«Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν για τα ΙΧ ένα 24ωρο
Σε αρκετούς δρόμους του κέντρου της Αθήνας θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το βράδυ του Σαββάτου 20/9 έως την Κυριακή 21/9.
Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, λόγω της διοργάνωσης των εκδηλώσεων με τίτλο «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».
Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί από το Σάββατο 20/9, ώρα 20:00, έως την Κυριακή 21/9, ώρα 23:00 σε κεντρικούς δρόμους του κέντρου της πρωτεύουσας.
Ειδικότερα, θα διακοπεί η κυκλοφορία:
• Οδός Αθηνάς: στο τμήμα μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
• Οδός Καραγεώργη Σερβίας: σε όλο το μήκος της.
• Οδός Περικλέους: σε όλο το μήκος της.
• Οδός Αθηναΐδος: σε όλο το μήκος της.
• Οδός Αγίας Ειρήνης: σε όλο το μήκος της.
• Πλατεία Αγίων Ασωμάτων: μεταξύ Σαρρή και Ερμού, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
• Οδός Ερμού: στο τμήμα μεταξύ Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς και πλατείες, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
Εκδηλώσεις και δράσεις για όλους
Κατά τη διάρκεια του 24ώρου, η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» θα φιλοξενήσει μία σειρά από ενδιαφέρουσες δράσεις για όλους: από πρωτότυπα εργαστήρια, δραστηριότητες για παιδιά, ποδήλατα, πατίνια μέχρι μουσικές παραστάσεις, αφήγηση παραμυθιών, μεταμεσονύκτιες προβολές και πολλές ακόμη εκπλήξεις.
Για ένα Σαββατοκύριακο, η Αθήνα γιορτάζει τη βιώσιμη κινητικότητα, προσφέροντας βιωματικές εμπειρίες που επιτρέπουν τη διάδραση μεταξύ κατοίκων και επισκεπτών ως κοινή προσπάθεια για βιωσιμότητα στον τουρισμό, με όρους ποιότητας.
- Το απίθανο γλέντι της Εθνικής στα μπουζούκια: Το πούρο του Σπανούλη, ο χορός του Γιάννη και ο Λαρεντζάκης (vids, pics)
- Σινεφίλ έρωτας: Γιατί το A24 εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στα dating profiles;
- Γάζα: Αδιάκοποι φονικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ με την ακλόνητη στήριξη των ΗΠΑ – Δεν θα σταματήσουμε λέει ο Κατς
- Μαρία Κάλλας: Η ζωή και η πορεία της σπουδαίας σοπράνο
- Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
- Νέα προσφυγή από την οικογένεια του Βασίλη Καλογήρου – Τι υποστηρίζουν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις