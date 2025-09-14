Νικητές οι Χριστιανοδημοκράτες στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία – Η ακροδεξιά AfD τριπλασίασε τα ποσοστά της

Νικητής των τοπικών εκλογών στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία αναδείχθηκε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU), ενώ τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD). Ωστόσο, παρά τη νίκη τους, τα δύο κόμματα καταγράφουν σήμερα την χειρότερη επίδοσή τους στο κρατίδιο της Γερμανίας από την ίδρυσή του το 1946. Σημαντικές είναι και οι απώλειες των Πρασίνων.

Από την άλλη πλευρά, ενισχύθηκε σημαντικά η Εναλλακτική για τη Γερμανία, όπως προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις. Η ακροδεξιά AfD τριπλασίασε τα ποσοστά της αποδεικνύοντας ότι πλέον διεισδύει σε περιοχές στις οποίες προηγουμένως δεν μπορούσε, όπως τα κρατίδια της πρώην Δυτικής Γερμανίας.

Ποιος παίρνει τι

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την καταμέτρηση, το CDU συγκεντρώνει ποσοστό 34,6% (κατά 0,3 μονάδες χαμηλότερο από τις κρατιδιακές εκλογές του 2020), ενώ το SPD 22% (-2,3). Οι επιδόσεις αυτές είναι ωστόσο καλύτερες από ό,τι σε εθνικό επίπεδο για τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η AfD, με 15,3% (+10,2) εκτοπίζοντας τους Πράσινους που περιορίζονται σε 12,9% (-7,1). Ακολουθεί η Αριστερά με 5,3% (+1,5). Το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP) βρίσκεται μόλις στο 3,3% (-2,3).

Το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας περιλαμβάνει 396 δήμους και κοινότητες. Μέχρι στιγμής το CDU κερδίζει 170, ενώ το SPD περίπου 80.

Αξίζει να σημειωθεί η συμμετοχή-ρεκόρ: 58,5%. Σχεδόν 7 μονάδες υψηλότερη από το 2020.

Εκλογές-βαρόμετρο

Οι τοπικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία θεωρούνται «βαρόμετρο» για τις τάσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης υπό τον Φρίντριχ Μερτς. Επίσης, το κρατίδιο αυτό είναι το πολυπληθέστερο της Γερμανίας. Ενδεικτικό στοιχείο της σημασίας που αποδίδεται από το Βερολίνο στην σημερινή αναμέτρηση ήταν και οι πολλές εμφανίσεις στο κρατίδιο τόσο του καγκελάριου – ο οποίος κατάγεται από την περιοχή και εκλέγεται βουλευτής εκεί – όσο και άλλων κορυφαίων πολιτικών κατά την προεκλογική περίοδο.

Στην κορυφή της ατζέντας και σε αυτές τις εκλογές βρέθηκε το μεταναστευτικό, παρά το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες έχει περιοριστεί ο αριθμός των αφίξεων μεταναστών και τα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων δεν είναι πλέον υπερφορτωμένα.

Τους πολίτες απασχόλησε επίσης έντονα το ζήτημα της ασφάλειας – στο κρατίδιο έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια αιματηρές ισλαμιστικές επιθέσεις -, ενώ μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων και για τα θέματα Παιδείας, κυρίως για τις ελλείψεις σε προσωπικό, αλλά και για την στέγη. «Τα «πράσινα» ζητήματα, όπως η βιωσιμότητα και το κλίμα, εξακολουθούν να είναι σημαντικά, αλλά όχι στον βαθμό που ήταν στις προηγούμενες εκλογές, το 2020», παρατηρεί ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο πανεπιστήμιο του Μούνστερ Νόρμπερτ Κέρστινγκ σε συνέντευξή του στην ZEIT. Επιπλέον, παρότι στις σημερινές εκλογές κρίνονταν ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, η δυσαρέσκεια για τον ομοσπονδιακό κυβερνητικό συνασπισμό είναι μεγάλη και, όπως αναμενόταν, αποτυπώνεται και σε τοπικό επίπεδο.

