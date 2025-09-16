Γκίντι: «Είναι αξιοσέβαστος σύλλογος στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός» (vid)

Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε σήμερα (16/9) στην Αυστραλία, όπου τον περίμενε μια έκπληξη. Στο πρόγραμμα των «πρασίνων» συμμετείχε ο Τζος Γκίντι, καθώς είναι ο ιδιοκτήτης του προπονητικού κέντρου και γυμνάστηκε για περίπου 1,5 ώρα μπροστά σε θεατές που θέλησαν να δουν από κοντά τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον Αυστραλό γκαρντ.

Μάλιστα συμμετείχε και στο «διπλό» της ομάδας απέναντι σε Αυστραλούς παίκτες που ολοκληρώθηκε 48-21. Ο άσος των Σικάγο Μπουλς έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «τριφυλλιού» για την εμπειρία του, τονίζοντας την αναγνώριση του συλλόγου παγκοσμίως και αναφέρθηκε στους οπαδούς των «πρασίνων»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γκίντι:

Για το πως ήταν η εμπειρία της προπόνησης με τον Παναθηναϊκό: «Πολύ διασκεδαστική. Δεν είχα προπονηθεί ξανά με ομάδα της Euroleague, οπότε ήταν η πρώτη μου φορά. Αντιλαμβάνεσαι γιατί είναι ένας τόσος καλός και αξιοσέβαστος σύλλογος στο μπάσκετ παγκοσμίως. Ήταν μια ωραία προπόνηση, χάρηκα που είδα γνωστά πρόσωπα, ειδικά τον Κέντρικ Ναν, οπότε ήταν πολύ ευχάριστα. Πρώτη φορά, αλλά ανυπομονώ να τους δω να παίζουν την Πέμπτη απέναντι στην Παρτιζάν»

Για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Ξέρω ότι είναι πολύ παθιασμένοι με τις ομάδες του. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να υιοθετήσουν και οι Αυστραλιανές ομάδες. Το βλέπεις από τα παιχνίδια και παρόλο που δεν έχω παρευρεθεί σε κανένα ως σήμερα, φαίνεται πόσο παθιασμένοι είναι, κάτι που βοηθά πολύ τους παίκτες να αγωνιστούν μπροστά τους. Μόνο καλά λόγια έχω για τον Παναθηναϊκό και την Ελλάδα γενικότερα. Τα παιδιά μίλησαν πολύ θετικά για τον σύλλογο και για την Ελλάδα συνολικά».