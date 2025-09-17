Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Συμπρωταγωνιστές και φίλοι του εμβληματικού ηθοποιού στέλνουν το δικό τους αντίο

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο θρυλικός ηθοποιός και σκηνοθέτης του Χόλιγουντ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, στο σπίτι του κοντά στο Πόρβο, στην πολιτεία της Γιούτα.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του και αναφέρθηκε από τον Τύπο, σύμφωνα με τον οποίο πέθανε ήσυχα στον ύπνο του.

Γεννημένος στις 18 Αυγούστου 1936 στο Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, ο Ρέντφορντ ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός και αργότερα εξελίχθηκε σε σκηνοθέτη και παραγωγό.

Έγινε ευρέως γνωστός για τους ρόλους του σε κλασικές ταινίες όπως Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973) και All the President’s Men (1976). Το 1980, κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία Ordinary People.

Μέριλ Στριπ

«Με τον θάνατο του ειδώλου του αμερικανικού κινηματογράφου Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικία 89 ετών σήμερα, «”έφυγε” ένα από τα λιοντάρια. Αναπαύσου εν ειρήνη. αγαπημένε μου φίλε».

Robert Redford had to fight off women — including co-stars Jane Fonda and ‘infatuated’ Barbra Streisand: sources https://t.co/IzpDmyfxgw pic.twitter.com/JL4LVIiIsF — New York Post (@nypost) September 16, 2025

Μπάρμπαρα Στρέιζαντ

«Κάθε μέρα στα γυρίσματα της ταινίας «The Way We Were» ήταν συναρπαστική, έντονη και γεμάτη χαρά.

Την τελευταία φορά που τον είδα, όταν ήρθε για μεσημεριανό γεύμα, συζητήσαμε για την τέχνη και αποφασίσαμε να στείλουμε ο ένας στον άλλο τα πρώτα μας σχέδια», έγραψε. «Ήταν μοναδικός και είμαι πολύ ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του».

Τζέιν Φόντα

«Ένας θαυμάσιος άνθρωπος από κάθε άποψη,ενσάρκωνε μια Αμερική για την οποία εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Ήταν σαν κεραυνός εν αιθρία σήμερα το πρωί μόλις διάβασα ότι ο Μπομπ «έφυγε». Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω».

Κόλμαν Ντομίνγκο

«Ήταν σαν κεραυνός εν αιθρία σήμερα το πρωί μόλις διάβασα ότι ο Μπομπ «έφυγε». Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω».

With love and admiration. Thank you Mr. Redford for your everlasting impact. Will be felt for generations. R.I.P. pic.twitter.com/j5kDEdlZi1 — Colman Domingo (@colmandomingo) September 16, 2025

Ντέμι Μουρ

«Ο κόσμος έχασε έναν απίστευτο ηθοποιό, σκηνοθέτη, σύζυγο, πατέρα, φίλο», έγραψε η ηθοποιός.

«Η κληρονομιά του Ρόμπερτ θα ζήσει για πάντα με πολλούς τρόπους και θα κρατήσω τις πολλές αναμνήσεις που μοιραζόμαστε κοντά στην καρδιά μου. Τι θα έδινα για έναν ακόμα χορό».

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο

«Ήταν μια τεράστια απώλεια για την κοινότητά μας. Δεν ήταν μόνο ένας απίστευτος ηθοποιός — όλοι γνωρίζουμε το έργο του — αλλά και ως σκηνοθέτης, με ταινίες όπως το “Quiz Show”.

Ήταν από τους πρώτους που γύρισαν πολιτικά θρίλερ — “Three Days of the Condor”, “All the President’s Men” — άνοιξε το δρόμο για τέτοιες ταινίες, αλλά πάνω απ’ όλα ήταν ένας αμετανόητος ηγέτης περιβαλλοντικής δράσης και μέλος του NRDC, όπως κι εγώ, και πάλευε για τα δικαιώματα των αυτόχθονων — η λίστα είναι ατελείωτη. Σήμερα χάσαμε έναν θρύλο.»

Μάρλι Μάτλιν

«Η ταινία μας Coda έγινε γνωστή χάρη στο Sundance. Και το Sundance υπάρχει χάρη στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Ένας ιδιοφυής άνθρωπος έφυγε».

Our film, CODA, came to the attention of everyone because of Sundance. And Sundance happened because of Robert Redford. A genius has passed. RIP Robert. pic.twitter.com/nwttVD1GvL — Marlee Matlin (@MarleeMatlin) September 16, 2025

Στίβεν Κινγκ

«Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή. Ήταν μέρος ενός νέου και συναρπαστικού Χόλιγουντ τη δεκαετία του ’70 και του ’80. Δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ήταν 89.»

Robert Redford has passed away. He was part of a new and exciting Hollywood in the 70s and 80s. Hard to believe he was 89. — Stephen King (@StephenKing) September 16, 2025

Ίθαν Χοκ

«Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο απόλυτος πρωταθλητής του ανεξάρτητου κινηματογράφου, ακούραστος υπερασπιστής της αυθεντικής αφήγησης και ένθερμος περιβαλλοντολόγος.

Η κληρονομιά του Ρόμπερτ παραμένει βαθιά χαραγμένη στον πολιτισμό μας, μεταμορφωμένη από την τέχνη του, τη δράση του και την ίδρυση του Ινστιτούτου και Φεστιβάλ Sundance.»

Αντόνιο Μπαντέρας

«Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ μας αφήνει, ένα είδωλο του σινεμά με κάθε έννοια. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός και ιδρυτής του Φεστιβάλ Sundance. Το ταλέντο του θα συνεχίσει να μας συγκινεί για πάντα, λάμποντας μέσα από τα κάδρα και τη μνήμη μας.

Αναπαύσου εν ειρήνη.»

Μόργκαν Φρίμαν

«Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους ξέρεις ότι θα ταιριάξεις αμέσως. Μετά τη συνεργασία μου με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο “Brubaker” το 1980, γίναμε αμέσως φίλοι.

Η συνεργασία μας ξανά στο “An Unfinished Life” ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Αναπαύσου ήσυχα, φίλε μου.»