Συναγερμός σήμανε στον Ταύρο το πρωί της Τρίτης (16/9), όταν εντοπίστηκαν δύο τρύπες σε τζάμια του κτιρίου που στεγάζει το Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ).

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στις 9:30 το πρωί, προϊστάμενος της συγκεκριμένης εφορίας ενημέρωσε την αστυνομία. Ο ίδιος είπε πως το προηγούμενο βράδυ, όταν αποχωρούσαν οι εργαζόμενοι, τα σημάδια δεν υπήρχαν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έγιναν από σφαίρες.

Η μία οπή βρίσκεται σε παράθυρο πρώτου ορόφου στην πλευρά της οδού Σμύρνης, ενώ η δεύτερη από την πλευρά της Πειραιώς.

Τρύπες στη τζαμαρία του ΚΕΦΟΔΕ – Δεν βρέθηκαν κάλυκες

Οι αστυνομικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους, ωστόσο δεν βρέθηκαν κάλυκες.

Όπως μεταδίδεται η αστυνομία εξετάζει το σενάριο οι τρύπες στη τζαμαρία να οφείλονται σε πυρά από αεροβόλο όπλο.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Μοσχάτου-Ταύρου, το οποίο συλλέγει καταθέσεις και στοιχεία για να διαπιστωθεί η προέλευση των ζημιών και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκαν.