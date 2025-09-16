newspaper
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Η επιθυμητή πολιτική αλλαγή και το μεγάλο «αλλά» – Τα «θέλω» των Ελλήνων σε έναν κόσμο που αλλάζει
Κόσμος 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:57

Η επιθυμητή πολιτική αλλαγή και το μεγάλο «αλλά» – Τα «θέλω» των Ελλήνων σε έναν κόσμο που αλλάζει

H πολιτική αλλαγή αποτελεί διακαή πόθο των πολιτών, ωστόσο η πίστη ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί έχει χαθεί…

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Η πολιτική αλλαγή περιγράφει τη μεταβολή πολιτικών θεσμών, δομών ή εξουσίας σε μια κοινωνία, επηρεάζοντας τη διακυβέρνηση και την κοινωνική οργάνωση. Τα «θέλω» των πολιτών αποτελούν βασικό κινητήριο μοχλό αυτής της αλλαγής, καθώς εκφράζουν τις ανάγκες, τις αξίες και τις προσδοκίες τους.

Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο επιθυμούν την πολιτική αλλαγή, αλλά…

Οι πολίτες, στην πλειοψηφία τους, ζητούν δικαιοσύνη, ισότητα, οικονομική σταθερότητα, ελευθερία λόγου και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Μέσω εκλογών, διαμαρτυριών ή κοινωνικών κινημάτων, διεκδικούν μεταρρυθμίσεις ή ανατροπή καθεστώτων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους.

Η πολιτική αλλαγή, όταν αντανακλά τα «θέλω» των πολιτών, ενισχύει τη δημοκρατία και προάγει την κοινωνική συνοχή, ενώ η αποτυχία της μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση και αναταραχές.

Δυσαρέσκεια στους πολίτες

Η έρευνα του Pew Research Center που διεξήχθη σε 25 χώρες δείχνει πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναδεικνύει ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται είτε σημαντικές αλλαγές είτε πλήρη μεταρρύθμιση. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς δεν είναι βέβαιοι ότι μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί.

Εντοπίζει δυσαρέσκεια στους πολίτες και τη συνδέει, εν μέρει, με την απογοήτευση από τους πολιτικούς ηγέτες. Περίπου τέσσερις στους δέκα λένε ότι λίγοι και τους «χρεώνουν» πως δεν είναι ειλικρινής, ηθικοί, καταρτισμένοι, δεν κατανοούν τις ανάγκες των απλών ανθρώπων…

Τάσεις απέναντι στην πολιτική αλλαγή

Σε 12 από τις 25 χώρες, περίπου το 40% των ενηλίκων εκφράζουν έντονη επιθυμία για αλλαγή αλλά επικρατεί σκεπτικισμός ότι το πολιτικό σύστημα στη χώρα τους μπορεί να αλλάξει.

Το 68% των Ελλήνων επιθυμεί πλήρη μεταρρύθμιση ή σημαντικές αλλαγές αλλά δεν είναι βέβαιο ότι είναι δυνατόν να συμβεί αυτό. Το 15% επιθυμεί την αλλαγή και πιστεύει ότι είναι εφικτή. Μόλις το 17% λέει ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται μικρές αλλαγές ή δεν χρειάζεται καθόλου αλλαγές.

Οι άνθρωποι που επιθυμούν την αλλαγή αλλά δεν έχουν εμπιστοσύνη ότι μπορεί να γίνει είναι συχνά αρνητικοί για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα τους. Είναι σχεδόν απίθανο να συνδέουν θετικά τους εκλεγμένους αξιωματούχους, να αισθάνονται ικανοποιημένοι με τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία τους ή να περιγράφουν την οικονομική κατάσταση του έθνους τους ως καλή.

Αντίθετα, υπάρχουν επτά έθνη όπου περίπου τέσσερις στους δέκα ενήλικες ή περισσότεροι πιστεύουν ότι το πολιτικό τους σύστημα χρειάζεται μόνο μικρές ή καθόλου αλλαγές. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι πολίτες στις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία.

Η λίστα με τους 5 χαρακτηριστικά των εκλεγμένων

Στους ερωτηθέντες δόθηκε μια λίστα με πέντε θετικά χαρακτηριστικά και τους ζητήθηκε να απαντήσουν αν αυτά περιγράφουν τους εκλεγμένους αξιωματούχους της χώρας τους.

Οι πολιτικοί ηγέτες λαμβάνουν, στην καλύτερη περίπτωση, ανάμεικτες αξιολογήσεις για αυτά τα χαρακτηριστικά και σε ορισμένες περιπτώσεις λαμβάνουν σαφώς αρνητικές βαθμολογίες.

Στις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 47% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι λίγοι ή κανένας από τους εκλεγμένους αξιωματούχους τους είναι: ειλικρινείς. Tο 36% πιστεύει ότι μερικοί είναι και μόνο το 14% πιστεύει ότι όλοι ή οι περισσότεροι μπορούν να περιγραφούν με αυτόν τον τρόπο.

