Ο τελικός γύρος του ποδηλατικού αγώνα Vuelta στην Ισπανία ακυρώθηκε μετά την εισβολή εκατοντάδων διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης στην πίστα.

Το απόγευμα της Κυριακής, στους δρόμους της Μαδρίτης σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και των διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης, καθώς οι ποδηλάτες έμπαιναν στη Μαδρίτη για το τελικό στάδιο του αγώνα. Οι διαδηλωτές έριξαν τα φράγματα και διαδήλωσαν κατά μήκος της διαδρομής με πανό που έγραφαν «Boicot Israel Genocidio No» (Μποϊκοτάζ Ισραήλ, Όχι στη Γενοκτονία), ενώ η αστυνομία έριξε δακρυγόνα και επιτέθηκε στο πλήθος.

Με την υποστήριξη της κυβέρνησης

Σύμφωνα με το euronews, νωρίτερα την ίδια μέρα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε επαινέσει τους διαδηλωτές για τις ενέργειές τους κατά τη διάρκεια του αγώνα τις προηγούμενες ημέρες.

Μιλώντας σε συγκέντρωση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στη νότια πόλη της Μάλαγα, ο Σάντσεθ είπε: «Ο σεβασμός και η αναγνώρισή μας για τους αθλητές και ο θαυμασμός μας για τον ισπανικό λαό που κινητοποιείται για δίκαιους σκοπούς όπως η Παλαιστίνη».

Η ηγέτης της αντιπολίτευσης Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο επέκρινε τα σχόλια του Σάντσεθ, λέγοντας ότι θα είναι «άμεσα υπεύθυνος για κάθε περιστατικό που θα συμβεί».

Παρά το γεγονός ότι ο τελικός αγώνας ακυρώθηκε από τους διοργανωτές για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Δανός ποδηλάτης Γιόνας Βινγκεγκάρντ, ο οποίος ηγούνταν στον 21ο και τελικό αγώνα, ανακηρύχθηκε νικητής.

Ο ισπανικός αγώνας Vuelta αντιμετώπισε δυσκολίες καθ’ όλη τη διάρκεια του, καθώς διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποίησαν διαδηλώσεις σε πολλαπλά στάδια, με αποτέλεσμα η Μαδρίτη να κινητοποιήσει επιπλέον δυνάμεις ασφαλείας για το τελικό στάδιο.

Μακριά από την εορταστική ατμόσφαιρα που συνήθως συνοδεύει την άφιξη του αγώνα στην πρωτεύουσα, ο φετινός τερματισμός του αγώνα πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με την ανάπτυξη 1.100 αστυνομικών και 400 μελών της Guardia Civil.

Ενάντια στην συμμετοχή της ισραηλινής ομάδας

Οι διαδηλώσεις, που οργανώθηκαν από την Παλαιστινιακή Επιτροπή του Κινήματος Μποϊκοτάζ, Απόσυρσης Επενδύσεων και Κυρώσεων (BDS) με το σύνθημα «Ο μόνος στόχος: Ελεύθερη Παλαιστίνη», στόχευσαν τη συμμετοχή της ομάδας Israel-Premier Tech στον αγώνα.

Οι ηγέτες των IU, Podemos και Más Madrid υποστήριξαν τις διαδηλώσεις, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί κατά μήκος της διαδρομής του τελικού σταδίου, ενός τμήματος 106,6 χιλιομέτρων μεταξύ Alalpardo και του κέντρου της ισπανικής πρωτεύουσας.

Από την πλευρά του, ο Δανός νικητής του αγώνα Jonas Vingegaard εξέφρασε κατανόηση προς τους διαδηλωτές.

«Όλοι έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται. Κατανοώ τον λόγο, αλλά είναι κρίμα που πρέπει να συμβεί εδώ», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ένταση μέχρι την τελευταία στιγμή

Κατά τη διάρκεια του προτελευταίου σταδίου που τελείωσε στο Bola del Mundo το Σάββατο, περίπου εκατό ακτιβιστές μπλόκαραν τον δρόμο 18 χιλιόμετρα πριν από τη γραμμή τερματισμού.

Ένας διαδηλωτής συνελήφθη για επίθεση σε αστυνομικό.

Ορισμένοι ηγέτες του Podemos, όπως η Ione Belarra και η Irene Montero, συμμετείχαν σε παράλληλες διαδηλώσεις στο Cercedilla, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την αλλαγή της διαδρομής.