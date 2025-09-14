Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει προχωρήσει η Τροχαία σε δρόμους της Αθήνας, λόγω της διεξαγωγής του Ημιμαραθωνίου 2025 στην Καλλιθέα (Kallithea Half Marathon).

Οι ρυθμίσεις σε δρόμους γύρω από την Καλλιθέα θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι

Σύμφωνα με τις εν λόγω ρυθμίσεις, θα εφαρμοστεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων αλλά και η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 06:00 το πρωί έως τις 13:30 το μεσημέρι σε 11 δρόμους.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία θα διακοπεί στους παρακάτω δρόμους γύρω από την Καλλιθέα:

Βοηθητική οδός Λ. Συγγρού (παράδρομος), από Λυσικράτους έως Ευριπίδου (ρεύμα προς Πειραιά)

Σωκράτους (Λυσικράτους έως Ευριπίδου)

Ηρακλέους (Λυσικράτους έως Ευριπίδου)

Δημοσθένους (Σόλωνος έως Ευριπίδου, και στα δύο ρεύματα)

Δοϊράνης (Σόλωνος έως Ευριπίδου, και στα δύο ρεύματα)

Ευριπίδου (βοηθητική Λ. Συγγρού έως Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη)

Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη (Δοϊράνης έως παλαιά Λ. Ποσειδώνος, και οι κάθετοι μέχρι την πρώτη παράλληλη)

Ν. Βότση (Πεισιστράτους έως παλαιά Λ. Ποσειδώνος)

Λυσικράτους (Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη έως Λ. Συγγρού)

Ταγμ. Πλέσσα (Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη έως Λ. Συγγρού)

Αχιλλέως (Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη έως Λ. Συγγρού)

Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων:

Δοϊράνης (Σόλωνος έως Ευριπίδου)

Ευριπίδου (βοηθητική Λ. Συγγρού έως Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη)

Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη (Δοϊράνης έως παλαιά Λ. Ποσειδώνος)

Πεισιστράτους (είσοδος ΚΠΙΣΝ έως Επαμεινώνδα)

Ν. Βότση (Πεισιστράτους έως παλαιά Λ. Ποσειδώνος)

Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς κατά τα χρονικά διαστήματα των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων για την αποφυγή προβλημάτων και περαιτέρω ταλαιπωρίας.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του 6ου Ημιμαραθωνίου Καλλιθέας 2025, θα διεξαχθούν οι εξής αγώνες δρόμου: