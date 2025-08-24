Ένα άτομο μαχαιρώθηκε στις Βρυξέλλες μετά από μια φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωσης στο κέντρο της πόλης, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης το βράδυ της Κυριακής. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένα άτομο μαχαιρώθηκε (κεντρική φωτογραφία: vrt.be) στο κέντρο της πρωτεύουσας, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο

Σήμερα το απόγευμα, δεκάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στο Zaterdagplein, για να δείξουν την υποστήριξή τους στον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό.

Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του

Δεν είναι σαφές αν το θύμα ήταν περαστικός ή συμμετείχε στη διαδήλωση και δεν έχουν δοθεί πληροφορίες σχετικά με τα πιθανά κίνητρα.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.