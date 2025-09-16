Ταύρος: Τρύπες εντοπίστηκαν σε τζάμια του ΚΕΦΟΔΕ – Εξετάζεται αν πρόκειται για σφαίρες
Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο ΚΕΦΟΔΕ στον Ταύρο προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές
- Θραύσματα αρχαίων συγκρούσεων σφηνώθηκαν βαθιά στο εσωτερικό του Αρη
- Eurostat: Αύξηση 10,1% στο κόστος εργασίας στην Ελλάδα στο β’ τρίμηνο
- Συνελήφθη 41χρονος που κλείδωσε σπίτι τη σύζυγό του - Δεύτερη σύλληψη έπειτα από ενεργοποίηση panic button
- Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ
Συναγερμός σήμανε στον Ταύρο το πρωί της Τρίτης (16/9), όταν εντοπίστηκαν δύο τρύπες σε τζάμια του κτιρίου που στεγάζει το Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ).
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στις 9:30 το πρωί, προϊστάμενος της συγκεκριμένης εφορίας ενημέρωσε την αστυνομία. Ο ίδιος είπε πως το προηγούμενο βράδυ, όταν αποχωρούσαν οι εργαζόμενοι, τα σημάδια δεν υπήρχαν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έγιναν από σφαίρες.
Η μία οπή βρίσκεται σε παράθυρο πρώτου ορόφου στην πλευρά της οδού Σμύρνης, ενώ η δεύτερη από την πλευρά της Πειραιώς.
Τρύπες στη τζαμαρία του ΚΕΦΟΔΕ – Δεν βρέθηκαν κάλυκες
Οι αστυνομικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους, ωστόσο δεν βρέθηκαν κάλυκες.
Δείτε βίντεο του Orange Press:
Όπως μεταδίδεται η αστυνομία εξετάζει το σενάριο οι τρύπες στη τζαμαρία να οφείλονται σε πυρά από αεροβόλο όπλο.
Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Μοσχάτου-Ταύρου, το οποίο συλλέγει καταθέσεις και στοιχεία για να διαπιστωθεί η προέλευση των ζημιών και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκαν.
- Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι η σκληρή πολιτική ρητορική πυροδοτεί τη βία, σύμφωνα με δημοσκόπηση
- Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ
- Κηφισίας: Καραμπόλα με πέντε αυτοκίνητα στο Μαρούσι – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα
- Απίθανο στατιστικό: O Ρούμπεν Αμορίμ είναι ο χειρότερος προπονητής των τελευταίων 80 ετών στη Γιουνάιτεντ (pics)
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη σεξουαλική επίθεση 32χρονου σε ανήλικη στο Αιγάλεω
- Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις