Η βαθμολογία της Super League μετά τo «διπλό» της ΑΕΚ (pic)

Η ΑΕΚ πέρασε από τη Λιβαδειά με… αλλοίωση Παπαπέτρου και γκολ του Κοϊτά στο 69′, καθώς επικράτησε με σκορ 1-0 του Λεβαδειακού για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League και έκανε το 3/3 στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Κηφισιά, καθώς έχασε με 3-2 και γκολ στις καθυστερήσεις από την ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο στο Πανθεσσαλικό.

Η ΑΕΛ που έπαιζε την ίδια ώρα με τους πράσινους ήρθε ισόπαλη με 2-2 στην έδρα του Αστέρα στην Τρίπολη, ενώ αυτή την ώρα η ΑΕΚ, αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό εκτός έδρας.

Χθες (13/9) ο Ολυμπιακός διέλυσε με 5-0 τον Πανσερραϊκό, ενώ ο Άρης πέρασε από το Περιστέρι, επικρατώντας με 2-1 του Ατρομήτου. Τέλος και ο Βόλος νίκησε με 2-1 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Εκκρεμεί το ΟΦΗ – ΠΑΟΚ για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής, ένα ματς το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0

Ατρόμητος – Άρης 1-2

Παναιτωλικός – Βόλος 1-2

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ 2-2

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2

Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1

21:30 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία του πρωταθλήματος όπως έχει αυτή τη στιγμή:

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

18:00 Κηφισιά – Άρης

18:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

20:00 Βόλος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

20:30 ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

17:30 ΑΕΛ – ΑΕΚ

18:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ

21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός