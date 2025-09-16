Ο Τζος Γκίντι φόρεσε «πράσινα» και προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό (pic)

Μία έκπληξη περίμενε τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία, καθώς στην πρώτη τους προπόνηση, βρισκόταν και ο Τζος Γκίντι.

Ο Αυστραλός αστέρας των Σικάγο Μπουλς υποδέχτηκε τους παίκτες του «τριφυλλιού» στο προπονητικό του κέντρο και αργότερα γυμνάστηκε μαζί τους, ενώ συμμετείχε και στο προπονητικό διπλό της ομάδας απέναντι σε Αυστραλούς παίκτες.

Μαζί με τους Ναν, Γκραντ, Κουζέλογλου και Ρογκαβόπουλο, ο Γκίντι προπονήθηκε για περίπου 1,5 ώρα μπροστά σε θεατές που βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο για να δουν από κοντά τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον Αυστραλό γκαρντ. Το προπονητικό διπλό ολοκληρώθηκε 48-21.

Δείτε την ανάρτηση με τον Τζος Γκίντι στα «πράσινα»:

Μετά την προπόνηση, ο Γκίντι αντάλλαξε κουβέντες με τους Ναν και Γκραντ, ενώ αναμένεται να συμμετέχει και στην επόμενη προπόνηση των «πρασίνων».