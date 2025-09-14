newspaper
14.09.2025 | 21:55
Μεταβολή του καιρού τις επόμενες ώρες - Ανατροπή με τις βροχές
Νικητές οι Χριστιανοδημοκράτες στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία – Η ακροδεξιά AfD τριπλασίασε τα ποσοστά της
Κόσμος 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:45

Νικητές οι Χριστιανοδημοκράτες στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία – Η ακροδεξιά AfD τριπλασίασε τα ποσοστά της

Τη χειρότερη επίδοσή τους κατέγραψαν Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες στις τοπικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Τρίτη δύναμη η AfD, η οποία αύξησε σημαντικά τα ποσοστά της.

Νικητής των τοπικών εκλογών στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία αναδείχθηκε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU), ενώ τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).  Ωστόσο, παρά τη νίκη τους, τα δύο κόμματα καταγράφουν σήμερα την χειρότερη επίδοσή τους στο κρατίδιο της Γερμανίας από την ίδρυσή του το 1946. Σημαντικές είναι και οι απώλειες των Πρασίνων.

Από την άλλη πλευρά, ενισχύθηκε σημαντικά η Εναλλακτική για τη Γερμανία, όπως προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις. Η ακροδεξιά AfD τριπλασίασε τα ποσοστά της αποδεικνύοντας ότι πλέον διεισδύει σε περιοχές στις οποίες προηγουμένως δεν μπορούσε, όπως τα κρατίδια της πρώην Δυτικής Γερμανίας.

Ποιος παίρνει τι

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την καταμέτρηση, το CDU συγκεντρώνει ποσοστό 34,6% (κατά 0,3 μονάδες χαμηλότερο από τις κρατιδιακές εκλογές του 2020), ενώ το SPD 22% (-2,3). Οι επιδόσεις αυτές είναι ωστόσο καλύτερες από ό,τι σε εθνικό επίπεδο για τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η AfD, με 15,3% (+10,2) εκτοπίζοντας τους Πράσινους που περιορίζονται σε 12,9% (-7,1). Ακολουθεί η Αριστερά με 5,3% (+1,5). Το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP) βρίσκεται μόλις στο 3,3% (-2,3).

Το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας περιλαμβάνει 396 δήμους και κοινότητες. Μέχρι στιγμής το CDU κερδίζει 170, ενώ το SPD περίπου 80.

Αξίζει να σημειωθεί η συμμετοχή-ρεκόρ: 58,5%. Σχεδόν 7 μονάδες υψηλότερη από το 2020.

Εκλογές-βαρόμετρο

Οι τοπικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία θεωρούνται «βαρόμετρο» για τις τάσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης υπό τον Φρίντριχ Μερτς. Επίσης, το κρατίδιο αυτό είναι το πολυπληθέστερο της Γερμανίας. Ενδεικτικό στοιχείο της σημασίας που αποδίδεται από το Βερολίνο στην σημερινή αναμέτρηση ήταν και οι πολλές εμφανίσεις στο κρατίδιο τόσο του καγκελάριου – ο οποίος κατάγεται από την περιοχή και εκλέγεται βουλευτής εκεί – όσο και άλλων κορυφαίων πολιτικών κατά την προεκλογική περίοδο.

Στην κορυφή της ατζέντας και σε αυτές τις εκλογές βρέθηκε το μεταναστευτικό, παρά το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες έχει περιοριστεί ο αριθμός των αφίξεων μεταναστών και τα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων δεν είναι πλέον υπερφορτωμένα.

An election campaign poster of Alternative for Germany party (AfD) that reads, «Say what is. Do what helps.» and «Keep the promise», hangs next to flowers ahead of the local elections in the German federal state of North Rhine-Westphalia in Gelsenkirchen, Germany, September 8, 2025. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Τους πολίτες απασχόλησε επίσης έντονα το ζήτημα της ασφάλειας – στο κρατίδιο έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια αιματηρές ισλαμιστικές επιθέσεις -, ενώ μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων και για τα θέματα Παιδείας, κυρίως για τις ελλείψεις σε προσωπικό, αλλά και για την στέγη. «Τα «πράσινα» ζητήματα, όπως η βιωσιμότητα και το κλίμα, εξακολουθούν να είναι σημαντικά, αλλά όχι στον βαθμό που ήταν στις προηγούμενες εκλογές, το 2020», παρατηρεί ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο πανεπιστήμιο του Μούνστερ Νόρμπερτ Κέρστινγκ σε συνέντευξή του στην ZEIT. Επιπλέον, παρότι στις σημερινές εκλογές κρίνονταν ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, η δυσαρέσκεια για τον ομοσπονδιακό κυβερνητικό συνασπισμό είναι μεγάλη και, όπως αναμενόταν, αποτυπώνεται και σε τοπικό επίπεδο.

Ικανοποίηση και ανησυχία

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Χέντρικ Βουστ (CDU) εξέφρασε πριν από λίγο την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, αλλά και την ανησυχία του αφενός για την ενίσχυση της AfD και την αποδυνάμωση του εταίρου του, SPD. Ερμήνευσε μάλιστα το αποτέλεσμα ως «προβολή της τάσης» που επικρατεί στην κεντρική πολιτική σκηνή. «Ο εκλογικός στόχος έχει επιτευχθεί. Είμαστε το ισχυρότερο κόμμα, συνεχίζουμε να είμαστε η πρώτη δύναμη σε τοπικό επίπεδο», δήλωσε ο κ. Βουστ στο ARD και σημείωσε ότι τα αποτελέσματα πρέπει να αναλυθούν πολύ προσεκτικά και να δοθούν απαντήσεις στο ερώτημα «πώς στην καρδιά της σοσιαλδημοκρατίας έχει τόσο ισχυρή επίδοση η AfD, μια επίδοση η οποία παρότι είναι χαμηλότερη από ό,τι σε εθνικό επίπεδο, δεν μας επιτρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι».

Από την πλευρά του το SPD, το οποίο «γεννήθηκε» στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, υπέστη ιστορική συρρίκνωση των ποσοστών του. «Δεν ήρθε όμως η καταστροφή που πολλοί ανέμεναν», δήλωσε η αρχηγός του κόμματος Μπέρμπελ Μπας. «Απογοητευτικό» χαρακτήρισε, αντιθέτως, το αποτέλεσμα ο πρώην υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ (SPD), ο οποίος κατάγεται από το Λεβερκούζεν. «Ο κίνδυνος για το SPD είναι εκρηκτικός, σχεδόν υπαρξιακός», δήλωσε από την πλευρά του ο βουλευτής του κόμματος Ραλφ Στέγκνερ.

Σε πολλούς δήμους ο νικητής θα κριθεί στον β’ γύρο της 28ης Σεπτεμβρίου. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του Γκελζενκίρχεν και του Ντούιζμπουργκ, όπου πιθανότατα θα μονομαχήσουν οι υποψήφιοι του SPD και της AfD.

Κερδίζουν οι Σοσιαλδημοκράτες στο χωριό του Μερτς

Το SPD κερδίζει πάντως στην ιδιαίτερη πατρίδα του Φρίντριχ Μερτς, το Άρνσμπεργκ στο Ζάουερλαντ, όπου ο εν ενεργεία δήμαρχος από το 2018 Πάουλ Μπίτνερ συγκεντρώνει ποσοστό 56,4%.

Ο σχεδόν τριπλασιασμός των ποσοστών της AfD φαίνεται όμως να ανησυχεί ιδιαίτερα τους οικονομολόγους. Ο πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW) Μαρσέλ Φράτσερ, σε δηλώσεις του στην Handelsblatt, έκανε λόγο για «προειδοποιητικό σήμα για τους διεθνείς επενδυτές και για τις εγχώριες εταιρίες», ενώ ο Κνουτ Μπέργκμαν από το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο (IW) τόνισε ότι οι επιτυχίες της AfD «δεν ευνοούν με κανέναν τρόπο τις επενδύσεις, επειδή η πλατφόρμα του κόμματος σχετικά με τους εργαζόμενους, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελεύθερο εμπόριο ενέχει σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους, ενώ οι οπισθοδρομικές θέσεις του παρεμποδίζουν τον απαραίτητο μετασχηματισμό, ιδίως προς την κλιματική ουδετερότητα, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις να καθιστούν την Γερμανία λιγότερο ανθεκτική ως τόπο επενδύσεων».

Αναλύοντας το εκλογικό αποτέλεσμα και τα δημοσκοπικά στοιχεία, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου INSA Χέρμαν Μπίνκερτ δήλωσε στην Handelsblatt ότι το σημερινό αποτέλεσμα της AfD είναι «σημαντικό» και ενδέχεται να ενισχύσει τα δημοσκοπικά ποσοστά του κόμματος σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ο κ. Μπίνκερτ εκτίμησε ακόμη ότι το μέγιστο εκλογικό δυναμικό της AfD σε εθνικό επίπεδο είναι περίπου 33%.

Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Stream newspaper
Ισπανία: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη
Μαδρίτη 14.09.25

«Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων

Ο τελευταίος γύρος του ποδηλατικού αγώνα Vuelta στην Ισπανία ακυρώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του, καθώς διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»
Τι σημαίνει; 14.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επισημαίνει ότι αν το χρήμα είναι το μόνο που έχει αξία σήμερα, το υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και υπογράμμισε το διαρκώς αυξανόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Σύνταξη
Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία
14 Σεπτεμβρίου 14.09.25

Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις στην Ελλάδα για την Ημέρα Μνήμης συνιστούν «προσπάθεια υπονόμευσης των προσπαθειών βελτίωσης» των διμερών σχέσεων.

