Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η ανάπτυξη ενός πεδίου υψηλών πιέσεων πάνω από τα Βαλκάνια την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 θα προκαλέσει σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων, κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου και της Παρασκευής 19/09, οι άνεμοι αναμένεται να πνέουν με εντάσεις 6-7 μποφόρ και τοπικά πιθανόν να αγγίξουν τα 8 μποφόρ. Οι ριπές τους εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν κατά τόπους τα 70-80 km/h, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα τις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Η ενίσχυση των ανέμων αυξάνει σημαντικά τον πυρομετεωρολογικό κίνδυνο σε πολλές περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερα σε Αττική, Βοιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Ανατολική Αργολίδα, Λακωνία, περιοχές του Αιγαίου αλλά και τη Νότια Κρήτη, ο κίνδυνος εκδήλωσης και ανεξέλεγκτης εξάπλωσης πυρκαγιών χαρακτηρίζεται υψηλός έως πολύ υψηλός.

Παράλληλα, από την Πέμπτη 18/09 αναμένεται η μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, έως και 5-6 βαθμούς Κελσίου, σε σύγκριση με τις μέγιστες τιμές της Τετάρτης 17/09.

Τέλος, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά τουλάχιστον έως και το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.