Ικανοποίηση και ανησυχία

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Χέντρικ Βουστ (CDU) εξέφρασε πριν από λίγο την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, αλλά και την ανησυχία του αφενός για την ενίσχυση της AfD και την αποδυνάμωση του εταίρου του, SPD. Ερμήνευσε μάλιστα το αποτέλεσμα ως «προβολή της τάσης» που επικρατεί στην κεντρική πολιτική σκηνή. «Ο εκλογικός στόχος έχει επιτευχθεί. Είμαστε το ισχυρότερο κόμμα, συνεχίζουμε να είμαστε η πρώτη δύναμη σε τοπικό επίπεδο», δήλωσε ο κ. Βουστ στο ARD και σημείωσε ότι τα αποτελέσματα πρέπει να αναλυθούν πολύ προσεκτικά και να δοθούν απαντήσεις στο ερώτημα «πώς στην καρδιά της σοσιαλδημοκρατίας έχει τόσο ισχυρή επίδοση η AfD, μια επίδοση η οποία παρότι είναι χαμηλότερη από ό,τι σε εθνικό επίπεδο, δεν μας επιτρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι».

Από την πλευρά του το SPD, το οποίο «γεννήθηκε» στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, υπέστη ιστορική συρρίκνωση των ποσοστών του. «Δεν ήρθε όμως η καταστροφή που πολλοί ανέμεναν», δήλωσε η αρχηγός του κόμματος Μπέρμπελ Μπας. «Απογοητευτικό» χαρακτήρισε, αντιθέτως, το αποτέλεσμα ο πρώην υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ (SPD), ο οποίος κατάγεται από το Λεβερκούζεν. «Ο κίνδυνος για το SPD είναι εκρηκτικός, σχεδόν υπαρξιακός», δήλωσε από την πλευρά του ο βουλευτής του κόμματος Ραλφ Στέγκνερ.

Σε πολλούς δήμους ο νικητής θα κριθεί στον β’ γύρο της 28ης Σεπτεμβρίου. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του Γκελζενκίρχεν και του Ντούιζμπουργκ, όπου πιθανότατα θα μονομαχήσουν οι υποψήφιοι του SPD και της AfD.

Κερδίζουν οι Σοσιαλδημοκράτες στο χωριό του Μερτς

Το SPD κερδίζει πάντως στην ιδιαίτερη πατρίδα του Φρίντριχ Μερτς, το Άρνσμπεργκ στο Ζάουερλαντ, όπου ο εν ενεργεία δήμαρχος από το 2018 Πάουλ Μπίτνερ συγκεντρώνει ποσοστό 56,4%.

Ο σχεδόν τριπλασιασμός των ποσοστών της AfD φαίνεται όμως να ανησυχεί ιδιαίτερα τους οικονομολόγους. Ο πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW) Μαρσέλ Φράτσερ, σε δηλώσεις του στην Handelsblatt, έκανε λόγο για «προειδοποιητικό σήμα για τους διεθνείς επενδυτές και για τις εγχώριες εταιρίες», ενώ ο Κνουτ Μπέργκμαν από το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο (IW) τόνισε ότι οι επιτυχίες της AfD «δεν ευνοούν με κανέναν τρόπο τις επενδύσεις, επειδή η πλατφόρμα του κόμματος σχετικά με τους εργαζόμενους, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελεύθερο εμπόριο ενέχει σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους, ενώ οι οπισθοδρομικές θέσεις του παρεμποδίζουν τον απαραίτητο μετασχηματισμό, ιδίως προς την κλιματική ουδετερότητα, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις να καθιστούν την Γερμανία λιγότερο ανθεκτική ως τόπο επενδύσεων».

Αναλύοντας το εκλογικό αποτέλεσμα και τα δημοσκοπικά στοιχεία, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου INSA Χέρμαν Μπίνκερτ δήλωσε στην Handelsblatt ότι το σημερινό αποτέλεσμα της AfD είναι «σημαντικό» και ενδέχεται να ενισχύσει τα δημοσκοπικά ποσοστά του κόμματος σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ο κ. Μπίνκερτ εκτίμησε ακόμη ότι το μέγιστο εκλογικό δυναμικό της AfD σε εθνικό επίπεδο είναι περίπου 33%.