσκες και λουλουδένιες νότες από άνθη πορτοκαλιού, λουλούδι κάκτου, περγαμόντο και μανταρίνι, προσφέροντας μια αίσθηση αναζωογόνησης και φωτεινότητας. Η καρδιά του αρώματος αποκαλύπτει λουλουδάτες νότες από κρίνο, φρέζια, γιασεμί, κρίνο της κοιλάδας, λευκή καμέλια, τριαντάφυλλο και παιώνια, προσδίδοντας βάθος και θηλυκότητα. Η βάση του αρώματος είναι ζεστή και ξυλώδης, με νότες από μόσχο και σανταλόξυλο, δημιουργώντας μια αίσθηση πολυτέλειας και διαχρονικότητας.

Θα τα βρείτε όλα και ακόμα περισσότερα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε αρώματα ενώ θα τα παραλάβετε εύκολα στην πόρτα σας, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεστε αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στη καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Economy
ΕΛΣΤΑΤ: Κόντρα για τα Greek Statistics – Τι απαντά η Αρχή στον Γιαννίτση

ΕΛΣΤΑΤ: Κόντρα για τα Greek Statistics – Τι απαντά η Αρχή στον Γιαννίτση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
Media 16.09.25

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, το 5ο τεύχους του περιοδικού Int. Έρχεται μαζί με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο και είναι αφιερωμένο στην «άλλη Αμερική».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αθήνα: Θραύσματα μνήμης από τον καιρό που έγινε έδρα του ελληνικού κράτους
Κειμήλιον των παλαιών Αθηνών 18.09.25

Αθήνα: Ένα κτίριο, ένας αιώνας, μια ολόκληρη ιστορία

Σχεδόν ταυτοχρόνως με τα επίσημα ανάκτορα του Βασιλέως και επί σχεδίου του αρχιτέκτονος Κλεάνθους ανηγέρθη στον κήπον του Κλαυθμώνος η κατοικία του πρώτου πρεσβευτού της Αγγλίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Τι είπε ο ΥΠΕΞ 18.09.25

Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας και της Βρετανίας

Σύνταξη
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα
Culture Live 18.09.25

Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Palestine, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα του χώρου του θεάματος

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)
Μπάσκετ 18.09.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)

Με εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-82 την Παρτιζάν και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Γαλλία: Απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί – Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα – Το in στο Παρίσι
Φορολογήστε τους πλούσιους 18.09.25 Upd: 15:00

Απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί - Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία - Το in στο Παρίσι

Οι εργατικές συνομοσπονδίες στη Γαλλία καλούν σε γενική απεργία διαμηνύοντας ότι δεν θα δεχτούν προϋπολογισμό λιτότητας - Live ανταπόκριση από τη μεγάλη συγκέντρωση στο Παρίσι

Βίντεο - φωτογραφίες: Ρωμανός Λιούτας
Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»
Κόσμος 18.09.25

Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»

Το Ισραήλ έχοντας την «ακλόνητη στήριξη» των ΗΠΑ και την ανοχή ή τη χλιαρή αντίδραση κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, «διαπράττει γενοκτονία» και μετατρέπει τη Γάζα σε κρανίου τόπο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Διαβήτης: «Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή του που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή
Εκατομμύρια ασθενείς 18.09.25

«Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή διαβήτη που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή

Ο διαβήτης αυτού του τύπου υπολογίζεται ότι έχει προσβάλει 25 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο - Σε φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες εντοπίζονται οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί

Σύνταξη
Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
Σύντομη απολογία 18.09.25

Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Τι είπε για τον ISIS

Ο 32χρονος κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς στον Υμηττό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει - Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή
Πολιτική 18.09.25

Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ενώ για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ τόνισε πως ήταν «μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ!»

Σύνταξη
Μαγνησία: Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Εκκενώθηκε σχολείο – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Στους Αγίους Θεοδώρους 18.09.25

Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά, η οποία καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή - 500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων στις φλόγες

Σύνταξη
Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε
Προειδοποίηση εκ των έσω 18.09.25

Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε

H υπονόμευση του Καμπ Ντέιβιντ κινδυνεύει να επαναφέρει στρατηγική αβεβαιότητα στα νότια σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο, προσθέτοντας άλλο ένα βάρος στον ήδη εκτεταμένο κατάλογο ευθυνών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό

Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών προσφεύγει ο Παναθηναϊκός κατά της απόφασης της ΔΕΑΒ για την τιμωρία που κλείνει την Λεωφόρο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο