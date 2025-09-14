Αϊτή: Ο ΟΗΕ καταδικάζει την σφαγή αμάχων με τουλάχιστον 42 νεκρούς

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε χθες Σάββατο την σφαγή στην Αϊτή τουλάχιστον 42 αμάχων κατά την επίθεση συμμοριών σε ψαροχώρι στα βόρεια της πρωτεύουσας της Αϊτής, όπως μεταφέρει το Reuters.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Αϊτή ανέφεραν ευρέως ότι η επίθεση έλαβε χώρα την Πέμπτη το βράδυ στην περιοχή Λαμποντρί, ένα ακόμη σημάδι της κλιμάκωσης της βίας των συμμοριών που έχει εξαπλωθεί εκτός της πρωτεύουσας. Πορτ-ο-Πρενς.

«Ο γενικός γραμματέας ανησυχεί για την κλιμάκωση της βίας που συγκλονίζει την Αϊτή και προτρέπει τις αϊτινές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι δράστες αυτών και άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης», υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Αϊτή αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες για τη σφαγή.

Η σφαγή και η πυρπόληση του χωριού στην Αϊτή ακολούθησε μετά την δολοφονία ηγέτη συμμορίας

Μέσα ενημέρωσης στην Αϊτή μετέδωσαν ότι μέλη συμμοριών πυρπόλησαν το χωριό Λαμποντρί μετά τη δολοφονία ενός τοπικού ηγέτη συμμορίας, ευρύτερα γνωστού με το όνομα Βλαντίμιρ. Ήταν μέλος μιας συμμαχίας συμμοριών, της Viv Ansanm, που οι ΗΠΑ είχαν συμπεριλάβει τον Μάιο στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει δηλώσει πως η συμμαχία Viv Ansanm είναι μια από τις κύριες αιτίες αστάθειας και βίας στην Αϊτή. Τα μέλη της έχουν υπό τον έλεγχό τους μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς και έχουν επεκτείνει τη δράση τους στις κοντινές περιοχές.

Today in #Haiti, I listened to people whose lives have been destroyed by brutal violence. They are desperate for security, dignity, hope. I refuse to believe we cannot do better for them. pic.twitter.com/RVF9IPSda5 — Tom Fletcher (@UNReliefChief) September 10, 2025

Τι ανέφερε τοπική ΜΚΟ

Η ΜΚΟ Collectif Défenseurs Plus κατήγγειλε αυτή την Παρασκευή, μετά τη σφαγή, ένα «νέο κύμα θανατηφόρας βίας» και απαιτεί την ανάληψη ευθύνης από το κράτος.

Η οργάνωση εξέφρασε τη βαθιά της ανησυχία για τις σφαγές που διαπράχθηκαν εναντίον αμάχων. «Στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, στην κοινότητα Cabaret, περίπου 40 άτομα εκτελέστηκαν ως αντίποινα για το θάνατο του αρχηγού της συμμορίας, Βλαντίμιρ, και άλλων μελών της ομάδας του, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης με τις δυνάμεις της τάξης στις 7 Σεπτεμβρίου».