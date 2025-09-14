Η βαθμολογία της Super League μετά τo «διπλό» της ΑΕΚ (pic)
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ήττα του Παναθηναϊκού, τη νίκη της ΑΕΚ και ενώ εκκρεμεί το ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
Η ΑΕΚ πέρασε από τη Λιβαδειά με… αλλοίωση Παπαπέτρου και γκολ του Κοϊτά στο 69′, καθώς επικράτησε με σκορ 1-0 του Λεβαδειακού για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League και έκανε το 3/3 στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Κηφισιά, καθώς έχασε με 3-2 και γκολ στις καθυστερήσεις από την ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο στο Πανθεσσαλικό.
Η ΑΕΛ που έπαιζε την ίδια ώρα με τους πράσινους ήρθε ισόπαλη με 2-2 στην έδρα του Αστέρα στην Τρίπολη, ενώ αυτή την ώρα η ΑΕΚ, αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό εκτός έδρας.
Χθες (13/9) ο Ολυμπιακός διέλυσε με 5-0 τον Πανσερραϊκό, ενώ ο Άρης πέρασε από το Περιστέρι, επικρατώντας με 2-1 του Ατρομήτου. Τέλος και ο Βόλος νίκησε με 2-1 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.
Εκκρεμεί το ΟΦΗ – ΠΑΟΚ για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής, ένα ματς το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0
Ατρόμητος – Άρης 1-2
Παναιτωλικός – Βόλος 1-2
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ 2-2
Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2
Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1
21:30 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία του πρωταθλήματος όπως έχει αυτή τη στιγμή:
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:
18:00 Κηφισιά – Άρης
18:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
20:00 Βόλος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
20:30 ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
17:30 ΑΕΛ – ΑΕΚ
18:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ
21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
