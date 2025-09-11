Η άνοδος της μισαλλοδοξίας: Ομοφοβική και τρανσφοβική ρητορική σε εκλογές παγκοσμίως

Την τελευταία δεκαετία η ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ αυξάνεται σε πολλές χώρες, όμως αυτή η πρόοδος συνοδεύεται από έντονες αντιδράσεις.

Πολιτικοί και ακροδεξιά κινήματα αξιοποιούν την ομοφοβική και τρανσφοβική ρητορική για να κερδίσουν ψήφους, ενώ οι υποψήφιοι ΛΟΑΤΚΙ+ συχνά γίνονται στόχοι επιθέσεων.

Οι πολιτικοί σε τουλάχιστον 51 χώρες χρησιμοποίησαν ομοφοβική ή τρανσφοβική ρητορική κατά τις εκλογές πέρυσι, από την παρουσίαση της ταυτότητας ΛΟΑΤΚΙ+ ως ξένης απειλής μέχρι την καταδίκη της «ιδεολογίας του φύλου», σύμφωνα με νέα μελέτη που καλύπτει 60 χώρες και την ΕΕ.

Ωστόσο, υπήρξαν και βήματα προόδου στην εκπροσώπηση των ΛΟΑΤΚΙ+ σε ορισμένες χώρες. Ανοιχτά ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι και τρανς άνθρωποι διεκδίκησαν αξιώματα σε τουλάχιστον 36 χώρες, μεταξύ των οποίων για πρώτη φορά στη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια και τη Ρουμανία, αν και χωρίς επιτυχία σύμφωνα με την έκθεση της Outright International. Ο αριθμός των εκλεγμένων ΛΟΑΤΚΙ+ αξιωματούχων διπλασιάστηκε σε τουλάχιστον 233 στη Βραζιλία, σύμφωνα με τον Guardian.

Αντιδράσεις από συντηρητικούς

Καθώς η ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ αυξήθηκε σε πολλές χώρες την τελευταία δεκαετία, εμφανίστηκε επίσης αντίδραση από συντηρητικά τμήματα των κοινωνιών, συχνά κατευθυνόμενη από ακροδεξιούς ακτιβιστές και πολιτικούς που χρησιμοποιούν τους queer και τρανς ανθρώπους ως αποδιοπομπαίους τράγους για άλλα προβλήματα.

Υπάρχει μια αυξανόμενη «όπλιση του μίσους», δήλωσε ο Alberto de Belaúnde, διευθυντής της Outright International, ΜΚΟ που προωθεί τα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ+ παγκοσμίως.

«Μιλάς με έναν πολιτικό από το Περού … ή την Ουγγαρία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, αρχίζεις να βλέπεις κοινές τάσεις και συνειδητοποιείς ότι πρόκειται για μια παγκόσμια, συντονισμένη και ολοένα και καλύτερα χρηματοδοτούμενη προσπάθεια να μειωθούν οι άνθρωποι ΛΟΑΤΚΙ+», είπε.

Οι υποψήφιοι ΛΟΑΤΚΙ+ υπέστησαν διαδικτυακή ρητορική μίσους από αντιπάλους και υποστηρικτές τους σε Ελ Σαλβαδόρ, Φινλανδία, Πακιστάν και ΗΠΑ, όπου η Sarah McBride εκλέχθηκε ως η πρώτη τρανς μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Καμπάνιες κατά των τρανς

Κατά τις εκλογές των ΗΠΑ το 2024, οι Ρεπουμπλικανικές καμπάνιες δαπάνησαν 200 εκατ. δολάρια σε διαφημίσεις κατά των τρανς στο δίκτυο τηλεόρασης (χωρίς να περιλαμβάνονται καλωδιακή τηλεόραση ή streaming), σύμφωνα με δεδομένα της εταιρείας παρακολούθησης διαφημίσεων AdImpact.

Στην προεκλογική εκστρατεία για τις κοινοβουλευτικές εκλογές στην πρώην σοβιετική δημοκρατία της Γεωργίας τον Οκτώβριο 2024, το κυβερνών κόμμα Georgian Dream υποστήριξε ότι οι ακτιβιστές ΛΟΑΤΚΙ+ ήταν «ξένοι πράκτορες» της Δύσης που επιδιώκουν να διαφθείρουν τις «παραδοσιακές αξίες» της χώρας.

Κατά τις εκλογικές εκστρατείες στην Γκάνα, όπου η ομοφυλοφιλία είναι ποινικοποιημένη με νόμο αποικιοκρατικής εποχής, και τα δύο κύρια κόμματα δήλωσαν ότι θα προστατεύσουν τις «οικογενειακές αξίες», κατηγορώντας ταυτόχρονα το άλλο κόμμα ότι είναι υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ+.

Η Ακροδεξιά

Πριν από τις εκλογές της ΕΕ τον Ιούνιο 2024, στις οποίες τα ακροδεξιά κόμματα σημείωσαν μεγάλη άνοδο, ο συνασπισμός Fidesz-KDNP του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν ισχυρίστηκε ότι «διεξάγουν ιδεολογικό πόλεμο: επαναεκπαιδεύουν τα παιδιά μας με προπαγάνδα φύλου». Στη Γερμανία, το ακροδεξιό κόμμα Alternative für Deutschland δήλωσε ότι αντιτίθεται στο να αντιμετωπίζονται ισότιμα «άλλες μορφές συγκατοίκησης εκτός από αυτήν μεταξύ άνδρα και γυναίκας».

Στην Ινδονησία, που ψήφισε τον Φεβρουάριο 2024, η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε αναφορές ότι πολιτικοί είχαν δεσμευτεί να «εξαλείψουν τους ΛΟΑΤΚΙ+». Και ενώ τα τρία κύρια κόμματα στο Πακιστάν υποσχέθηκαν να σεβαστούν τα δικαιώματα των τρανς ατόμων, οι τρανς υποψήφιοι ανέφεραν ότι δέχονταν λεκτική παρενόχληση τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά κατά την προεκλογική εκστρατεία για την ψήφο του Φεβρουαρίου 2024.

Η έκθεση της Outright International ανέφερε ότι οι αυξήσεις στη διάκριση κατά μειονοτήτων συνδέονταν με την αύξηση του αυταρχισμού: «Το 2024, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ+ και άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες ήταν από τα πρώτα θύματα αυτών των αντικοδημακρατικών επιθέσεων.»