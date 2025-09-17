magazin
Διεμφυλικά άτομα: Η βία εις βάρος τους έχει αυξηθεί στην ΕΕ από το 2019 – «Ένα στα τρία έχει δεχθεί επίθεση»
LGBTQI+ 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:40

Διεμφυλικά άτομα: Η βία εις βάρος τους έχει αυξηθεί στην ΕΕ από το 2019 – «Ένα στα τρία έχει δεχθεί επίθεση»

Αντιμέτωπα με τη βία και την περιθωριοποίηση είναι τα διεμφυλικά άτομα καθώς οι διακρίσεις εις βάρος τους αυξάνονται αντί να μειώνονται

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

Spotlight

Τα διεμφυλικά άτομα υφίστανται αυξημένη βία και παρενοχλήσεις στην ΕΕ και στις χώρες των δυτικών Βαλκανίων από το 2019, σύμφωνα με σχετική έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA), σύμφωνα με την οποία βασική αιτία για το φαινόμενο είναι η παραπληροφόρηση.

Το 2023 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή έρευνα στο πλαίσιο της οποίας ρωτήθηκαν 1.920 διεμφυλικά άτομα σε 30 χώρες της ΕΕ και των δυτικών Βαλκανίων.

«Ένα άτομο στα τρία είχε δεχθεί σωματική ή σεξουαλική επίθεση στη διάρκεια» των πέντε ετών πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας, αναφέρει η ανακοίνωση που συνοδεύει την έκθεση, η οποία κάνει λόγο για μια «εξαιρετικά περιθωριοποιημένη ομάδα».

Η FRA υπογράμμισε ότι παρατηρήθηκε «σημαντική άνοδος της βίας» εις βάρος των διεμφυλικών «σε σχέση με το 2019», σε ποσοστό «τριπλάσιο» σε σχέση με αυτό που καταγράφηκε για το σύνολο των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

«Ο λόγος των πολιτικών»

Περισσότεροι από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (69%) εκτίμησαν ότι βασικός λόγος για την αύξηση αυτή είναι «η αρνητική στάση και ο λόγος των πολιτικών».

Σύμφωνα με την έρευνα, το 57% των μελών αυτής «της ευάλωτης μειονότητας» υπέστη κάποια χειρουργική επέμβαση ή άλλη ιατρική πράξη με στόχο την αλλαγή των σεξουαλικών τους χαρακτηριστικών «χωρίς την ξεκάθαρη συναίνεσή τους».

Οι διεμφυλικοί ήταν η μοναδική ομάδα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που δεν είδε να μειώνονται οι διακρίσεις εις βάρος της σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, που δημοσιεύθηκε το 2015.

Σχεδόν δύο στους πέντε (39%) διεμφυλικούς έχουν υποστεί τις λεγόμενες πρακτικές «μεταστροφής» προκειμένου να αλλάξουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή το φύλο τους, την ώρα που το ποσοστό για όλες της ομάδες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ήταν ένας στους τέσσερις.

Παραπληροφόρηση

Η έκθεση της FRA τονίζει τις επιπτώσεις της παραπληροφόρησης μέσω του διαδικτύου.

«Πρόσφατες έρευνες» στην ΕΕ «επισημαίνουν ότι η παραπληροφόρηση έχει κυρίως στόχο τις ομάδες των τρανς και των διεμφυλικών, για τις οποίες η πλειονότητα των πολιτών έχει ελάχιστες γνώσεις».

Εξάλλου η FRA συνιστά, μεταξύ άλλων, στην ΕΕ και σε όλες τις χώρες μέλη της να προσθέσουν με σαφήνεια τη διεμφυλικότητα στις αιτίες των διακρίσεων εις βάρος μειονοτήτων. Ζητά επίσης την απαγόρευση των πρακτικών «μεταστροφής».

«Οι διεμφυλικοί υφίστανται ανησυχητικά ποσοστά αποκλεισμού (…) και για την αντιμετώπισή του απαιτείται άμεση απάντηση», εκτίμησε η Σίρπα Ραούτιο διευθύντρια της FRA.