Ένα 46% δηλώνει ότι λίγοι ή κανένας δεν καταλαβαίνει τις ανάγκες των απλών ανθρώπων. Και περίπου τέσσερις στους δέκα πιστεύουν ότι λίγοι ή κανένας δεν είναι επικεντρωμένος στα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας του, δεν έχει ηθική ή δεν έχει τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση του.

Σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία και ΗΠΑ οι πολίτες τείνουν να ξεχωρίζουν για τις αρνητικές εκτιμήσεις τους για τους πολιτικούς, όπως και οι κάτοικοι των χωρών της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής που συμμετείχαν στην έρευνα. Αντίθετα, οι άνθρωποι στον Καναδά, την Ινδία, την Ιαπωνία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία είναι γενικά λιγότερο επικριτικοί για τους εκλεγμένους ηγέτες τους.

Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με προηγούμενες διεθνείς έρευνες του Pew Research Center.

Stream newspaper
ΕΕ: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησε με τον Τραμπ για κυρώσεις στη Ρωσία και απεμπλοκή από το φυσικό αέριο
Κόσμος 16.09.25

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησε με τον Τραμπ για κυρώσεις στη Ρωσία και απεμπλοκή από το φυσικό αέριο

Ανοίγει ο δρόμος για κυρώσεις της ΕΕ προς την Ρωσία, το 19ο πακέτο κυρώσεων, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να υπόσχεται γρήγορη απεμπλοκή από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Σύνταξη
Πολωνία: Κόντρα Προέδρου – Πρωθυπουργού για τα ρωσικά drones – «Δεν θα κρύβετε την αλήθεια»
Κόσμος 16.09.25

Κόντρα Προέδρου με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας για τα ρωσικά drones - «Δεν θα κρύβετε την αλήθεια»

Κατά τη διάρκεια αναχαίτισης των ρωσικών drone, πύραυλος από F-16 έπεσε σε σπίτι στην Πολωνία. Οι αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία, μέχρι που πολωνική εφημερίδα δημοσίευσε τι πραγματικά συνέβη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία: Κόπηκε το καλώδιο τελεφερίκ – Στο κενό οι τουρίστες, 3 νεκροί και 9 τραυματίες [βίντεο]
Σοκαριστικό 16.09.25

Βίντεο: Κόπηκε το καλώδιο τελεφερίκ στη Ρωσία - Στο κενό οι τουρίστες, 3 νεκροί και 9 τραυματίες

Τραγωδία σε τελεφερίκ στη Ρωσία, με τις κρεμαστές καρέκλες να πέφτουν σε βράχους την ώρα που οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να είναι δεμένοι σε αυτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία
«Θα απογειωθούμε» 16.09.25

Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία

Ο Νετανιάχου απέδωσε την πτώση του χρηματιστηρίου σε «παρεξήγηση». Και απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τους «περιορισμούς» -όχι απομόνωση- που υφίσταται η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης
Κόσμος 16.09.25

Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης

Ο 71χρονος Τζορτζ Ζιν φέρεται να είπε σε αστυνομικό «Εγώ τον πυροβόλησα, πυροβολήστε με» και με την προσαγωγή του να έδωσε χρόνο στον αληθινό δολοφόνο να διαφύγει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή
Οι υποψίες 16.09.25 Upd: 22:05

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, με τον εισαγγελέα να ανακοινώνει ότι θα ζητηθεί η εφαρμογή της θανατικής ποινής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή
Κόσμος 16.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή

Απόψε αναμένεται να γίνει η απαγγελία των κατηγοριών εις βάρος του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της
Κατακερματισμός 16.09.25

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου 6-9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση και ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τους ακροδεξιούς Πατριώτες και την Αριστερά

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο – Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη
Δείτε βίντεο 16.09.25

Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο - Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη

Η Ουκρανία λέει ότι το κτήριο αφορούσε τον τομέα της Παιδείας. Αν ισχύει, τότε το εν λόγω πλήγμα αντιβαίνει στο ρωσικό δόγμα περί μη επίθεσης σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε δεν συνδέεται με τον πόλεμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία
Πιθανά τα ισόβια 16.09.25

Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία

Δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare. Παραμένει η ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία
Κάρολ Ναβρότσκι 16.09.25

Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία

Παρά το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη ένταση στις σχέσεις με τη Γερμανία, ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας απαιτεί από το Βερολίνο να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»
Ιστορική δήλωση 16.09.25

Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»

Είναι η πρώτη φορά που Αιγύπτιος πρόεδρος προβαίνει σε τέτοιο χαρακτηρισμό για το Ισραήλ μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ

Σύνταξη
