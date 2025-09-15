Μήνυση ιερέων στον Αλέξανδρο Τσουβέλα για το viral σκηνικό στη Στυλίδα [video]
Συγκεκριμένα κομμάτια της παράστασης του Αλέξανδρου Τσουβέλα θεωρήθηκαν προσβλητικά από ένα χριστιανικό σωματείο, το οποίο μέσω δυο ιερέων του υπέβαλε μήνυση εναντίον του λαοφιλούς καλλιτέχνη
- Κόλαση φωτιάς στη Ρωσία - Η Ουκρανία επιτέθηκε σε μεγάλο διυλιστήριο μη επανδρωμένο αεροσκάφος
- Βίντεο drone αποτυπώνει τη ζοφερή κατάσταση που επικρατεί στον Μόρνο
- Τέμπη: Σε απεργία πείνας και δίψας πατέρας θύματος μπροστά από τη Βουλή – «Για να μη χαθούν άλλες ζωές»
- Με drones ψάχνουν τον λύκο που τραυμάτισε το 5χρονο στη Χαλκιδική - Στήνουν παγίδες για να τον πιάσουν
Μήνυση σε βάρος του λαοφιλούς κωμικού Αλέξανδρου Τσουβέλα κατέθεσαν δυο ιερείς, μέλη του χριστιανικού σωματείου «Ορθόδοξη Πορεία», εξαιτίας μιας αυθόρμητης αντίδρασής του στην παράσταση που έδωσε στη Στυλίδα.
Άλλωσε, ως stand up comedian που είναι, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εντάσσει στις παραστάσεις του αντιδράσεις του σε πράγματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκειά τους – ένα στοιχείο που ξεχωρίζει σε αυτό το είδος σάτιρας, το οποίο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό.
Στο σχετικό βίντεο από τη Στυλίδα, που κυκλοφόρησε ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα και πολύ γρήγορα έγινε viral, φαίνεται ένας ιερέας να περνά πίσω από τη σκηνή την ώρα που ο καλλιτέχνης έδινε την παράστασή του. Μόλις έγινε αντιληπτός από τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο κωμικός… στάθηκε προσοχή, έκανε τον σταυρό του και σχολίασε: «Δεν θα ήταν ωραίο να τον έβλεπα μόνο εγώ και να έρθει να με πάρει;».
Αυτή του η αντίδραση προκάλεσε έντονα γέλια στο κοινό. Στη συνέχεια, καθώς ο ιερέας απομακρυνόταν, ο Αλέξανδροις Τσουβέλας άρχισε να σιγοτραγουδά τη μουσική από την γνωστή ταινία «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» – του Φράνκο Τζεφιρέλι.
Τα συγκεκριμένα κομμάτια της παράστασης, παρότι απότελουν μέρος της σάτιρας του καλλιτέχνη, θεωρήθηκαν προσβλητικά από το εν λόγω σωματείο, το οποίο μέσω των δυο ιερέων υπέβαλε μήνυση εναντίον του, για προσβολή θρησκευτικού συναισθήματος και έλλειψη σεβασμού προς τον Κλήρο.
Το viral βίντεο του Αλέξανδρου Τσουβέλα:
@kostas.ger #tzouvelas#fyyyyyyyyyyyyyyyy #fyppppppppppppppppppppppp #fypage #fypppppppppp ♬ πρωτότυπος ήχος – k.G
- Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο πριν τον άγριο ξυλοδαρμό οδηγού τρόλεϊ – «Μεροκάματο του τρόμου», λέει ο ίδιος
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ 24-23: Οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το Σούπερ Καπ για 4η διαδοχική χρονιά
- Η αντίδραση του Ντένις Σρέντερ στην ανάδειξη του Αταμάν ως κορυφαίου προπονητή του Eurobasket
- Αποδεικτικά στοιχεία DNA συνδέουν τον ύποπτο με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
- Σοκαριστικό βίντεο: Ημίγυμνος άνδρας μπήκε σε Μονή της Κρήτης και προσπάθησε να κλέψει το παγκάρι
- Ρωσία: Κόλαση φωτιάς σε μεγάλο διυλιστήριο – Η Ουκρανία επιτέθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος [βίντεο]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις