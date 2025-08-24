Βρυξέλλες: Μαχαιρώθηκε άτομο μετά από διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης
Η αστυνομία στις Βρυξέλλες επιβεβαίωσε το περιστατικό, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.
Ένα άτομο μαχαιρώθηκε στις Βρυξέλλες μετά από μια φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωσης στο κέντρο της πόλης, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης το βράδυ της Κυριακής. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένα άτομο μαχαιρώθηκε (κεντρική φωτογραφία: vrt.be) στο κέντρο της πρωτεύουσας, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.
Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο
Σήμερα το απόγευμα, δεκάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στο Zaterdagplein, για να δείξουν την υποστήριξή τους στον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό.
Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του
Δεν είναι σαφές αν το θύμα ήταν περαστικός ή συμμετείχε στη διαδήλωση και δεν έχουν δοθεί πληροφορίες σχετικά με τα πιθανά κίνητρα.
Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.
Protesters gather in Brussels in denunciation of Isr#el’s war of genocide and starvation on the #Gaza Strip and in support of Gaza’s resistance.#Gaza #WestBankGenocide #PalestineGenocide #IsraelTerroristState #GazaGenocide #GazaHolocaust #Palestine #GazaStarved pic.twitter.com/8qOkBnNbsE
— JuniorM (@JuniorM26048432) August 24, 2025