Σύνταξη
Η αγορά εργασίας κατάντησε σαν το… Tinder
Τεχνητή Νοημοσύνη ξανά... 14.09.25

Η αγορά εργασίας κατάντησε σαν το… Tinder

Ο χρόνος που ένας εργαζόμενος περνά αναζητώντας δουλειά έχει ανέβει κατά μέσο όρο στις 10 εβδομάδες, που σημαίνει ότι οι Αμερικανοί περνούν δύο εβδομάδες περισσότερο στην αγορά εργασίας σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο
Κόσμος 14.09.25

Πώς ο Κερκ «βοήθησε» τους νεολαίους να αγαπήσουν τον Τραμπ και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο

Η Washington Post εξηγεί πως ο δολοφονημένος Τσάρλι Κερκ αξιοποίησε αριστοτεχνικά το ψηφιακό του αποτύπωμα για να ανεβάσει δραματικά τη δημοφιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ
Φόβος αντιδράσεων 14.09.25

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ

Στις συναντήσεις Ρούμπιο-Νετανιάχου θα συζητηθεί η αντίδραση ΗΠΑ-Ισραήλ στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους. Επίσης, το Τελ Αβίβ θέλει να δει μέχρι πού φτάνει η στήριξη των ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πολωνία: Ο Πούτιν ήθελε να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ
Κόσμος 14.09.25

«Ο Πούτιν ήθελε να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ», λέει η Πολωνία - «Χωρίς εκρηκτικά τα ρωσικά drones»

Η Πολωνία δηλώνει ότι η αντίδρασή της θα ήταν πολύ πιο σκληρή εάν υπήρχαν τραυματισμοί ή θάνατοι χωρίς να περιγράφει ποια θα ήταν η απάντησή της σε αυτή την περίπτωση

Σύνταξη
Η Αγγλία προπαρασκευάζεται για πόλεμο, αλλά τα drones της κυνηγούν… πρόβατα
Δύσκολο εγχείρημα 14.09.25

Η Αγγλία προπαρασκευάζεται για πόλεμο, αλλά τα drones της κυνηγούν… πρόβατα

Πίσω από τα τολμηρά λόγια των πολιτικών περί ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας βρίσκονται σοβαρά εμπόδια. Η περίπτωση της κατασκευής drones στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Λισαβόνα: Ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ στο επίκεντρο πολιτικής διαμάχης εν όψει των δημοτικών εκλογών
Ανισότητες στο προσκήνιο 14.09.25

Ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ στη Λισαβόνα στο επίκεντρο πολιτικής διαμάχης εν όψει των δημοτικών εκλογών

Στο επίκεντρο το ερώτημα «μια πόλη για όλους ή μόνο για τους πλούσιους ξένους;» - «Δεν είναι κακό ότι η Λισαβόνα έγινε μόδα, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι ντόπιοι δεν θα μειονεκτούν» λέει ο δήμαρχος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τσάρλι Κερκ: Ο δολοφόνος συνελήφθη, το κίνητρο αναζητείται, η παραπληροφόρηση συνεχίζεται
Τι γνωρίζουμε 14.09.25

Ο δολοφόνος του Κερκ συνελήφθη, το κίνητρο αναζητείται, η παραπληροφόρηση συνεχίζεται

Από την πρώτη στιγμή η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ αντιμετωπίστηκε ως «πολιτική δολοφονία» από τον Λευκό Οίκο μέχρι τους υποστηρικτές του MAGA - Τι πραγματικά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)

«Διαστημική» η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 6-0 τη Βαλένθια παίζοντας εξαιρετικά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)
Μπάσκετ 14.09.25

Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)

O Βασίλης Σπανούλης μίλησε με λόγια ψυχής και καρδιάς στους παίκτες του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τραγουδάει σύνθημα με το όνομα του Έλληνα τεχνικού!

Σύνταξη
MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ

Η Γερμανία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο Ντένις Σρέντερ έλαβε το βραβείο του MVP ως ο πολυτιμότερος της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην κατοικία του 14.09.25

Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε ανεπίσημο δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η επίσημη συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας.

Σύνταξη
Ισπανία: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη
Μαδρίτη 14.09.25

«Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων

Ο τελευταίος γύρος του ποδηλατικού αγώνα Vuelta στην Ισπανία ακυρώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του, καθώς διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»
Τι σημαίνει; 14.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επισημαίνει ότι αν το χρήμα είναι το μόνο που έχει αξία σήμερα, το υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και υπογράμμισε το διαρκώς αυξανόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο
Παναθηναϊκός 14.09.25

Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο

Αυτό που συνέβη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έχει πάψει προ πολλού να είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο για τον Παναθηναϊκό... Δυστυχώς, τα καλοκαιρινά προκριματικά μάλλον ήταν παρένθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

